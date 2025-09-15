Festival della bottarga: a Cabras si celebra la nicchia ed eccellenza del Sinis

L’eccellenza gastronomica del territorio del Sinis, la bottarga di muggine, torna protagonista a Cabras dal 19 al 21 settembre 2025.

Il celebre comune in provincia di Oristano ospita la quarta edizione del Festival della bottarga, l’evoluzione della storica sagra che per 19 anni ha raccontato la bottarga di muggine, il suo simbolo più identitario.

Bottarga di muggine

Territorio enogastronomico d’eccellenza

Il festival, che richiama residenti, viaggiatori, appassionati di gastronomia e famiglie, non è soltanto un omaggio al palato, ma un vero e proprio viaggio nella storia e nella cultura del Sinis e della Sardegna. Un territorio di immensa bellezza, di spiagge di quarzo, con oltre ottomila anni di storia civilizzata, mille di storia nuragica, e vocato al comparto enogastronomico con grandi eccellenze come vino, olio, riso.

Andrea Abis, sindaco di Cabras, presenta così il Festival: “Il Festival di Cabras è riconosciuto dalla Regione Sardegna come ‘grande evento’, e per questo definito Festival. Uno spettacolo enogastronomico che riguarda il Sinis, una lingua di terra che si dispiega armoniosamente lungo le curve del golfo di Oristano, luogo di villeggiatura straordinario, con un importante ecosistema e una diversità di patrimoni etra cui natura, aree umide, stagni -quello di Cabras è un corpo idrico di circa duemila ettari, il più grande d’Europa -, riconosciuta anche area di protezione degli uccelli rari.”

Che cos’è la bottarga di muggine di Cabras

La “Bottarga di muggine e pesca tradizionale dello stagno di Cabras” è un prodotto di nicchia e Presidio Slow Food, contraddistinto sulle etichette dei prodotti dal marchio e dalla chiocciola, denominazione riservata al muggine pescato nella laguna di Cabras e ai suoi trasformati: Bottarga di muggine, Merca di muggine, Pisci affumau (muggine affumicato). È un prodotto di altissima qualità ottenuto nel rispetto dell’ambiente, della biodiversità e delle tradizioni culturali. “Siamo già arrivati a quattordici quintali di prodotto - commenta Andrea Abis - una quantità minuscola rispetto al volume di un qualsiasi prodotto agroalimentare. Mi piacerebbe che la bottarga di muggine diventi un tassello meglio riconosciuto del valore culturale e ambientale di quest’area, perché i nostri pescatori possano trarne una sostenibilità sociale ed economica”.

Il muggine (credit Slow Food Terre Oristanesi)

La specie ittica oggetto di pesca da parte del Presidio è il Mugil cephalus (nome commerciale: Cefalo o Volpina; nome locale: “Birrotalla”, il Liza ramada, (nome commerciale: Cefalo o Calamita o Botolo; nome locale: “Bidimbua”) e Liza aurata (nome commerciale: Cefalo o Cefalo dorato o Lotregano; nome locale: “Limosa”) pescati nel territorio della laguna di Cabras. Dal 1982 la laguna è stata affidata in concessione ai pescatori che oggi sono organizzati in 10 cooperative di pesca, riunite nel Nuovo Consorzio Cooperative Pontis.

Un’esperienza immersiva nella Sardegna più autentica

Più di un evento gastronomico, il Festival celebra la bottarga di muggine e le eccellenze agroalimentari locali, sostenendo l’economia del territorio e promuovendo un turismo sostenibile. Si conferma come festival diffuso tra il centro storico di Cabras, la peschiera Mar’e Pontis e piazza Stagno, dove chef, pizzaioli e giovani talenti reinterpretano i prodotti locali con creatività e rispetto per le tradizioni. Il programma include laboratori del gusto, show cooking, presentazioni di libri, tour in mongolfiera, passeggiate nella laguna, musica dal vivo e attività per bambini.

Selezione del muggine da parte dei pescatori (credit Slow Food Terre Oristanesi)

I ristoranti locali proporranno piatti dedicati e sarà allestita una mostra mercato dei produttori. A guidare l’evento Salvatore Camedda, chef cabrarese e volto storico del Festival. Tra gli ospiti: Simona Balia, Imma Diana, Ciccio Vitiello (pizzaiolo dell’anno), Salvatore Ticca, Giovanni Pilu, Roberto Paddeu e Vincenzo Sorvillo. Gran finale domenica 21 settembre con Davide Oldani, Ambassador 2025 e chef due stelle Michelin.