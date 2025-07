La Plage Resort di Taormina, dove l’Etna incontra il mare: divertimento e delizie gourmet nel paesaggio delle meraviglie

Affacciato sull’azzurro intenso del mare siciliano e incastonato nella riserva naturale di Isola Bella, La Plage Resort di Taormina è il rifugio perfetto per chi cerca un’esperienza di viaggio capace di coniugare natura, cultura e comfort assoluto.

Qui, dove i tre elementi fondamentali della Sicilia – terra, acqua e fuoco – si incontrano, la vacanza si trasforma in un’immersione nei sensi, nel relax e nella bellezza. A pochi passi dalla funivia che collega direttamente alla storica Taormina, il resort offre una posizione strategica: da un lato la tranquillità dei giardini di pini marittimi e della spiaggia privata; dall’altro, la possibilità di raggiungere in pochi minuti il centro, con il suo teatro greco, i vicoli eleganti e l’atmosfera intrisa di storia e cultura.

Le 59 camere e suite, dal design contemporaneo e curato nei minimi dettagli, garantiscono un soggiorno di charme. Alcune dispongono di jacuzzi privata in terrazza, per momenti esclusivi con vista sul mare. Il beach club è il cuore pulsante delle giornate estive: ideale per uno spuntino, un drink sotto l’ombrellone o un aperitivo al tramonto, quando il sole si tuffa dietro la sagoma dell’Etna, regalando scenari da cartolina.

E proprio l’Etna, con la sua presenza imponente, ricorda che questa è una terra viva, che vibra sotto i piedi e affascina lo sguardo con contrasti sorprendenti: il verde dei giardini contro la lava nera, le acque cristalline che lambiscono la costa e il profumo della macchia mediterranea. E proprio alla madre Etna è dedicato il ristorante del resort si chiama “Idda” – “lei” in dialetto siciliano – un omaggio alla montagna sacra e indomabile che domina l’isola e ne rappresenta l’anima più profonda. Un luogo che da secoli ispira miti e leggende, e che regala una straordinaria varietà di prodotti: agrumi, capperi, pistacchi, pomodori, melanzane, formaggi, mandorle, fichi e vini ricchi di carattere.

Il beach bar sulla spiaggia dell'hotel

Sapori che il nuovo executive chef Andrea Cavallaro, esalta con una cucina sincera, territoriale e identitaria. Che si tratti di una cena romantica al ristorante Idda, di un pranzo informale in spiaggia o di un evento speciale, ogni piatto racconta la Sicilia con eleganza e passione. E proprio sulla spiaggia, tutti i martedì fino a settembre, dalle 19.30, va in scena “Tuesday Vibes”: un appuntamento imperdibile per vivere la bellezza della natura tra musica, cocktail e prelibatezze, accompagnati dal suono delle onde e dalla vista mozzafiato su Isola Bella. Una scenografia naturale da cartolina che fa da sfondo a serate allegre e rilassate, per celebrare l’estate in tutto il suo splendore.

Celebre anche per essere comparso nella serie “The White Lotus”, il resort è una delle mete preferite dal turismo italiano e internazionale, nonché location privilegiata per matrimoni ed eventi esclusivi. Parte del prestigioso RHC Group, insieme all’Hotel Raito e al Paradiso Relais in Costiera Amalfitana e a Palazzo Montemartini di Roma, La Plage Resort è molto più di un hotel: è un’esperienza che resta impressa nei ricordi, sospesa tra cielo, mare e pietra.