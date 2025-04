Feudi del Pisciotto, il wine relais dove immergersi nella Sicilia più autentica

Ci sono destinazioni in cui vai per ascoltare una storia. E poi scopri che di storie da raccontare ne hanno più di una. E' il caso di Feudi del Pisciotto. Siamo a Niscemi, in Val di Noto, in una zona rurale tra Caltagirone e Piazza Armerina.

Le storie che racconta questa destinazione solo almeno tre: quella del luogo, 49 ettari di vigneti ai margini della Riserva Naturale Sughereta di Niscemi e a pochi km dal mare: un microclima ideale per la produzione di grandi vini, ma anche un punto di partenza per visitare la Sicilia sud- orientale. Quella di un uomo visionario e sognatore, Paolo Panarei, giornalista, editore, grande appassionato di vino e già produttore di vino in Toscana, che ha scelto di puntare su quest'area ancora poco esplorata.

E quella dei suoi vini: qui sono protagoniste le varietà autoctone come Nero d’Avola, Frappato, Grillo, Inzolia e Catarratto, ma anche quelle internazionali come Chardonnay, Syrah e Pinot Nero (da cui nasce le grand vin di Feudi del Pisciotto) e altri due vitigni altrettanto inusuali per la Sicilia, come il Semillon e il Gewürztraminer da cui si ricava un vino passito eccezionale fuori dalla tradizione dello Zibibbo.

Linea Colori della Sicilia

Il luogo: un feudo ricco di storia

Situato nella provincia di Caltanissetta nel comune di Niscemi, Feudi del Pisciotto con la sua tenuta fatta di distese di vigneti e querce da sughero secolari è la meta ideale per visitare la Sicilia sud-orientale. A poca distanza dalla riserva del Pisciotto c’è Caltagirone, capitale della ceramica, in mezz’ora si possono raggiungere Villa Romana del Casale e Piazza Armerina. C'è Siracusa con i suoi teatri greci, Noto e, per gli amanti del golf, i campi del Donnafugata. Sempre a poca distanza c'è il litorale di Scoglitti.

Wine Relais Feudi del Pisciotto Credit Alfio Garozzo

Atmosfera unica e stile armonico, un perfetto mix tra antico e moderno, nell'antico baglio c'è un Palmento (nome latino delle cantine) del 1700 l'unico e il più grande della Sicilia per dimensioni e stato di conservazione, un luogo carico di storia, dove un tempo i contadini pigiavano l'uva con i piedi. Restaurato in modo sapiente, senza nessuna modifica, il Palmento è la porta d'ingresso di Feudi del Pisciotto, oggi esclusivo Wine Relais. Le 15 camere e le suite del boutique hotel sono state ricavate nella parte abitabile dell'antico palmento, al quale oggi è stata collegata anche una moderna cantina capace di produrre vini che esaltano il terroir, seguendo rigorosamente gli insegnamenti di Giacomo Tachis, uno dei più grandi enologi italiani.

L'antico Palmento di Feudi del Pisciotto Credit Alfio Garozzo

Il ristorante Il Palmento di Feudi, ricavato negli spazi dell’antico Palmento, con pavimento di cristallo che si affaccia sulla scenografica barricaia della cantina e una terrazza panoramica per pranzare e cenare en plein air. Premiato dalla guida del Gambero Rosso con 2 Forchette, sotto la guida dello chef Luca Assiso propone piatti che raccontano la Sicilia con estro e fantasia. Una cucina artigianale, autentica, che bandisce gli sprechi e ricerca l'essenza del gusto puntando tutto su materie prime rigorosamente locali e attingendo alla ricca tradizione culinaria siciliana. A completare l’offerta il Wine relais c'è un'area relax esterna con piscina, solarium e pool bar, affacciata sui vigneti della tenuta e una Spa dove è possibile fare percorsi benessere ispirati alla vinoterapia. E così il vino diventa un’esperienza a 360°, un viaggio sensoriale attraverso la cultura e la bellezza della Sicilia.

