Sardegna per tutti i gusti, da Olbia verso Nuoro e scendendo fino a Cagliari

Un viaggio in Sardegna non può fermarsi solo alle spiagge con la sabbia che sembra borotalco e al mare che va dall’azzurro, verde smeraldo fino al blu intenso. C’è l’entroterra con i borghi pittoreschi, i siti archeologici e la natura selvaggia. Ma soprattutto ci sono il vino e la cucina.

Moltissime le occasioni per conoscere i prodotti locali. Olbia, ad esempio, ospita la manifestazione ‘Benvenuto Vermentino’ per promuovere il Vermentino di Sardegna Docg. Dal 29 settembre al 5 ottobre l’evento unirà anche arte, cultura, musica ed enogastronomia oltre a favorire la commercializzazione di questo tipo di vino e supportare il turismo sostenibile. L’evento offre opportunità di incontro tra le Cantine di Vermentino di Gallura Docg e di Sardegna, i buyer o importatori esteri e il grande pubblico di appassionati, nell’atmosfera unica della città marittima di Olbia.

Dal vino alla tavola, dal nord al sud dell’isola. Nella Riserva Naturale Su Barone a Orosei si può visitare il nuraghe Torre di Osalla. Da qui si arriva a una fattoria dove l’agricoltore, solo su appuntamento, guiderà i turisti tra i suoi vigneti che a settembre sono più affascinanti che mai. Seguirà degustazione con l’olio di oliva, il miele e ovviamente il vino dove si potrà acquistare direttamente dal produttore.

Passando al capoluogo sardo, Cagliari è ricca di storia e di bellezze architettoniche con un importante passato. Girando fra le viuzze di Stampace (antico quartiere di borghesi e mercanti), Villanova (quartiere di pastori e contadini) e nella Marina (località di pescatori) ci si potrà fermare in un ristorante ad assaggiare Sa Burrida. Diverse le varianti, sa burrida a sa casteddaia, alla cagliaritana, e qui è preparata con il gattuccio di mare, noci, aglio, olio, aceto e spezie.

Salendo verso Cabras, in provincia di Oristano, paese di pescatori, non si può non provare la bottarga. Un prodotto esclusivo derivato dalla lavorazione delle uova del muggine. Si può gustare come antipasto, sul sedano condito con olio, sale e limone oppure spalmato sul pane. L’esaltazione è aggiungere la bottarga all’insalata di carciofi oppure spolverarla sopra un piatto di spaghetti o di fregola.

Se si va verso Nuoro, cuore della Barbagia, si deve provare Su filindeu. Una pasta di semola di grano duro lavorata con acqua in una macchina di legno. Su filindeu si assapora con zuppe e minestre cotto a pezzi nel brodo di pecora e condito con il pecorino. Il suo nome significa ‘fili di Dio’ e deriva dalla forma ottenuta tramite lavorazione manuale.

Arrivando al nord dell’isola c’è la Zuppa Gallurese, detta “Sa Suppa Cuatta”. Si cucina in modi differenti a seconda delle tradizioni del paese. Di solito è fatta da strati di pane secco e indurito, inzuppato nel brodo di pecora e insaporito dal formaggio fresco o dal pecorino stagionato e dalla menta o finocchio selvatico. Insomma, qui in Sardegna ce n’è veramente per tutti i gusti.