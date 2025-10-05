Autunno con gusto: scoprire il Cuneese attraverso i suoi tanti sapori

Il Piemonte è una delle regioni italiane più versatili per chi ama viaggiare con tutti i sensi. Al confine con Francia e Svizzera, offre un mix perfetto tra paesaggi alpini, colline vitate, città d’arte e borghi storici.

È una meta ideale in ogni stagione, ma l’autunno regala un’atmosfera particolarmente suggestiva, con eventi legati alla vendemmia, al tartufo, ai prodotti della terra e alla cucina tradizionale. La regione è famosa per le sue eccellenze enogastronomiche: dai grandi vini come Barolo, Barbaresco e Nebbiolo, ai formaggi d’alpeggio, alle carni pregiate e ai dolci della tradizione. Torino, il capoluogo, è il punto di partenza perfetto per esplorare il territorio, ma sono le zone rurali e montane – come le Langhe, il Roero, il Monferrato e il Cuneese – a offrire le esperienze più autentiche.

Che si tratti di un weekend tra cantine e agriturismi, di un itinerario slow tra sagre e mercati locali, o di una vacanza attiva tra trekking e degustazioni, il Piemonte ha tutte le carte in regola per conquistare il viaggiatore curioso e appassionato.

Autunno nel Cuneese: il trionfo dei sapori

Nel cuore del Piemonte meridionale, il territorio cuneese si accende di colori e profumi che celebrano l’arrivo dell’autunno. “Autunno con gusto”, la rassegna promossa dall’Atldel Cuneese, è molto più di un calendario di eventi: è un invito a immergersi nelle tradizioni locali, a scoprire il volto più genuino della cucina piemontese, tra fiere, sagre, mercati e tavole imbandite.

Fiera d'Autunno Caraglio

Le piazze si riempiono di bancarelle, i borghi si animano con il crepitio dei castagnari e il profumo delle caldarroste, mentre locande e ristoranti propongono piatti che fondono sapienza contadina e creatività contemporanea. È il momento in cui il territorio si racconta attraverso i suoi prodotti: dai funghi del Cebano all’uva profumata del Monregalese, dalle patate di montagna alle erbe aromatiche, fino ai legumi e ortaggi tipici come l’Aglio di Caraglio, il Peperone Cuneo, il Cece di Nucetto e la Zucca di Piozzo.

Formaggi d’altura e storie di latte

Valle Tanaro Alpeggi

Le montagne parlano attraverso il latte, trasformato in formaggi che portano con sé secoli di tradizione. Il Castelmagno, il Raschera, il Bra, il Toma di Elva: ogni vallata ha il suo tesoro caseario, frutto di lavorazioni artigianali e di una cultura pastorale che resiste al tempo. Freschi, stagionati, erborinati, vaccini o ovini: il ventaglio di sapori è infinito e racconta la biodiversità di un territorio che vive in simbiosi con la natura.

Carni nobili e piatti rituali

La razza bovina Piemontese, il Cappone di Morozzo, l’Agnello Sambucano, la Chiocciola alpina di Borgo San Dalmazzo: sono solo alcune delle eccellenze che arricchiscono le tavole autunnali. Piatti come la Bagna Caôda, servita nel tradizionale fujot e accompagnata da ortaggi crudi e cotti, diventano veri e propri rituali conviviali. E poi gli agnolotti ripieni, le Raviole della Valle Varaita, i Crouzet della Valle Stura, la polenta, l’Ola al forno: ogni ricetta è un racconto, ogni boccone un viaggio.

Plin del Cuneese

Dolci memorie e galuperie piemontesi

A chiudere il cerchio del gusto, ci pensano i dolci: le Paste di Meliga di Pamparato, il Bônet, le Quaquare di Genola, il Real Biscotto di Racconigi, i Cuneesi al Rhum, i Droneresi. E poi il panettone piemontese, che già profuma di festa e di attesa. Sono creazioni che nascono dalla fantasia delle nonne, dalla maestria dei pasticceri, dalla generosità della terra. “Autunno con gusto” è l’occasione perfetta per scoprire il Cuneese con lentezza, lasciandosi guidare dai sapori, dai paesaggi e dalle storie.

Info: visitcuneese.it