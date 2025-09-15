In Salento per raccogliere le olive al Giardino Grande e godersi gli ultimi bagni al mare

Raccogliere le olive in Salento e poi godersi gli ultimi bagni nelle acque cristalline di Gallipoli. E' l'experience collettiva per una fuga di relax autunnale all'insegna dell'autenticità che propone Il Giardino Grande di Parabia.

Siamo in provincia di Lecce, nell'entroterra salentino: Il Giardino Grande è una dimora storica datata seconda metà dell'800 completamente ristrutturata dalla famiglia Fasano. Un tempo residenza estiva di una famiglia aristocratica del luogo, era soprannominato il Casino, termine usato per indicare le dimore nobiliari ubicate nelle campagne del feudo e dedite allo svago e al relax.

La dimora completamente circondata dagli ulivi riprende la tipica architettura salentina realizzata in pietra locale, con particolari volte a stella o a botte, ampi giardini, corti, terrazze, un grande giardino mediterraneo arricchito da pergolati, pozzi, camminamenti, stagni e una mirabile vista sull’antico borgo di Parabita.

Una storia di famiglia

La Dimora prende il nome dal romanzo intitolato “Il Giardino Grande”, scritto da Ortensio Seclì, autore locale, che racconta della travagliata storia d’amore tra Don Saverio dei Duchi di Parabita e Rosaria Cataldo, giovane fanciulla del popolo. Al loro matrimonio si oppone la famiglia ducale poiché Rosaria non vanta nobili origini. I due si amano comunque e si incontrano in gran segreto al Giardino Grande, eletto a luogo definitivo della loro vita. Il Giardino Grande nasce dal sogno dei fratelli Valentina e Marco Fasano di avere un luogo intimo e autentico dove poter accogliere viaggiatori da tutto il mondo.

Il Giardino Grande

Dopo aver lavorato entrambi in contesti internazionali, Valentina e Marco sono rientrati nella loro terra di origine e hanno deciso di scrivere un nuovo capitolo della storia di questa dimora con un progetto di restyling che ha conservato il suo carattere autentico introducendo elementi di contemporaneità che privilegiano forme, materiali e artigianato locali.

La raccolta delle olive

È qui che inizia una delle esperienze più coinvolgenti che si possono vivere nel Sud Italia: la raccolta delle olive. Un'occasione per scoprire l’anima più genuina di questa terra, un rito collettivo che unisce tradizione, natura e convivialità. Dal 16 al 19 ottobre Il Giardino Grande, apre le porte a chiunque voglia vivere questa esperienza: appuntamento tra i filari la mattina di buon’ora armati di reti, rastrelli e tanta voglia di divertirsi e, insieme alla famiglia Fasano e ai contadini esperti nella raccolta, si stendono le reti sotto gli alberi, poi si scuotono le chiome e infine si raccolgono a mano le olive che vengono riposte in ceste di giunco. Raccogliere le olive sarà anche l'occasione per ascoltare storie antiche raccontate dai contadini, imparare i segreti della potatura e del frantoio: ogni attimo è un mix di lavoro e gioia condivisa.

Dopo la 'fatica' oi arriva il momento più atteso: la merenda tra gli ulivi. Pane casereccio con olio profumato, accompagnato anche da pomodorini e formaggi locali, o pane con lo zucchero nella versione dolce. Un modo per capire che la raccolta delle olive non è solo un’attività agricola, ma un’esperienza di comunità, di lentezza, di connessione con la natura. La sera poi cena finale per festeggiare il raccolto: nella bellissima Corte dell’Ulivo una lunga tavola imbandita attende ospiti, proprietari e staff per gustare insieme i sapori autentici della tradizione locale con tanta musica e aria di festa.

Agrumeto garden

Dopo questa esperienza si torna a casa con una bottiglia di olio extravergine e tanti ricordi. Un’esperienza semplice espressione di quell’amore per la propria terra che ha portato Il Giardino Grande a piantare 200 giovani ulivi come segno di rinascita dopo la strage della Xylella e che oggi stanno dando i loro bellissimi frutti.