Wine Relais Feudi del Pisciotto sala ristorante credit Maffione

Tra le esperienze che è possibile vivere a Feudi del Pisciotto, i wine tour in cantina con degustazione dei vini, il trekking nella vicina Riserva Naturale Sughereta di Niscemi, le escursioni nelle più belle spiagge della zona (che distano mezz’ora in auto) e nelle splendide città del Barocco siciliano.

L'uomo: Paolo Panarei, dalla Toscana alla Sicilia

Un territorio, quello intorno ai Feudi del Pisciotto, con un genius loci tutto da scoprire che lasciava intuire come questa parte di Sicilia sarebbe cresciuta molto dal punto di vista enologico. Era il 2002 quando Paolo Panarei decide di investire in questo Feudo siciliano, avviare i lavori di ristrutturazione e trasferire qui l'esperienza maturata nelle tenute di Domini Castellare di Castellina.

L'imprenditore Paolo Panarei

Nasce così un progetto che unisce la cultura architettonica di questo luogo e il suo il know how enologico. Il Gruppo Domini Castellare di Castellina oggi conta quattro cantine: la prima e storica Castellare di Castellina, fondata nel 1977 in Chianti Classico; Rocca di Frassinello, nata in joint venture con Château Lafite e progettata da Renzo Piano in Maremma Toscana; Feudi del Pisciotto a Niscemi e Gurra di Mare a Menfi, che segnano l'inizio dell’avventura del gruppo in Sicilia. Quattro cantine che sono cresciute grazie ai consigli di Giacomo Tachis, il più grande enologo italiano, e alla competenza del suo delfino, Alessandro Cellai, dal 1996 enologo ed oggi vice presidente esecutivo di Domini Castellare di Castellina.

Ma dove nasce questa passione? Paolo Panarei lo racconta ne libro ‘Giacomo Tachie e la luce di Galilei’. "Tachis ha spiegato a me e ad Alessandro, come pensavano anche Leonardo da Vinci e Galileo Galilei ma anche Dante, che il Vino è Luce e Umore E che in nessuna parte del mondo la luce (il sole) e gli umori del terreno sono così straordinari come in Sicilia: che non a caso, millenni fa, era chiamata Enotria e che per trasposizione ha fatto assumere alla parola enos il significato di vino, donde enoteca. Per far crescere la nostra passione per fare vino, Tachis ci ha lanciato una sfida ancora più eccitante: ci ha suggerito di produrre in Sicilia vitigni che nessuno penserebbe che siano adatti a dare grandissimi vini nel caldo della Sicilia", racconta Panarei (tratto dal sito Castellare di Castellina). Così ha fatto. "Abbiamo piantato Semillon e Gewürztraminer per fare il passito e Pinot nero per fare il vino più alto di Feudi. La sfida del Pinot nero, in particolare, è straordinaria, perché il sogno di ogni produttore è vinificare il più nobile dei vitigni. In Sicilia ci avevano provato anche altri, ma solo i segreti che ci ha donato Tachis e la passione, la competenza e la specializzazione di Alessandro per il vitigno più difficile della terra, hanno permesso di cogliere non il caldo, ma la luce e gli umori dei terreni della Sicilia. Il nostro Pinot nero si chiama L’Eterno e sulla etichetta compare la mano della scultura straordinaria dell’Eterno realizzata da Giacomo Serpotta, il più grande scultore nella storia della Sicilia. Feudi del Pisciotto ha finanziato il restauro di questa scultura, con parte del ricavato della vendita dei vini che portano le etichette disegnate dagli stilisti di moda italiani, da Versace a Ferrè, a Giambattista Valli, Alberta Ferretti, Missoni, altri ancora tutti hanno accettato di rinunciare alle royalties per contribuire alla rinascita di Sicilia-Enotria. Per noi un’altra passione, grande come quella del vino e che con il vino si fonde, perché il vino è civiltà, è storia e, derivando dal latino venus, è bellezza".

La cantina: la novità Passito Tachis

La cantina di Feudi del Pisciotto ha un’affascinante doppia anima: racconta la storia secolare del Palmento e la funzionalità richiesta dalle moderne tecniche produttive. Restaurato seguendo i principi fissati dal grande critico Cesare Brandi, il Palmento è collegato a una moderna cantina costruita per vinificare fino a 10 mila ettolitri con le tecnologie più avanzate. Nella nuova cantina è inclusa la barricaia con oltre 700 barrique.

