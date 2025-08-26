Borgo San Felice, l’antico borgo rurale del Chianti senese trasformato in un Relais & Châteaux

Tra le colline di un verde brillante che caratterizzano il Chianti senese, dove filari di cipressi si alternano a vigneti e oliveti secolari, sorge un luogo che sembra quasi sospeso nel tempo: Borgo San Felice Resort. In origine piccolo agglomerato rurale, è oggi un raffinato albergo diffuso a cinque stelle, che ha conservato intatto il fascino antico grazie a un imponente progetto di recupero voluto dal Gruppo Allianz a partire dal 1978.

Il restauro, eseguito con rispetto filologico e cura sartoriale, ha mantenuto le pietre, i travertini e le travi a vista, integrando comfort contemporanei in armonia con la natura e il paesaggio circostante. La storia del borgo affonda le radici in epoca etrusca, con testimonianze archeologiche che narrano di pastorizia e agricoltura primordiale. Il primo documento scritto risale al 714 d.C., quando San Felice in Avana – così era chiamato – fu al centro di continue dispute tra i vescovi di Arezzo e Siena. Dal Settecento divenne dimora della nobile famiglia Grisaldi Del Taja, che ne intuì le potenzialità agricole, fino all’ingresso nella prestigiosa collezione Relais & Châteaux nel 1992, dopo la trasformazione in struttura ricettiva di charme.

Oggi il borgo si compone di sessantatré camere e suite, cinque delle quali “Signature”, affiancate da ville private – Colonna e Casanova – per soggiorni esclusivi. Le tonalità degli arredi richiamano i colori dei paesaggi e delle contrade senesi, mentre ceramiche artigianali, tessuti naturali e pavimenti in rovere dialogano con la luce mutevole delle stagioni. Gli spazi comuni si snodano tra la piazza medievale, il palazzo patrizio settecentesco e la neogotica Cappella della Madonna del Libro, con il borgo punteggiato da logge, pozzi antichi e cortili fioriti.

Tra i punti di forza, la grande piscina all’aperto affacciata sui vigneti, il centro fitness, i due campi da tennis, il bocciodromo e soprattutto The Botanic Spa, ricavata nell’antico frantoio. Qui trattamenti personalizzati, rituali anti-aging e cosmetici di qualità creano percorsi studiati per gli ospiti. Volendo dare un suggerimento specifico, ho provato personalmente il massaggio di 50 minuti a base di vinacciolo, il seme dell’acino dell’uva. Quest’ultimo viene recuperato direttamente dalle lavorazioni delle aziende vitivinicole San Felice – dunque a chilometro zero – e poi utilizzato nella Spa per gli oli e le creme, che ne contengono una buona quantità.

I benefici ottenuti da questo genere di trattamenti non sono soltanto legati al piacere sensoriale e al profumo, ma anche alle proprietà antiossidanti del vinacciolo, che si è dimostrato efficace nel contrastare i segni dell’invecchiamento, migliorare la circolazione, ridurre i radicali liberi e svolgere un’azione antinfiammatoria. La pelle ne risulta morbida, rivitalizzata e tonica, mentre la tipologia di massaggio – personalizzabile, ma pensato per indurre un rilassamento generale del corpo e della mente – si allinea alla perfezione all’atmosfera in cui si è immersi e alla filosofia generale di Borgo San Felice Resort, votata al turismo slow e al benessere psicofisico.

Sul fronte gastronomico, l’offerta è affidata a due anime distinte. Il ristorante stellato Poggio Rosso, insignito anche della Stella Verde Michelin oltre a quella tradizionale, propone l’eclettica cucina di Stelios Sakalis, chef di origini greche arrivato da poco in struttura. “Unisco la creatività cosmopolita al rispetto della tradizione locale, utilizzando materie prime stagionali, molte provenienti dall’Orto Felice – ci ha spiegato il giovane chef – Piatti signature come lo spaghetto sbagliato, il risotto con le creste di gallo o il piccione si affiancano a ricette incentrate su leggerezza e armonia, con un tocco di influenza greca”. L’Osteria Il Grigio, invece, accoglie in un ambiente conviviale tra terrazze ombreggiate e forno a legna, offrendo pietanze toscane e focacce fragranti, oltre a corsi di cucina aperti agli ospiti.

Nell’ampia e suggestiva cantina è possibile degustare ed eventualmente acquistare vini, oli o specialità artigianali dell’azienda, mentre la boutique esclusiva espone solo brand di classe ed eleganza, con alcuni pezzi unici creati appositamente per il resort. Le esperienze pensate per gli ospiti spaziano dai tour in Fiat 500 vintage al wine tasting in cantina, dalle lezioni di pittura alla romantica “Cena sotto le Stelle” nel Giardino delle Erbe Buone.

Per chi desidera visitare la Toscana o i dintorni, consiglio Access Italy, rinomata Destination Management Company della famiglia Amorico. Questo servizio offre itinerari su misura che superano il concetto di visita turistica, aprendo porte solitamente chiuse al pubblico: cene private in palazzi storici, tour a musei fuori orario, incontri con artigiani e artisti, cooking class con chef stellati. La filosofia è quella di trasformare il viaggio in un intreccio di scoperte e relazioni autentiche, rendendo l’ospite parte di una comunità privilegiata.

Il cuore agricolo della tenuta batte nei suoi 685 ettari, di cui 150 in Chianti Classico, 23 a Montalcino e 15 a Bolgheri. Le cantine di San Felice producono etichette iconiche come Vigorello, pioniera dei Supertuscan, e il rinomato Brunello di Montalcino della Tenuta Campogiovanni. Le visite guidate conducono tra vigne e barricaie, con degustazioni che spaziano dalle annate storiche alle edizioni limitate, spesso abbinate a creazioni culinarie dello chef.

Emblema della responsabilità sociale del resort è il progetto Orto Felice, avviato nel 2012 con la Fondazione Allianz UMANA MENTE. Qui giovani con disabilità lavorano fianco a fianco con il personale della struttura, coltivando ortaggi e allevando animali da cortile: i frutti di questa attività non solo riforniscono le cucine del borgo, ma alimentano un circolo virtuoso di inclusione, autonomia e consapevolezza ambientale, premiato con il Sustainability Trophy di Relais & Châteaux.

Nei dintorni, il visitatore può scoprire Siena, San Gimignano con le torri medievali, la Val d’Orcia, Montalcino e Pienza. Gli amanti della natura troveranno sentieri che attraversano boschi e vigneti, mentre gli appassionati d’arte potranno perdersi tra pievi romaniche e paesini fortificati.

Borgo San Felice Resort non è semplicemente un luogo dove soggiornare: è un microcosmo di storia, bellezza e relazioni, un’esperienza totale in cui l’autenticità toscana si fonde con l’eccellenza dell’ospitalità internazionale. Un invito a rallentare, assaporare e custodire, almeno nel ricordo, la rara armonia di un borgo che continua a vivere nonostante i secoli e le trasformazioni.