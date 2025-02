Vinci un anno al ristorante con The Fork: come partecipare al concorso

Andare a mangiare gratuitamente in un ristorante per un anno. È il sogno che il portale The Fork regalerà al più fortunato tra i propri iscritti.

Come funziona

Fino al 16 febbraio, chi prenota un ristorante tramite l'app TheFork, avrà la possibilità di vincere 3.000 euro in Gift Card TheFork, da utilizzare poi nell’arco di un anno in oltre 15.000 ristoranti partner, inclusi centinaia di locali stellati della prestigiosa selezione Michelin. TheFork, la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, ha lanciato infatti il concorso 'Vinci con TheFork: un anno al ristorante'.

Come partecipare

Partecipare, per chi è una ‘buona forchetta’, ed apprezza tanto recarsi nei locali per assaggiiare piatti prelibati quanto utilizzare la piattaforma, è semplice: gli utenti dovranno registrarsi sul sito vinciconthefork.com, effettuare una o più prenotazioni tramite l’applicazione TheFork (non sono considerate quelle effettuate dal sito) nel periodo del concorso e godersi la cena al ristorante. Più prenotazioni verranno effettuate e ‘consumate’, maggiori saranno le possibilità di vincere.

"L'obiettivo di questo concorso è permettere alle persone di scoprire nuovi ristoranti e offrire un modo smart di prenotare, affinché tutti possano concedersi più spesso questo piacere irrinunciabile per gli italiani. Allo stesso tempo, vogliamo supportare i ristoratori, aiutandoli ad aumentare il flusso di clienti grazie alla nostra app e al gestionale TheFork Manager in un periodo di bassa stagionalità", spiega Carlo Carollo, Country Manager TheFork Italia.