Arte e vino alla Tenuta Argentiera: le sculture di Bergomi tra luce toscana, vigne e mare

L’inizio dell’autunno è il periodo ideale per raggiungere questa zona: la folla estiva ha lasciato le spiagge e rimangono soltanto gli intenditori, amanti del buon vino e della gastronomia. Argentiera, nel cuore di Castagneto Carducci, tra Pisa e Livorno, in questa stagione (la migliore) è in una tavolozza che sfuma dal rame delle vigne al verde cupo dei cipressi. È in questo scenario che la tenuta, una delle più pregiate della DOC Bolgheri, diventa una tappa di Arte diffusa sulla costa toscana, progetto curato da Paola Maria Formenti e dedicato allo scultore bresciano Giuseppe Bergomi. Un itinerario che attraversa tre borghi, Bolgheri, con le sue piccole piazze e le viuzze racchiuse nel castello. Castagneto Carducci, dove Giosuè trascorse l’infanzia e Casale Marittimo, paesino gioiello al confine con la provincia di Pisa, e che invita a “inciampare nell’arte”, come ama dire la curatrice, in un dialogo continuo tra natura e creazione umana.

L’anima del vino e quella della materia

A raccontare la filosofia della tenuta è Stanislaus Turnauer, proprietario di Argentiera, convinto che “un grande vino nasca solo quando l’uomo riesce a leggere la bellezza della sua terra”. In effetti, qui ogni bottiglia è un racconto di luce e suolo: 85 ettari di vigneti che si arrampicano fino a 200 metri sul livello del mare, sulle alture di Donoratico, accarezzati da venti salmastri che regalano mineralità, carattere. Ci sono le rose in testa ai filari. Bergomi, con le sue figure silenziose scolpite nel bronzo o nel corten, sembra cogliere la stessa tensione. Le sue sculture, dedicate in parte alle figlie Ilaria e Valentina, vivono tra i filari e negli spazi della cantina come presenze atemporali. Non ornamento, ma eco del paesaggio. Materia che parla di umanità, forza e tenerezza, proprio come un grande vino che racconta la terra da cui proviene.

Paesaggi che diventano gallerie

Tra le colline e i borghi della Costa degli Etruschi, l’arte di Giuseppe Bergomi si fonde con la luce e i paesaggi della Toscana. Sedici opere, provenienti in gran parte da collezioni private e arricchite da tre nuove installazioni site specific, trasformano sagrati, piazze e oratori in una grande galleria a cielo aperto. Il viaggio inizia a Bolgheri, dove la Stele con annunciazione svetta sul sagrato della chiesa medievale, in dialogo silenzioso con il celebre viale dei cipressi. Seguendo la strada panoramica, tra curve e vigneti, si raggiunge Casale Marittimo. Qui, tra vie intime e scorci sospesi nel tempo, emergono le sculture Ilaria e Valentina e Cubo con figure, che invitano a una riflessione sull’uomo e sul fluire del tempo.

Per la curatrice Paola Maria Formenti, Bergomi racchiude un equilibrio raro tra passato e futuro: la classicità delle forme convive con una vitalità contemporanea e una tensione verso ciò che deve ancora accadere. È un’arte che attraversa epoche, capace di rendere eterno il momento.

Il percorso prosegue fino all’Oratorio di San Sebastiano, dove Colazione a letto, omaggio intimo a tre generazioni della famiglia dell’artista, si trasforma in un dialogo tra sacro e quotidiano. Poi, al Coppaio, la Piccola coppia su parallelepipedo si staglia contro un orizzonte in cui cielo, campagna e mare si fondono.

A Castagneto Carducci, le sculture di Bergomi diventano “cannocchiali emozionali”: aperture tra pietra e orizzonte. Dalla Cronografia di un corpo nel piazzale Belvedere a Ilaria con gatto in piazza della Gogna, fino all’opera Africa con violoncello custodita nel sotterraneo di Palazzo Espiassi Moratti, ogni installazione intreccia materia, emozione e memoria.

A rendere il progetto ancora più radicato nel territorio è la collaborazione con la Cooperativa ConVoi, che promuove inclusione e lavoro per persone con fragilità, unendo arte e responsabilità sociale. Passeggiando per via Vittorio Emanuele II, tra il Bar Carducci e l’antica sartoria di Floris Cristea, dove si confezionano capi in vero panno casentino, si percepisce il senso profondo di questa mostra diffusa: un invito a vivere questi luoghi come un museo vivente, dove ogni borgo diventa racconto.

Tra i vigneti

Non solo vigne, ma un progetto culturale dove arte e natura condividono la stessa grammatica. Leonardo Raspini, direttore generale di Argentiera, accompagna i visitatori nel tour con degustazione, spiegando come ogni vino nasca da un equilibrio tra rigore tecnico e sensibilità artistica: “Solo entrando nella bellezza del luogo - dice Raspini - si può comprendere la personalità irripetibile dei nostri vini”. L’esperienza si compie tra le sale luminose della cantina, le terrazze panoramiche affacciate sull’arcipelago toscano e le sculture che dominano l’ingresso. È un luogo che invita a un ascolto profondo, a regalarsi tempo, come davanti a un’opera o a un bicchiere di vino ben fatto. Camminare tra i vigneti di Argentiera, con il mare che si intuisce tra le colline, significa scoprire quanto il paesaggio sia una forma d’arte in sé.

L’eco del mare nei calici

La visita si chiude con una degustazione. I vini di Argentiera, dal Poggio ai Ginepri, al Bolgheri DOC Superiore Argentiera, al Villa Donoratico fino a Scenario, raccontano la stratificazione di questo territorio. C’è la sapidità della brezza tirrenica, la struttura delle colline e la precisione di chi lavora con rispetto e dedizione. La prima edizione di Arte diffusa sulla costa toscana non è solo una mostra all’aperto, ma un gesto collettivo di valorizzazione: una rete di borghi che dialogano con l’arte e con il vino, riscoprendo la propria identità. Formenti parla di “nutrirsi di bellezza a passo lento”, e il senso è tutto qui: guardare, respirare, lasciarsi attraversare dal panorama tra le colline di Castagneto, dove il viale dei cipressi si distende verso il mare.

Per ritrovare queste emozioni, niente di meglio di un weekend nel Bolgherese e nei suoi dintorni: il viaggio può cominciare con una degustazione alla Tenuta Argentiera, prenotabile online sul sito ufficiale, per poi proseguire tra i borghi dove l’arte incontra il paesaggio. Il 3 novembre 2025, tra i colori caldi dell’autunno, sarà l’ultima occasione per ammirare le opere di Giuseppe Bergomi, passeggiando tra vigneti e piazze intrise di luce. E dopo questa prima, suggestiva edizione? Formenti sorride: “Chissà, forse una biennale”. Un auspicio che sa già di futuro.