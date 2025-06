Mare Sardegna: le 7 spiagge più belle dell’Ogliastra, Bandiera Blu 2025

Non è solo il blu profondo delle acque a rendere speciale l’Ogliastra, ma anche quello delle Bandiere Blu: nel 2025 ben sette spiagge di questo tratto autentico della Sardegna orientale hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education). Un premio che certifica la qualità ambientale, la pulizia delle acque, i servizi per i bagnanti e l’impegno per la sostenibilità.

Ma l’Ogliastra è anche un altro tipo di “zona blu”: quella della longevità. Qui si registra una delle più alte concentrazioni di centenari al mondo. Un dato che parla di equilibrio tra natura, alimentazione e stile di vita, in un paesaggio che alterna mare e montagne, falesie e canyon, archeologia e silenzi primordiali.

Questo angolo ancora poco conosciuto della Sardegna è un invito alla scoperta: a nord le montagne aspre del Supramonte, al centro la fertile piana di Tortolì e a sud le morbide colline che scendono verso un litorale di sabbia chiara e acque trasparenti. Un paradiso per chi ama il mare, il trekking, la mountain bike o semplicemente la libertà dei grandi spazi.

Le 7 spiagge Bandiera Blu dell’Ogliastra 2025 sono nel territorio di Tortolì-Arbatax, a breve distanza l’una dall’altra, ideali per chi desidera cambiare scenario ogni giorno, senza rinunciare al comfort e alla bellezza. Il viaggio parte dal Lido di Orrì, una lunga distesa sabbiosa dalle acque basse e limpide, che si scompone in varie sezioni ognuna con un’identità precisa. Più a sud, tra rocce affioranti e angoli tranquilli, si trovano le spiagge di Muxì – Il Golfetto, e Foxilioni, con calette intime e scorci da cartolina.

A breve distanza si apre lo spettacolo naturale del Lido di Cea, famoso per i suoi faraglioni rossi che emergono dal mare turchese, icona di questo tratto di costa. Verso Arbatax, si incontrano le piccole baie di Porto Frailis e San Gemiliano, protette e amate da famiglie e viaggiatori in cerca di tranquillità, mentre nella parte occidentale del Lido di Orrì si trova la spiaggia di Ponente – La Capannina, perfetta per godere di tramonti e servizi attrezzati. Il mare qui è solo una delle meraviglie.

A pochi chilometri dalle onde, si può tornare indietro nel tempo visitando il parco archeologico di S'Ortali 'e su Monti, tra domus de janas, nuraghi e tombe di giganti immerse nella macchia mediterranea. Oppure seguire il cammino verso l’interno, tra le pareti vertiginose del canyon di Gorropu o lungo il leggendario sentiero del Selvaggio Blu, fino alle cale nascoste di Goloritzè e Mariolu.