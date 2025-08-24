Il peperone come fa? Carmagnola lo sa: alla Fiera diventa strumento e un gustoso pentolone

Il Peperone di Carmagnola, in provincia di Torino, torna protagonista con un’edizione ricchissima di eventi, sapori e spettacolo. La 76esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone, in programma dal 29 agosto al 7 settembre 2025 (dal lunedì al venerdì ore 18-24; sabato e domenica ore 10-24), ingresso gratuito, promette un’esperienza indimenticabile e ricca di novità per grandi e piccini tra le vie e le piazze del centro storico di Carmagnola.

Dieci giorni di eventi gratuiti

Dieci giorni di eventi gratuiti e novità per un evento culturale e gastronomico che permette di degustare al meglio l’eccellenza agricola del territorio: verrà infatti preparata una maxi peperonata per 1.000 persone durante il Peperone Day, offrendo ai visitatori un’esperienza gastronomica collettiva e scenografica. Delizie non solo per il palato, per stupire i visitatori sarà realizzata una maxi scritta “Carmagnola” fatta di peperoni, un’installazione visiva simbolo dell’edizione 2025 che renderà omaggio al territorio e regalerà uno dei set fotografici più iconici della manifestazione.

Peperone? Strumento musicale

Quasi tutti possono affermare di conoscere il gusto e il profumo del peperone, ma il suono? Una speciale installazione renderà il peperone uno strumento musicale. Speciali sensori trasformeranno il tocco del peperone in un particolare suono, creando così una tastiera che spazia dagli archi alla batteria elettronica. Un’installazione tutta da provare.

Giochi antichi e Comics street

Via Valobra che si animerà con Giochi Antichi: una ludoteca itinerante di giochi costruiti a mano da veri artigiani con materiali di riciclo nel rispetto della natura. Seguita da un’esposizione e vendita di piante e fiori e la Vetrina delle Associazioni del territorio che si raccontano alla città. Per finire il Comics Street, un momento dedicato agli appassionati di manga, anime, videogiochi, film e fumetti, che potranno trovare stand dedicati.

Per ulteriori informazioni, sul sito fieradelpeperone.it, sono disponibili ulteriori informazioni utili, per raggiungere Carmagnola, scoprire di più sulla fiera, ad ingresso gratuito, e acquistare i biglietti per il Foro Festival, l’area fieristica e mercato del bestiame fin dagli anni Settanta, che oggi ospita Il Foro Festival, nato nel 2018 come prestigioso evento collaterale della Fiera.