La raccolta delle olive è anche l’occasione per un’ultima vacanza di relax e bagni nelle acque turchesi del Salento. A pochi km da Il Giardino Grande si trovano le bellissime spiagge di Gallipoli, dove è possibile concedersi ancora una piacevole nuotata, momenti di riposo sui lettini in riva al mare e aperitivi al tramonto.

Il pacchetto “Le olive del Giardino” è valido dal 16 al 19 ottobre 2025: minimo 3 notti a partire da € 1.020,00 a camera con pernottamento, prima colazione, merenda, e cena del raccolto per 2 persone. Per le notti extra il prezzo è su richiesta.

La location

Tradizione, eleganza e design: il progetto di restyling, che ha interessato il restauro del Casino e la realizzazione di una nuova costruzione, ha rispettato il carattere vernacolare della dimora introducendo elementi contemporanei che privilegiano forme, materiali e artigianato locali. Sono tanti gli ambienti de Il Giardino Grande: dalle corti ai meravigliosi giardini, dalla piscina alle camere fino alla piccola chiesa.

I Giardini Ornamentali sono il punto di accesso alla dimora. Attraversando il lungo colonnato sovrastato da archi si possono sentire i profumi delle rose e dei gelsomini, mentre nei viali secondari c'è una varietà di piante autoctone. Un ulivo senza tempo, simbolo di vita e di rinascita, regna maestoso nella corte che collega le due anime della dimora, il vecchio e il nuovo. Protetta da muri realizzati in Carparo e pavimentata con il tipico basolato in pietra di Soleto, questa bellissima corte è una perfetta location anche per eventi privati ed esclusivi.

C'è anche l’Hortus conclusus, orto chiuso, come si definiva in epoca medievale un piccolo giardino circondato da alte mura. Qui dalle 8 alle 10 viene servita la prima colazione con una selezione di prodotti freschi locali e di torte preparate quotidianamente dalla chef di casa. Immersa tra gli ulivi e il silenzio della macchia mediterranea, la piscina è il posto ideale dove rilassarsi. Grazie alla particolare condizione idro-geomorfologica di questo luogo, per valorizzare e bonificare le aree esterne, è stato realizzato nella parte sud-est della tenuta un piccolo bio-lago caratterizzato da rigogliose piante acquatiche che raccoglie le acque piovane e potenzia la rete della biodiversità.

Il Pergola bar a bordo piscina

La vera chicca de Il Giardino Grande è la chiesetta: piccola e raffinata, la chiesetta con l’antico altare e le incantevoli volte a stella è un luogo intimo dove potersi appartare per leggere un libro o sorseggiare un caffè seduti su poltroncine Art Déco intorno al tavolo ovale in marmo. Non solo. Qui si possono anche organizzare cene private o cerimonie simboliche. Accogliente e dal design semplice e raffinato la lobby collega il giardino antistante e la grande corte. Comode poltrone, libri antichi esposti su una credenza mid-century decorata da grafiche floreali e un sinuoso divano bianco offrono agli ospiti della struttura un’occasione di contemplazione e relax.

Le camere

La camera Ulivo

Il Giardino Grande dispone di sei camere ristrutturate seguendo fedelmente le caratteristiche delle dimore di campagna di fine ‘800, con tipiche volte a botte o a stella e pavimenti in cocciopesto e pareti intonacate a calce tipiche del Salento. Dislocate tra piano terra e primo piano, hanno tutte la vista sulle corti o sul verde circostante. Tre camere sono dotate di ampie terrazze da cui ammirare la campagna e i suoi ammalianti colori nelle diverse ore della giornata. Melograno, Fico, Carrubo, Ciliegio, Loto, Ulivo: prendono il nome dagli alberi e dalle piante che ci sono nei giardini sui quali si affacciano.