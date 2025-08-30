  • Cosa Fare
    1. Home
    2. Sardegna
    3. Sardegna magica: 5 resort dove il lusso incontra l’intimità

    Sardegna magica: 5 resort dove il lusso incontra l’intimità

    Da Chia alla Gallura fino alla città di Cagliari, ecco alcuni rifugi d'autore per vivere un soggiorno in un luogo da sogno senza rinunciare a comodità e servizi. E concedersi esperienze autentiche

    di GIOVANNA ROMEO
    30 agosto 2025

    Chia Laguna Resort

    Terrazze panoramiche, giardini segreti e atmosfere rarefatte dove il lusso è fatto di dettagli e riservatezza. Cinque scenari da sogno per celebrare la coda dell'estate con stile: dall’Infinity Lounge del Petra Segreta Resort & Spa alla serra di Cascioni Eco Retreat, fino al Torrino di Casa Clàt, alla grotta di Gallicantu, all’ospitalità e il benessere di Chia Laguna Sardinia.

    Ecco alcuni angoli della Sardegna dove lusso e intimità vanno a braccetto, così come natura e comfort, per vivere un soggiorno in un luogo da sogno senza rinunciare a comodità e servizi. E concedersi qualche esperienza particolare, autentica, immergendosi nella cultura e nella storia del posto. 

