Vinometro: il nuovo strumento del Consorzio Morellino di Scansano per un enoturismo sicuro

Il mondo dell’enoturismo si arricchisce di un nuovo alleato per chi desidera vivere un’esperienza di degustazione responsabile e senza rischi. Si chiama Vinometro, lo strumento innovativo e gratuito introdotto dal Consorzio Morellino di Scansano per garantire esperienze enologiche in linea con le normative e a prova di multa. Disponibile sul portale VisitMorellino, questa tecnologia consente di calcolare in tempo reale il Tasso Alcolemico Potenziale (BAC). Inoltre, viene fornito un Quality Score, indicatore che valuta la sicurezza e qualità complessiva delle degustazioni proposte.

Come funziona Vinometro

Vinometro nasce dalla collaborazione con l’azienda Enoturistica di Simone Nannipieri ed è basato sul metodo di Widmark, adattato alle esigenze del turismo del vino. In pratica il sistema analizza variabili fondamentali come il numero di vini degustati, le quantità consumate, gli abbinamenti gastronomici e la durata dell’esperienza, restituendo a visitatori e cantine un quadro chiaro e dettagliato della degustazione.

L’obiettivo non è solo fornire ai wine lovers uno strumento utile per monitorare il proprio consumo di alcol, ma anche aiutare le aziende vinicole a valutare l’affidabilità e il bilanciamento delle proprie proposte enoturistiche, identificando eventuali aree di miglioramento per esperienze sempre più curate e in linea con le aspettative di un pubblico consapevole.

Verso un enoturismo responsabile

“La nostra missione è promuovere il territorio e le eccellenze del Morellino di Scansano, garantendo esperienze che siano memorabili ma anche responsabili - dice Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Morellino di Scansano -. Con Vinometro forniamo un tool nuovo e accessibile a tutti per migliorare la sicurezza e la qualità del turismo del vino, aiutando le nostre cantine e gli operatori a progettare percorsi di degustazione che rispettino le esigenze dei visitatori". Il portale VisitMorellino diventa così un punto di riferimento sempre più completo per la promozione del Morellino di Scansano, uno strumento all’avanguardia che coniuga sicurezza, consapevolezza e qualità.