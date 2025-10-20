Puglia Sky: la nuova compagnia aerea che punta a collegare Bari, Brindisi e Foggia ai cieli d’Italia
A breve potrebbe esserci la firma dell’atto costitutivo. Un progetto da 5,5 milioni di euro per collegare la regione al resto d’Italia
Nel cielo della Puglia potrebbe presto volare un nuovo nome: Puglia Sky. Si tratta di un progetto ambizioso che nasce dall’idea di un gruppo di imprenditori decisi a dare alla regione una compagnia “di casa”, capace di collegare Bari, Brindisi e Foggia con i principali aeroporti italiani.
L’obiettivo è chiaro: rendere la Puglia più accessibile, più connessa e finalmente protagonista nel panorama dei voli regionali e nazionali.
Imprenditori uniti per far volare la Puglia
Alla base dell’iniziativa ci sono Antonio Salandra, di Biccari, e Giacomo Mescia, di Orsara di Puglia, due imprenditori foggiani conosciuti nel settore dell’energia eolica. Con loro ci sarebbero Ladisa di Bari e Albanese di Taranto, oltre ad altri investitori locali pronti ad ampliare la compagine. Il progetto, sostenuto anche dalle sezioni provinciali di Confcommercio e Confindustria, punta a un capitale iniziale di circa 5,5 milioni di euro.
La firma dell’atto costitutivo è prevista a breve: un passo che segnerà la nascita ufficiale della compagnia, attesa con curiosità e un certo orgoglio da parte del territorio.
Collegare la regione con il resto d’Italia
L’idea è quella di offrire voli diretti tra le città pugliesi e i principali hub italiani, garantendo spostamenti rapidi e frequenti. Una rete di collegamenti che non solo favorirebbe il turismo e il business, ma permetterebbe anche a chi vive lontano di mantenere un legame più stretto con la propria terra.
Gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia sono i punti di partenza del progetto. Quest’ultimo, in particolare, dopo anni di attesa e lavori di potenziamento, potrebbe finalmente diventare un nodo attivo dei trasporti regionali, rilanciando l’area della Capitanata.
Un nuovo volo per l’identità pugliese
Non è solo un’iniziativa economica: è anche un segnale di fiducia nel futuro della Puglia. Creare una compagnia aerea nata e gestita interamente da imprenditori locali significa puntare sulle proprie forze, con un’idea di sviluppo che parte dal territorio per guardare lontano.
Se tutto andrà secondo i piani, Puglia Sky potrebbe solcare i cieli già nei prossimi mesi, trasformando un sogno condiviso in una realtà pronta a decollare e, con essa, l’immagine di una regione che non smette di alzare lo sguardo.