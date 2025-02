La casa di Montalbano diventa Bed&Breakfast: ecco come affittarla

Godersi la colazione, dopo una nuotata mattutina, sulla terrazzina proprio, come in tv, abbiamo visto innumerevoli volte fare al 'commissario Montalbano'.

Il cineturismo, ciò che spinge i visitatori ad andare a vedere con i propri occhi i luoghi che hanno caratterizzato una serie TV o un film, da oggi fa grandi passi avanti consentendo di vivere un'esperienza dal vivo proprio in quell'edificio che è entrato a far parte dell'immaginario comune. È un po' come divenire protagonisti in quello che è stato un set cinematografico, guardare il mare dall'inquadratura scelta dal regista e dal direttore della fotografia, toccare con mano gli ambienti come ha fatto a lungo l'attore Luca Zingaretti nel ruolo del protagonista. È anche un modo per entrare nella mente dell'autore della serie di libri che hanno dato poi vita alla serie tv: Andrea Cammilleri.

La casa di Montalbano a Punta Secca

Casa di Montalbano: la spiaggia di Marinella (nella fiction), di Punta Secca (nella realtà)

Proprio in occasione del centenario della nascita dell’autore, è possibile un’esperienza indimenticabile soggiornando nella vera 'Casa di Montalbano' a Punta Secca (nella fiction era la località Marinella). Situata in una posizione privilegiata sul lungomare della frazione di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, ovviamente in Sicilia, la casa è diventata un’icona televisiva grazie alla fiction tratta dai romanzi di Camilleri. Con la sua terrazza affacciata direttamente sulla spiaggia, gli ospiti possono immergersi completamente nelle ambientazioni originali della serie. Ogni stanza è dotata di tutti i comfort, tra cui bagno privato, climatizzatore, Tv e connessione Wi-Fi gratuita. Gli ospiti possono godere di una colazione con vista mare e della magica atmosfera della Sicilia autentica.

La Rai, inoltre, ha predisposto una puntata speciale del programmai Ulisse (in onda a febbraio poi su Raiplay), condotto da Alberto Angela su Rai1, che ripercorre i luoghi più iconici della serie, aumentando così l'interesse per queste mete suggestive.

La Casa di Montalbano: come prenderla in affitto

Casa di Montalbano, la sala da pranzo interna

Prendere in affitto la Casa di Montalbano è possibile solo tramite la piattaforma di viaggio Bed-and-Breakfast.it, il cui modello di business non prevede alcuna commissione sulle prenotazioni, garantendo tariffe più vantaggiose.