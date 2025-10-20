Puglia Sky: la nuova compagnia aerea che punta a collegare Bari, Brindisi e Foggia ai cieli d’Italia

Nel cielo della Puglia potrebbe presto volare un nuovo nome: Puglia Sky. Si tratta di un progetto ambizioso che nasce dall’idea di un gruppo di imprenditori decisi a dare alla regione una compagnia “di casa”, capace di collegare Bari, Brindisi e Foggia con i principali aeroporti italiani.

L’obiettivo è chiaro: rendere la Puglia più accessibile, più connessa e finalmente protagonista nel panorama dei voli regionali e nazionali.

Imprenditori uniti per far volare la Puglia

Alla base dell’iniziativa ci sono Antonio Salandra, di Biccari, e Giacomo Mescia, di Orsara di Puglia, due imprenditori foggiani conosciuti nel settore dell’energia eolica. Con loro ci sarebbero Ladisa di Bari e Albanese di Taranto, oltre ad altri investitori locali pronti ad ampliare la compagine. Il progetto, sostenuto anche dalle sezioni provinciali di Confcommercio e Confindustria, punta a un capitale iniziale di circa 5,5 milioni di euro.

La firma dell’atto costitutivo è prevista a breve: un passo che segnerà la nascita ufficiale della compagnia, attesa con curiosità e un certo orgoglio da parte del territorio.

Collegare la regione con il resto d’Italia

L’idea è quella di offrire voli diretti tra le città pugliesi e i principali hub italiani, garantendo spostamenti rapidi e frequenti. Una rete di collegamenti che non solo favorirebbe il turismo e il business, ma permetterebbe anche a chi vive lontano di mantenere un legame più stretto con la propria terra.

Gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia sono i punti di partenza del progetto. Quest’ultimo, in particolare, dopo anni di attesa e lavori di potenziamento, potrebbe finalmente diventare un nodo attivo dei trasporti regionali, rilanciando l’area della Capitanata.

Un nuovo volo per l’identità pugliese

Non è solo un’iniziativa economica: è anche un segnale di fiducia nel futuro della Puglia. Creare una compagnia aerea nata e gestita interamente da imprenditori locali significa puntare sulle proprie forze, con un’idea di sviluppo che parte dal territorio per guardare lontano.

Se tutto andrà secondo i piani, Puglia Sky potrebbe solcare i cieli già nei prossimi mesi, trasformando un sogno condiviso in una realtà pronta a decollare e, con essa, l’immagine di una regione che non smette di alzare lo sguardo.