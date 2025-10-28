World Travel Awards 2025: Naturhotel Leitlhof è il miglior hotel green d'Europa 2025

Il Naturhotel Leitlhof di San Candido , immerso nel paesaggio delle Dolomiti di Sesto , è stato premiato come Europe's Leading Green Hotel 2025 ai World Travel Awards , considerati gli Oscar del Turismo .

Un riconoscimento che conferma la struttura altoatesina tra le eccellenze dell'ospitalità europea e ne sancisce il ruolo di riferimento nel campo della sostenibilità. Situato ai margini del bosco, il Leitlhof interpreta un modello di turismo responsabile in cui il comfort si intreccia con il rispetto dell'ambiente, unendo lusso discreto, architettura alpina e attenzione alle risorse naturali.

Un modello di autosufficienza energetica

Naturhotel Leitlhof, un 4 stelle superior, a San Candido, in Alto Adige, è stato insignito del prestigioso titolo di Europe's Leading Green Hotel 2025, agli Oscar del Turismo

L'hotel, benché offra 3.000 metri quadrati di area benessere, è autosufficiente : produce in modo indipendente l' energia elettrica e il riscaldamento necessari al proprio funzionamento, riducendo a zero l' impatto climatico . L'acqua proviene da una propria sorgente e l'intera struttura è progettata per mantenere un equilibrio con l'ambiente circostante. Questa autosufficienza non è solo un traguardo tecnico: dimostra che l'eccellenza può convivere con la responsabilità ambientale. La sostenibilità si traduce anche in un'attenzione quotidiana alla qualità, ai materiali, alla filiera corta e al benessere degli ospiti.

Il benessere in armonia con la natura

L'impronta green non è solo estetica: l'hotel è autosufficiente dal punto di vista energetico

Il Leitlhof, che si trova in provincia di Bolzano, offre un'esperienza di soggiorno che integra il benessere con la dimensione naturale del paesaggio dolomitico. La piscina salina all'aperto, riscaldata e lunga 16 metri, si affaccia sulle montagne di San Candido, mentre la piscina interna, il bagno turco, la piscina Onsen ispirata alle terme giapponesi e le saune in legno di cirmolo e pino cembro rappresentano un percorso sensoriale completo. Ogni trattamento della spa, realizzato con cosmetici naturali certificati bio del Team Dr. Joseph, è concepito per ristabilire l'equilibrio tra corpo e spirito, nel pieno rispetto della filosofia green che permea l'intera struttura.

La montagna come esperienza totale