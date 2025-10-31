Wizz Air inventa la business class low cost: posto centrale bloccato e imbarco prioritario

Wizz Air, la compagnia aerea ungherese famosa per le tariffe economiche, sta per lanciare un nuovo biglietto in stile “business class” per chi cerca più comfort senza spendere una fortuna. Si chiama ‘Wizz Class’ e promette più spazio, più comodità e qualche piccolo vantaggio in più rispetto al volo standard.

Tra i benefici principali c’è la possibilità di bloccare il posto centrale, così da avere più libertà di movimento per gambe e braccia, oltre all’imbarco prioritario e un bagaglio a mano. Insomma, il classico piccolo lusso che molti passeggeri low-cost sognano ma che fino a oggi era quasi impossibile trovare.

Dove e come funziona

Aereo Wizz Air in decollo

Il servizio sarà testato a partire da dicembre di quest’anno su alcune rotte selezionate: Londra, Roma, Varsavia, Bucarest e Budapest. Secondo Michael Delehant, dirigente Wizz Air, il costo aggiuntivo “non supererà mai quello di un secondo posto” e l’obiettivo non è fare soldi extra: “Non è pensato come un modo per fare soldi in più”, ha spiegato durante la conferenza stampa.

Nonostante il nome “business class”, il biglietto non include pasti o bevande gratuite. L’idea è mettere a disposizione più spazio e comodità durante il volo e permettere di uscire più rapidamente dall’aereo.

La compagnia ha deciso di lanciare questa prova rispondendo alla crescente richiesta di viaggiatori che vogliono più comfort senza rinunciare ai prezzi low-cost. Ulteriori vantaggi saranno annunciati quando il prodotto sarà ufficialmente lanciato.

Un nuovo passo verso il comfort

Fino a oggi, Wizz Air offriva solo alcune opzioni per chi voleva più spazio: i posti nelle prime file o vicino alle uscite di emergenza. Chi desiderava maggiore comodità doveva acquistare un secondo posto. I passeggeri “Wizz Plus” e “Privilege Pass” potevano già scegliere il posto senza costi aggiuntivi.

La novità della Wizz Class è che combina questi vantaggi con ulteriori comodità a bordo, creando un’esperienza più confortevole e pratica.

Low-cost che si avvicina al premium

Non è un caso isolato. Anche altre compagnie low-cost stanno puntando a servizi più premium. Negli Stati Uniti, Southwest introdurrà posti assegnati e sedili premium dal 2026, mentre JetBlue ha già il programma “EvenMore”, che include imbarco anticipato, più spazio per le gambe, posti davanti e snack e bevande alcoliche inclusi.

Con Wizz Class, Wizz Air prova a soddisfare le esigenze dei viaggiatori business e di chi vola spesso, offrendo più spazio e comfort senza tradire il modello low-cost che l’ha resa famosa in tutta Europa.