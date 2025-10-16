Sulle rotaie della storia: treno storico da Palermo a Porto Empedocle per il centenario di Camilleri

Domenica 19 ottobre, un’esperienza unica aspetta appassionati di treni e amanti della Sicilia. Per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri, un convoglio storico collegherà Palermo, la Valle dei Templi di Agrigento e Porto Empedocle, offrendo un viaggio tra storia, cultura e panorami indimenticabili.

Un treno che racconta il tempo

Il viaggio è organizzato dall’Associazione Ferrovie Kaos in collaborazione con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e TrenoDOC. A bordo, le storiche vetture Terrazzini degli anni ’30 e locomotive d’epoca diesel ed elettriche riportano i passeggeri indietro nel tempo, tra dettagli e atmosfere tipiche della prima metà del Novecento.

Il treno partirà da Palermo Centrale alle 8.27, con fermate intermedie a Bagheria, Termini Imerese, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba-Alia, Aragona Caldare, Agrigento Bassa, Tempio di Vulcano e Porto Empedocle Centrale, per arrivare al capolinea di Porto Empedocle Succursale alle 11.41.

Esperienze a bordo e a terra

Durante il viaggio, i passeggeri potranno scegliere di visitare la Valle dei Templi e il Giardino della Kolymbethra, esplorare l’ottocentesco parco ferroviario di Porto Empedocle Centrale o immergersi nella Vigata del commissario Montalbano con degustazioni di pesce locale.

Al capolinea sarà possibile partecipare a visite guidate della cittadina con Archeoclub d’Italia “I luoghi di Empedocle” o noleggiare bici e moto per raggiungere la celebre Scala dei Turchi. Per chi desidera rivivere l’esperienza tra i templi, alle 14.30 partirà una corsetta intermedia da Porto Empedocle Succursale verso Tempio di Vulcano e Agrigento Bassa, con rientro alle 16.54.

Il ritorno verso Palermo

Il convoglio per il viaggio di ritorno partirà alle 17.15 da Porto Empedocle Succursale e arriverà a Palermo Centrale alle 20.10, effettuando le stesse fermate intermedie del mattino.

Biglietti e costi

I biglietti per salire a bordo del treno storico sono disponibili sui canali ufficiali dei treni storici italiani. La tratta Palermo - Porto Empedocle andata e ritorno costa 20 euro, mentre per i bambini fino a 12 anni il prezzo ridotto è di 10 euro.

Per chi sceglie l’itinerario intermedio Aragona – Porto Empedocle o le corsette, il biglietto singolo ha un costo di 5 euro.