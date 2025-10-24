Le eccellenze del turismo europeo celebrate in Sardegna: i vincitori dei World Travel Awards Europe 2025

Il 22 ottobre 2025, il Forte Village Resort, affacciato sulle spiagge meridionali della Sardegna, ha ospitato la cerimonia di gala dei World Travel Awards Europe 2025. L’evento ha riunito l’élite del settore turistico europeo per celebrare le migliori destinazioni, strutture e servizi, offrendo una vetrina unica per l’innovazione e l’eccellenza nel turismo.

Graham Cooke, fondatore dei World Travel Awards, ha commentato:”È stato un privilegio ospitare la nostra Europe Gala Ceremony 2025 in questa splendida isola, che ha fatto da sfondo a una cerimonia straordinaria. I vincitori rappresentano esempi eccezionali di eccellenza nel turismo europeo”.

L’Italia protagonista

L’Italia ha avuto un ruolo di primo piano, confermandosi tra le punte di diamante dell’ospitalità europea. Tra gli hotel di lusso, Jumeirah Capri Palace si è riconfermato leader nazionale, mentre Almar Timi Ama Villasimius ha vinto come miglior hotel e spa d’Europa e miglior family resort, unendo lusso e attenzione alle famiglie.

La Toscana ha brillato con Rosewood Castiglion del Bosco, premiato come miglior hotel nella regione vinicola europea, mentre Milano si è distinta con l’Excelsior Hotel Gallia, premiato sia per il design che per la migliore suite, la Katara Royal Suite. Il gruppo indipendente Kaizen Hoteles ha ottenuto riconoscimenti continentali, così come THE LOFT by Brussels Airlines e Lexus per le lounge aeroportuali.

Sul fronte dei resort balneari, Resort & SPA Le Dune ha ribadito la leadership italiana, mentre Arbatax Park Resort e Almar Lido di Jesolo hanno conquistato premi per l’attenzione alla sostenibilità e l’eccellenza dei servizi.

Aviazione e aeroporti

Anche il settore dell’aviazione ha avuto i suoi protagonisti. Lufthansa è stata eletta miglior compagnia aerea d’Europa, affiancata da Swiss International Air Lines, che ha conquistato sia la categoria business che first class. L’Aeroporto di Zurigo è stato premiato come miglior aeroporto, mentre le lounge THE LOFT by Brussels Airlines e Lexus hanno ricevuto il riconoscimento come migliori d’Europa.

Destinazioni e viaggi esperienziali

Tra le destinazioni europee, il Portogallo ha ricevuto il titolo di migliore destinazione, con Madeira incoronata miglior isola. La Spagna ha visto Huesca La Magia primeggiare come destinazione per il turismo d’avventura, mentre la Georgia ha festeggiato Batumi come miglior destinazione all-season.

Cannes si è confermata meta d’eccellenza per festival ed eventi, mentre Madrid si è distinta per meeting e conferenze. Anche l’Irlanda ha avuto il suo spazio: a Dublino, il Trinity College è stato nominato miglior attrazione accademica europea e il Convention Centre ha vinto come miglior centro per meeting e conferenze.

Sostenibilità e innovazione

Il turismo sostenibile è stato tra i protagonisti della serata. Il Naturhotel Leitlhof ha ottenuto il premio come miglior hotel green d’Europa, mentre strutture italiane come Arbatax Park Resort hanno mostrato come lusso e sostenibilità possano andare di pari passo.

La cerimonia dei World Travel Awards Europe 2025 ha messo in luce il meglio dell’ospitalità europea, combinando lusso, innovazione e rispetto per l’ambiente. La Sardegna, con il suo fascino mediterraneo e la splendida cornice del Forte Village Resort, ha offerto il palcoscenico perfetto per celebrare il talento e la qualità del turismo continentale, confermando l’Italia e l’Europa tra i leader mondiali nel settore.