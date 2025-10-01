Zaanse Schans, il villaggio olandese dei mulini a vento soffocato dall’overtourism: arriva il ticket d’ingresso

Dal 2026 visitare Zaanse Schans non sarà più come prima. Andare alla scoperta dei mulini a vento, musei e casette in legno vicino ad Amsterdam diventerà a pagamento: 17,50 euro per i turisti. Fino a oggi si poteva girare liberamente tra le strade del villaggio, pagando solo per entrare nei mulini o nei musei di interesse.

Il consiglio comunale di Zaanstad ha però deciso di introdurre questa misura per cercare di calmare l’assalto dei milioni di visitatori che arrivano qui ogni anno e per finanziare la manutenzione del sito, offrendo al tempo stesso un’esperienza più completa di storia, tradizione e scorci da cartolina.

Mulini a vento e tulipani a Zaanse Schans, Paesi Bassi

Il problema dell’overtourism a Zaanse Schans

Secondo le stime diffuse dal consiglio comunale di Zaanstad e riportate da diverse testate internazionali, nel 2024 Zaanse Schans ha accolto circa 2,6 milioni di visitatori. Un flusso enorme per un villaggio che conta appena un centinaio di residenti e che ha finito per mettere sotto pressione parcheggi, servizi e convivenza quotidiana.

Per questo dall’anno prossimo chi vorrà visitare i celebri mulini a vento dovrà pagare un biglietto d’ingresso: una misura pensata per ridurre l’impatto del turismo di massa e finanziare la manutenzione del sito e delle sue infrastrutture.

Biglietto d’ingresso e nuove regole per i turisti

Con l’introduzione della tassa d’ingresso, Zaanse Schans cambierà volto senza chiudere le porte. Passeggiare tra le stradine del villaggio, tra i suoi celebri mulini a vento e le abitazioni tipiche continuerà a essere gratuito, e i residenti potranno entrare senza alcun costo. Per i turisti, invece, il biglietto da 17,50 euro darà accesso completo alle principali attrazioni: includerà l’ingresso a due mulini a scelta, al Museo dei Mulini e al Museo Zaans, offrendo un percorso più organizzato e ricco tra storia, tradizione e paesaggi notevoli.

La misura si inserisce in una tendenza europea che vede sempre più città e villaggi introdurre tariffe per gestire il turismo di massa e proteggere il patrimonio culturale. Ma come è possibile immaginare, non mancano le polemiche: alcuni commercianti temono un calo di visitatori e di incassi, mentre diversi residenti accolgono la decisione come un modo per ritrovare un equilibrio tra vita quotidiana e turismo. In ogni caso, la tassa rappresenta una svolta nella gestione di uno dei siti più visitati dei Paesi Bassi.