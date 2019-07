Parigi vuole mettere al bando gli autobus che portano i turisti in giro per la città. Parliamo di quegli autobus in genere a due piani, spesso scoperchiati e coloratissimi, che portano le persone a fare un giro condensato della città, della durata di qualche ora. Perché? Sia per liberare il centro della città, congestionato dal traffico, da mezzi ingombranti e inquinanti, sia per invitare i turisti a camminare e rispettare l’ambiente. Ma anche per incentivare all'aumento dell'uso dei mezzi pubblici.

Troppi autobus a Parigi

L’iniziativa parte dal vicesindaco della capitale Emmanuel Grégoire, che incoraggia i visitatori a muoversi a piedi, in bicicletta o a usare i mezzi pubblici. Insomma gli autobus turistici non sono più i benvenuti nel centro della città. In una intervista al quotidiano Le Parisien, Grégoire ha spiegato che l’obiettivo della campagna anti autobus fa parte della strategia volta a arginare l’impatto del turismo di massa prima che sia troppo tardi e raggiunga i livelli di Venezia e Barcellona. I

l vicesidndaco si sente spalleggiato dai cittadini, che sono preoccupati per l'afflusso di questi veicoli monstre, sempre più fastidiosi quanto a rumore, traffico e inquinamento. "I turisti possono fare come tutti gli altri e passare a opzioni di mobilità rispettose dell'ambiente o prendere i mezzi pubblici. Abbiamo bisogno di cambiamenti", dichiara il vicesindaco.



Le nuove misure contro i bus turistici

Sono in arrivo dunque nuove misure contro gli autobus a due piani e contro quelli internazionali di proprietà delle compagnie turistiche. Ad esempio, i parcheggi saranno posizionati fuori dalla città in modo che gli autobus non possano più arrivare in centro. Inoltre la municipalità parigina chiede alle guide turistiche di offrire diversi tipi di tour, ad esempio escursioni a piedi o in bicicletta.

Un bel cambiamento in arrivo, dunque, un segnale chiaro. Del resto Parigi è una delle città più visitate al mondo, con 50 milioni di visitatori l'anno scorso (e la Francia è il paese più visitato al mondo, con 87 milioni di visitatori nel 2018).