Natale in famiglia. Tra emozioni e sapori

Natale è un tripudio di emozioni anche a tavola! Cucinare per chi amiamo è un gesto che in questi giorni magici acquista un significato ancora più intenso e profondo. Noi fratelli Parodi abbiamo da tempo l’abitudine di riunirci nei giorni precedenti la Vigilia per festeggiare tutti insieme, prima che ciascuno raggiunga la famiglia dei rispettivi coniugi. Una giornata speciale che abbiamo ormai ribattezzato il Natalino!

Il mio compito in questa occasione è preparare il tacchino ripieno, proprio come quello che gli americani portano a tavola per il Ringraziamento. Con mio marito Fabio e i nostri tre figli, Matilde, Eleonora e Diego ci recheremo poi a Roma, dove trascorreremo le Feste.

A chi volesse rompere la tradizione dei tortellini o semplicemente sperimentare un piatto squisito, originale e scenografico per stupire amici e parenti, consiglio il risotto con castagne, raspadura e timo. Una ricetta particolare, che vuole essere il mio regalo di Natale ai lettori del QN. Si comincia con un soffritto di cipolla a cui si uniscono le castagne, precedentemente cotte al forno e tagliate a pezzetti. Si aggiunge il riso che viene fatto tostare nella base e sfumato con il vino bianco e fatto cuocere aggiungendo gradualmente brodo di carne o verdure. Impiattare e guarnire con una parte delle castagne precotte tagliate a pezzetti e tostate in padella. Aggiungere infine una salsina ottenuta fondendo il timo in un padellino con il burro e i petali di raspadura. Buon appetito e Buon Natale a tutti!