Vendemmia nelle vigne Feudi del Pisciotto

La cantina produce attualmente circa 500.000 bottiglie suddivise tra la linea di ingresso Le Maioliche, le nuove linee Colori di Sicilia e I Putti del Serpotta, le specialità tra cui il Nero D’Avola Versace, Alaziza e Davolarosa Brut Rosè, i Gran Cru Moro di Testa e L’Eterno e il Passito Tachis che rende omaggio al più grande enologo di tutti i tempi. Tachis amava le sfide e che per questo suggerì di produrre un Passito siciliano non con il tradizionale Zibibbo ma con Semillon e Gewurztraminer, due vitigni insoliti per la Sicilia, per ottenere un vino da bere anche a tutto pasto. Parte proprio da qui, il nuovo capitolo della storia Feudi del Pisciotto, dal Passito Tachis e dal lancio di due nuove linee che celebrano il vino come espressione dell’Isola, territoriale e artistica, sia nel contenuto che nella forma: Colori di Sicilia e I Putti del Serpotta.

Linea i Putti del Serpotta

Il Passito Tachis è la testimonianza concreta della profonda amicizia con Tachis di Paolo Panerai e di Alessandro Cellai, enologo e vicepresidente esecutivo del gruppo Domini Castellare di Castellina, che di Tachis è appunto l’erede spirituale, tanto da continuare a seguire su richiesta del maestro anche la vigna personale del grande enologo a San Casciano, che ora appartiene alla figlia Ilaria. "Un giorno io e Alessandro andammo a trovare Tachis nella sua casa di San Casciano e, in quella occasione, gli parlammo della nostra idea di fare un Passito a Feudi del Pisciotto - racconta Panarei - Pensavamo allo Zibibbo. Con la energia che lo contraddistingueva, Lui rispose: ‘Ma assolutamente no. Se volete fare un grande passito in Sicilia dovete piantare Semillon e Gewurztraminer. La Sicilia ha quanto Galileo diceva fosse necessario per fare grandi vini: la luce del sole e l’umore della terra. Ma il rischio potrebbe essere il troppo sole e per questo ci vuole anche il vitigno renano’. Abbiamo seguito il suo suggerimento ed è nato un grande passito, ideale a tutto pasto e non solo con il dolce, come il Vin Santo in Toscana o appunto il passito di Zibibbo in Sicilia. Per questo, con il consenso della la figlia del professor Tachis, abbiamo deciso di dedicarlo a Lui, al più grande enologo di tutti i tempi. Grazie Professore”.

Bottiglia di Passito Tachis

Il Passito di Tachis, ma non solo. Il nuovo capitolo di Feudi del Pisciotto punta alla valorizzazione dei suoi vitigni autoctoni che raccontano millenni di storia e contaminazioni culturali. partendo da Nero d’Avola, Frappato, Grillo e Catarratto, capaci di esprimere sfumature uniche del terroir siciliano. Da questa scelta precisa, sono nate due nuove linee ispirate all’arte siciliana: Colori di Sicilia, che include quattro vini monovarietali (Grillo, Frappato, Catarratto e Nero D’Avola) freschi, moderni e con un grado alcolico contenuto, pensati per un pubblico giovane e destinati ai locali di tendenza; e I Putti del Serpotta, una linea premium di tre vini Doc Sicilia Superiore ottenuti dalla selezione delle migliori uve Frappato, Chardonnay e Grillo, ed un Cerasuolo di Vittoria, unica Docgsiciliana, espressione massima della Sicilia sud-orientale. Il legame con l'arte emerge già dalle etichette che, nel caso della linea Colori di Sicilia, riproducono le ceramiche di Giacomo Alessi, maestro di Caltagirone, mentre nel caso de I Putti del Serpotta, raffigurano gli iconici angioletti del famoso scultore siciliano del ‘600 che decorano le più belle chiese barocche di Palermo. Otto vini autentici, emozionanti e con una forte identità territoriale.