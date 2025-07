Castelfalfi, un nuovo inizio nel cuore della Toscana

Tra vigneti, oliveti e paesaggi senza tempo, la tenuta di Castelfalfi avvia una nuova fase di sviluppo che parla di accoglienza, sostenibilità, rimanendo fedele all’anima toscana del territorio.

Situato tra Pisa, Firenze e Siena, Castelfalfi è un resort diffuso che si integra nell’omonimo borgo medievale e coniuga uno dei villaggi più suggestivi della regione con un hotel di lusso contemporaneo ed eleganti ville immerse in oltre 1.100 ettari di campagna, con il borgo e il castello medievale ristrutturato protagonista con le ville e gli appartamenti, a far da cornice immersi nel verde delle colline valdelsane. Fiore all’occhiello l’azienda agricola interamente certificata biologica, produttrice di olio e vino, l’hotel a 5 stelle di lusso con spa, le eccellenze enogastronomiche, le boutique artigianali, il campo da golf – attualmente in riqualificazione - più grande della Toscana.

Il nuovo capitolo

Accanto all’ospitalità e alla produzione biologica di vino e olio d’oliva, la tenuta include anche un’attività di real estate. Dopo quasi vent’anni di investimenti nell’ospitalità e nell’agricoltura Castelfalfi si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo della sua storia millenaria, con un importante progetto di sviluppo del territorio. Un’iniziativa ambiziosa, che valorizza la tradizione toscana riconosciuta in tutto il mondo e si inserisce nel contesto naturale e culturale della tenuta, della sua rinascita nel pieno rispetto del territorio che la circonda e ne completa il grande affresco.

Nel segno dell’abitare di qualità

Lo sviluppo immobiliare interesserà diversi elementi del vasto territorio, tra cui eleganti casolari trasformati in residenze, ville di nuova costruzione e strutture per soggiorni prolungati, insieme ad aree dedicate ad attività culturali, ricreative e sportive. E’ questo uno dei più importanti investimenti italiani nel settore dell’abitare di qualità. Il piano prevede la realizzazione di nuove ville e residenze, strutture pensate per soggiorni di lunga durata, spazi culturali e aree destinate allo sport e al tempo libero. Un’evoluzione coerente con la vocazione del borgo, che ha già saputo distinguersi nell’ambito dell’ospitalità di alta gamma, Castelfalfi rappresenta una delle destinazioni più raffinate e autentiche della Toscana. Ogni elemento del progetto rafforza l’identità del luogo e valorizza la bellezza naturale e il patrimonio culturale della zona. “Questo progetto rappresenta una tappa fondamentale nella storia di Castelfalfi – dichiara Mounir Husseini, amministratore delegato –. Vogliamo costruire una comunità consapevole, capace di esprimere il meglio della nostra visione e del legame con il territorio”.

Un progetto che guarda al territorio

Una visione che mette tutti d’accordo, partendo dalle istituzioni. Il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, parla di “un’occasione per dare un futuro migliore al territorio, puntando sull’eccellenza con responsabilità”. La sindaca della Città Metropolitana di Firenze, Sara Funaro, definisce Castelfalfi “un modello virtuoso di turismo di qualità”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sottolinea e conclude: “Castelfalfi è un esempio concreto di come sia possibile coniugare sviluppo immobiliare, valorizzazione del territorio e promozione di un turismo di alta qualità, profondamente radicato nella storia e nell’identità toscana. Questo progetto incarna un’eccellenza non solo regionale, poiché integra sostenibilità, innovazione e cultura. Esprimo grande soddisfazione nel vederlo avanzare verso il compimento, perché investe nelle nostre comunità e rafforza l’immagine della Toscana nel mondo come terra di bellezza, cultura e accoglienza consapevole”.