Cammino Minerario di Santa Barbara e Sentieri del Carignano: viaggio senza tempo nel Sulcis

Nel profondo sud-ovest della Sardegna, dove il mare lambisce antiche miniere e le vigne si aggrappano alla terra con tenacia secolare, nasce un itinerario che è molto più di un semplice cammino.

Sentieri del Carignano

“I Sentieri del Carignano del Sulcis” sono un percorso completamente inedito e adatto a tutti, che sorge all’interno del “Cammino Minerario di Santa Barbara”, tracciato dai passi dei minatori e riscoperto dai viaggiatori pellegrini in cerca di esperienze profonde. Itinerari che non hanno stagione, da compiere lentamente, includendo antichi borghi sospesi nel tempo, paesaggi incontaminati, siti archeologici, miniere di carbone e piombo-zincifere, una pluralità di esperienze enogastronomiche che contemplano una viticoltura a piede franco capace di dare vita a grandi vini. Una molteplicità di esperienze che insieme raccontano la resilienza di una terra unica e vera.

“Questa straordinaria infrastruttura culturale ha compiuto un vero e proprio miracolo: è riuscita a valorizzare la diversità, la complessità e i punti di forza del territorio, affrontando al contempo le difficoltà legate ai processi di deindustrializzazione. Ha saputo trasformare queste sfide in opportunità, dando vita a un’azione di promozione turistica senza precedenti, capace di unire e rilanciare l’intero territorio del Sulcis Iglesiente” commenta Mauro Usai, presidente Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara.

Mauro Usai, Presidente Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara

Cantine, archeologia e memoria

Si cammina sulla terra più antica d’Italia: 500 km e trenta tappe tra sentieri escursionistici da percorrere a piedi, nove in bicicletta pari a 562 km - e una a cavallo. L’ippovia prevede, al momento, la sola tappa di Sant’Antioco, un percorso ad anello che inizia e termina nella località di Canai.

Sentieri del Carignano

Tra i luoghi simbolo del taccuino del viaggiatore non può mancare l’isola di Sant’Antioco con i suoi paesaggi selvaggi e il legame profondo con il mare, una delle gemme del cammino, dove natura e spiritualità si fondono; il pernottamento al MuMa Hostel, albergo e Museo del Mare (sul Cammino è possibile sperimentare un’accoglienza semplice e a basso costo presso le posadas – luogo di riposo, albergo - in linea con gli altri cammini europei; il sito archeologico di età fenicio-punica di Pani Loriga, comprendente un insediamento fortificato e due necropoli, situato nel comune di Santadi; la seicentesca Tonnara di Portoscuso, simbolo della memoria marittima e industriale della zona; la Grande Miniera di Serbariu, testimonianza viva di esistenze passate nelle viscere della terra per una salario maggiore e un briciolo in più, di dignità; la visita ad alcune cantine locali, Mesa, Cantina Santadi, Cantina Giba, Cantina Sociale di Sant'Antioco, Tenuta La Sabbiosa- Biomar, Piede Franco, Sardus Pater, Cala di Seta, Agricola Punica con degustazione dell’autoctono Carignano del Sulcis Doc.

Cantina Mesa

Il vino come filo conduttore

“Con i ‘Sentieri del Carignano’ vogliamo offrire un’esperienza che unisce natura, cultura e comunità” commenta Mauro Usai. “Il vino diventa il filo conduttore e chiave di lettura del territorio da vivere passo dopo passo in ogni stagione dell’anno”. Nel cuore del Sulcis, terra battuta dal vento e baciata da un sole instancabile, nasce infatti uno dei vitigni più affascinanti del panorama enologico italiano: il Carignano del Sulcis, un racconto di resistenza, identità e bellezza.

Sentieri del Carignano

L’Oro Rosso di Sardegna, figlio di una tradizione vinicola antichissima, incarna l’essenza più autentica di questa isola. I tralci del Carignano, spesso pluridecennali e talvolta centenari, affondano in suoli sabbiosi che li proteggono dalla fillossera, permettendo loro di crescere a piede franco: una rarità nel mondo del vino. Forgiati da condizioni climatiche estreme, gli alberelli si ergono come estensioni vive della terra, instaurando con essa un rapporto simbiotico ed empatico. Il Carignano del Sulcis, con i suoi 1.860 ettari vitati coltivati nella regione storica del Sulcis, nei Comuni di Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio, si distingue per la sua struttura vigorosa, l’elevata gradazione alcolica e un bouquet aromatico intenso.

Vitigno Carignano

La geomorfologia del Sulcis, risalente a 550 milioni di anni fa - si tratta dell’area geologica più antica della Sardegna dove si alternano formazioni granitiche, basalti, argille, aree sabbiose e calcaree – offre infatti le condizioni ideali per il suo sviluppo. Al palato rivela una sapidità decisa, intrecciata a una finezza che si affina nel tempo. È un vino sincero, capace di coinvolgere i sensi e di adattarsi con eleganza alle tavole più diverse — dalla cucina tradizionale sarda ai piatti più ricercati.

Vini Santadi

Portoscuso e l’antico rito della tonnara

Il Cammino è una vera e propria mappa di esperienze. Tra le più suggestive, la seicentesca Tonnara Su Pranu (il pianoro prima sede dell’attività tonnara) di Portoscuso, simbolo della memoria marinara. Ogni anno, tra aprile e giugno, Portoscuso accoglie un evento straordinario: la grande pesca del tonno.

Al centro di questo rito millenario c’è la tonnara, il cuore della cittadina sulcitana, costruita nel XVI secolo per volontà del re di Spagna Filippo II, affascinato dalla ricchezza dei banchi di tonni che popolavano il mare locale. I protagonisti di questa cerimonia sono i ‘tonnarotti’, pescatori esperti che, già da aprile, si dedicano con cura alla preparazione delle barche e alla riparazione delle reti. All’interno della peschiera, tutto viene predisposto per la cattura dei grandi tonni. Grazie a un sistema di imbarcazioni e a una rete suddivisa in comparti — le cosiddette “camere” — i tonni che possono superare i 500 chilogrammi vengono catturati.

Nel cuore della terra: la Grande Miniera del Serbariu

A Carbonia, c’è un luogo dove la storia non si legge soltanto: si respira, si ascolta, si cammina. Il Cammino Minerario di Santa Barbara, custodisce con devozione la memoria viva di un’epoca in cui l’Italia scavava nel buio per accendere il futuro.

Cammino Minerario di Santa Barbara

Tra il 1937 e il 1964, la Grande Miniera di Serbariu fu il centro dell’industria carbonifera nazionale. In meno di trent’anni, ottantamila uomini varcarono i suoi ingressi, scegliendo di affrontare l’inferno sotterraneo per garantire un salario più dignitoso alle proprie famiglie. Le gallerie, alte meno di un metro, costringevano i corpi a piegarsi e le volontà a resistere. Pozzi, fornelli, caldo insopportabile, aria rarefatta: ogni turno era una sfida contro la natura e contro sé stessi, un viaggio nelle viscere della terra dove la luce era solo un ricordo.

Oggi, quel mondo sommerso rivive grazie al Museo della Miniera e a un percorso didattico che guida il visitatore attraverso i luoghi simbolo del lavoro minerario. Dalla lampisteria, dove si ritiravano le lampade prima di scendere, alla sala argani, cuore meccanico della miniera, fino alla galleria sotterranea, fedelmente riallestita per restituire l’esperienza sensoriale di chi vi lavorava. Camminare qui significa ascoltare le voci del silenzio, sentire il peso della storia e riconoscere il valore di chi ha scavato per costruire.