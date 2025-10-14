Radicondoli, il borgo toscano che offre 20.000 euro a chi decide di trasferirsi

Il piccolo borgo medievale di Radicondoli, tra le colline senesi, sembra uscito da una cartolina, con le sue stradine di pietra e le case color ocra. Ma dietro questo fascino si nasconde un problema: negli ultimi decenni il paese ha perso gran parte dei suoi abitanti.

Oggi, con meno di mille residenti e molte case vuote, il Comune ha deciso di invertire la rotta con un’iniziativa concreta: chi sceglie di trasferirsi può ricevere un sostegno economico significativo.

La promozione dell'iniziativa

Chi compra una casa riceve fino a 20.000 euro e ulteriori contributi per spese come riscaldamento e trasporti. E da quest’anno anche chi sceglie di trasferirsi in una casa in locazione può beneficiare del sostegno: metà dell’affitto dei primi due anni è coperta dal Comune fino al 2026. L’obiettivo è quello di riportare vita tra le vie del borgo e far ripartire una comunità che custodisce secoli di storia.

Case disponibili e condizioni

Le abitazioni a disposizione spaziano dai piccoli appartamenti nel centro storico ai casali sulle colline circostanti, immersi tra olivi e vigneti. Molti edifici conservano dettagli originali: travi a vista, muri in pietra e mattoni artigianali che raccontano il passato.

I prezzi partono da circa 50.000 euro per le unità più piccole e arrivano fino a 100.000 euro per le abitazioni più ampie. Grazie al bonus comunale, un appartamento di 50-60 metri quadrati può costare intorno ai 30.000 euro.

Chi acquista deve impegnarsi a restare residente per almeno dieci anni; chi affitta, almeno quattro.

Incentivi e supporto extra

Il Comune offre anche aiuti per ristrutturazioni e trasformazioni in affitti turistici. Le famiglie che si trasferiscono possono beneficiare di borse di studio e contributi per i libri scolastici, rendendo più semplice il trasferimento con bambini.

Francesco Guarguaglini, sindaco di Radiconodli

Finora il programma ha già portato a 23 vendite e all’arrivo di 60 nuovi residenti, tra italiani e stranieri. L’idea è riportare la popolazione oltre i 1.000 abitanti. A differenza di iniziative simili, Radicondoli non è un paese delle “case a un euro”: le abitazioni hanno un vero valore, e la comunità vivace e le iniziative culturali diventano un incentivo concreto a stabilirsi.

Dove si trova e come arrivare

Radicondoli si trova a circa 40 minuti da Siena e poco più di un’ora da Firenze. Il borgo è facilmente raggiungibile in auto e dispone di collegamenti pubblici e parcheggi per muoversi con facilità.

Tutte le informazioni aggiornate sulle case disponibili e sulle modalità di partecipazione si trovano sul sito ufficiale del Comune, dove è possibile consultare gli incentivi e i requisiti per diventare nuovi residenti.