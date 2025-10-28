Lecce riapre il suo Anfiteatro Romano: storia e cultura tornano in piazza Sant’Oronzo

L’Anfiteatro Romano di Lecce ha riaperto il 25 ottobre 2025 dopo quasi due anni di lavori. Si trova in piazza Sant’Oronzo, proprio accanto alla colonna che la domina, e risale alla fine del I secolo a.C. e ai primi decenni del I secolo d.C., sotto l’imperatore Augusto.

È una delle strutture più grandi del Sud Italia: l’arena misura circa 53 metri per 34 e poteva contenere fino a 25.000 persone. Una parte è scavata nella roccia, l’altra costruita con archi in pietra leccese. Per secoli è rimasta sepolta sotto la città moderna, riemergendo solo in parte durante gli scavi del Novecento.

La riapertura restituisce finalmente un pezzo fondamentale della Lecce romana, rimasto a lungo invisibile.

Il restauro

I lavori sono iniziati nella primavera del 2023 e si sono conclusi dopo diciotto mesi. L’obiettivo era mettere in sicurezza la struttura e renderla di nuovo accessibile. Sono stati consolidati muri e arcate, sistemati i percorsi e aggiunti parapetti in acciaio e sistemi di videosorveglianza.

Alcuni archeologi hanno criticato l’uso di materiali moderni, sostenendo che stonino con la pietra antica. La verità, tuttavia, è che senza questi interventi buona parte del sito sarebbe rimasta chiusa.

Ora si possono visitare aree che erano interdette, come l’ambulacro mediano, e il prato centrale è stato predisposto per accogliere eventi culturali fino a 400 persone. Il monumento è tornato sicuro e fruibile, pur conservando i segni del tempo che gli danno valore.

Orari di apertura e biglietti

L’anfiteatro è aperto con orari stagionali. Dal primo ottobre al 31 marzo si visita dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 17, con ultimo ingresso alle 16:30. Dal primo aprile al 30 settembre, l’apertura è divisa tra mattina e sera: dalle 10 alle 13, ultimo ingresso alle 12:30, e dalle 17 alle 21, ultimo ingresso alle 20:30.

Il biglietto intero costa 5 euro, quello ridotto 2, mentre i bambini sotto i dieci anni entrano gratis. Chi vuole visitare anche altri siti culturali della città può acquistare la Museo Card, al prezzo di 6 euro e che include più ingressi.

Un monumento vivo

Oggi l’anfiteatro non è più un rudere da ammirare a distanza. È tornato parte della città. Le gradinate e gli archi raccontano la vita pubblica della Lecce romana, gli spettacoli, la folla, i rumori. Attualmente è in grado di ospitare eventi, visite guidate e attività culturali, integrandosi con la vita quotidiana della piazza.