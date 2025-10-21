Arzachena, la Blue Zone d’Italia: longevità e benessere tra vigneti secolari e mare da sogno

  1. Home
Nella cittadina della Sardegna nord-orientale, uno stile di vita sano e armonioso aiuta i suoi abitanti a vivere più a lungo e in salute. Scopriamo come

di Redazione Itinerari
21 ottobre 2025
Veduta di Arzachena, dove si vive più a lungo

Per approfondire:
Arzachena, nella Sardegna nord-orientale, è stata recentemente riconosciuta come una delle “Blue Zone”, le poche aree del mondo dove le persone vivono più a lungo e in buona salute, al punto che si possono superare persino i 100 anni.

La notizia è stata celebrata da poco al Longevity Fest, l’evento annuale del Consorzio Costa Smeralda. A differenza di altre Blue Zone, come Ogliastra, qui la longevità non deriva solo dalle tradizioni agro-pastorali, ma anche dai cambiamenti portati dal turismo di lusso a partire dagli anni ’60 con lo sviluppo della Costa Smeralda. L’economia è cresciuta, sono aumentate le opportunità di lavoro, e contemporaneamente la comunità è riuscita a mantenere la sua coesione e il ritmo umano tipico dei piccoli borghi sardi. Resta da scoprire cosa vedere in questo angolo di Sardegna dove vivere di più sembra quasi naturale.

Cosa vedere ad Arzachena

Passeggiando tra le sue piazzette, le facciate di granito rosa e pietra bianca delle case raccontano una storia di semplicità e armonia, uno stile di vita che aiuta a sentirsi bene ogni giorno.

Il centro storico è un piccolo gioiello: botteghe artigiane, caffè e mercatini locali permettono di respirare l’autenticità della comunità. Poco lontano, le colline con vigneti e oliveti offrono passeggiate tranquille immersi nella natura, un vero toccasana per corpo e mente.

Gli appassionati di storia troveranno affascinanti i nuraghi e le tombe dei giganti, testimoni millenari di un territorio che da sempre vive in sintonia con l’ambiente. E per chi ama il mare, le spiagge e calette della Costa Smeralda mettono a disposizione panorami mozzafiato e momenti di relax, completando un’esperienza che unisce movimento, aria aperta e tranquillità.

Longevità nel piatto e nella quotidianità

Non sono solo i paesaggi mozzafiato o la coesione tra vicini a rendere questo comune italiano una Blue Zone. Ciò che conta davvero sono le abitudini di tutti giorni: pasti semplici e genuini a base di frutta e verdura di stagione, legumi, pesce fresco e olio extravergine d’oliva, con carne e cibi industriali consumati raramente. L’attività fisica non è un obbligo ma una naturale routine: passeggiate tra vigneti e oliveti, lavori nei campi o sulle terrazze panoramiche diventano parte della giornata senza dover entrare in palestra.

Questo equilibrio tra alimentazione sana, movimento quotidiano e legami comunitari forti crea un modello di vita che favorisce longevità e benessere.

Turismo di lusso e sostenibile: un equilibrio possibile

La Costa Smeralda ha trasformato il territorio, portando prestigio e sviluppo economico con hotel eleganti, boutique di alta moda e ristoranti raffinati. Ma a differenza di molte altre mete di viaggio, qui il turismo sembra integrarsi con la vita di tutti i giorni del borgo: gli abitanti continuano a coltivare le tradizioni, i prodotti locali vengono valorizzati e il centro storico conserva un ritmo tranquillo, lontano dalla frenesia tipica delle destinazioni più affollate.

Camminare tra le piazze, assaggiare le specialità del territorio o partecipare a piccoli eventi culturali consente di vivere esperienze genuine, in cui lusso e sostenibilità si incontrano. Questo equilibrio favorisce il benessere dei residenti, con meno stress, più tempo all’aria aperta e un legame più stretto con natura e comunità. In tale scenario, Arzachena dimostra che turismo e longevità possono davvero convivere, se le scelte economiche e culturali rispettano l’ambiente e il patrimonio umano.

