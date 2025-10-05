Autunno con gusto: scoprire il Cuneese attraverso i suoi tanti sapori
La rassegna è un invito a conoscere il volto più genuino e autentico della cucina piemontese tra fiere, sagre, mercati e tavole imbandite. Dalla Bagna Caôda al Bônet passando per carni e formaggi: un trionfo di piatti tipici
Il Piemonte è una delle regioni italiane più versatili per chi ama viaggiare con tutti i sensi. Al confine con Francia e Svizzera, offre un mix perfetto tra paesaggi alpini, colline vitate, città d’arte e borghi storici.
È una meta ideale in ogni stagione, ma l’autunno regala un’atmosfera particolarmente suggestiva, con eventi legati alla vendemmia, al tartufo, ai prodotti della terra e alla cucina tradizionale. La regione è famosa per le sue eccellenze enogastronomiche: dai grandi vini come Barolo, Barbaresco e Nebbiolo, ai formaggi d’alpeggio, alle carni pregiate e ai dolci della tradizione. Torino, il capoluogo, è il punto di partenza perfetto per esplorare il territorio, ma sono le zone rurali e montane – come le Langhe, il Roero, il Monferrato e il Cuneese – a offrire le esperienze più autentiche.
Che si tratti di un weekend tra cantine e agriturismi, di un itinerario slow tra sagre e mercati locali, o di una vacanza attiva tra trekking e degustazioni, il Piemonte ha tutte le carte in regola per conquistare il viaggiatore curioso e appassionato.
Autunno nel Cuneese: il trionfo dei sapori
Nel cuore del Piemonte meridionale, il territorio cuneese si accende di colori e profumi che celebrano l’arrivo dell’autunno. “Autunno con gusto”, la rassegna promossa dall’Atldel Cuneese, è molto più di un calendario di eventi: è un invito a immergersi nelle tradizioni locali, a scoprire il volto più genuino della cucina piemontese, tra fiere, sagre, mercati e tavole imbandite.
Le piazze si riempiono di bancarelle, i borghi si animano con il crepitio dei castagnari e il profumo delle caldarroste, mentre locande e ristoranti propongono piatti che fondono sapienza contadina e creatività contemporanea. È il momento in cui il territorio si racconta attraverso i suoi prodotti: dai funghi del Cebano all’uva profumata del Monregalese, dalle patate di montagna alle erbe aromatiche, fino ai legumi e ortaggi tipici come l’Aglio di Caraglio, il Peperone Cuneo, il Cece di Nucetto e la Zucca di Piozzo.
Formaggi d’altura e storie di latte
Le montagne parlano attraverso il latte, trasformato in formaggi che portano con sé secoli di tradizione. Il Castelmagno, il Raschera, il Bra, il Toma di Elva: ogni vallata ha il suo tesoro caseario, frutto di lavorazioni artigianali e di una cultura pastorale che resiste al tempo. Freschi, stagionati, erborinati, vaccini o ovini: il ventaglio di sapori è infinito e racconta la biodiversità di un territorio che vive in simbiosi con la natura.
Carni nobili e piatti rituali
La razza bovina Piemontese, il Cappone di Morozzo, l’Agnello Sambucano, la Chiocciola alpina di Borgo San Dalmazzo: sono solo alcune delle eccellenze che arricchiscono le tavole autunnali. Piatti come la Bagna Caôda, servita nel tradizionale fujot e accompagnata da ortaggi crudi e cotti, diventano veri e propri rituali conviviali. E poi gli agnolotti ripieni, le Raviole della Valle Varaita, i Crouzet della Valle Stura, la polenta, l’Ola al forno: ogni ricetta è un racconto, ogni boccone un viaggio.
Dolci memorie e galuperie piemontesi
A chiudere il cerchio del gusto, ci pensano i dolci: le Paste di Meliga di Pamparato, il Bônet, le Quaquare di Genola, il Real Biscotto di Racconigi, i Cuneesi al Rhum, i Droneresi. E poi il panettone piemontese, che già profuma di festa e di attesa. Sono creazioni che nascono dalla fantasia delle nonne, dalla maestria dei pasticceri, dalla generosità della terra. “Autunno con gusto” è l’occasione perfetta per scoprire il Cuneese con lentezza, lasciandosi guidare dai sapori, dai paesaggi e dalle storie.
Info: visitcuneese.it