Tropea, Onda Creativa porta a Villa Paola l’arte contemporanea

A Tropea, tra i profumi del mare e le mura cariche di storia di Villa Paola, l’arte contemporanea trova una nuova casa. Dal 2 al 29 giugno, l’unico hotel cinque stelle della città ospita la prima edizione di “Onda Creativa”, un progetto culturale pensato per valorizzare i giovani artisti calabresi e accendere i riflettori sul talento emergente del territorio.

Quindici artisti, una sola missione: raccontare la Calabria attraverso l’arte. Le loro opere saranno esposte nei suggestivi spazi di Villa Paola, struttura ricavata da un ex convento del XVI secolo oggi trasformato in relais di charme.

Il progetto

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’hotel e la Fondazione Cesare Berlingeri, punto di riferimento nel panorama artistico regionale e nazionale. Proprio Cesare Berlingeri, artista di fama internazionale e fortemente legato alla sua terra d’origine, è l’ispiratore dell’intero progetto. Con il supporto della sua Fondazione, ha deciso di offrire ai giovani un’occasione concreta per farsi conoscere e avvicinare il pubblico all’arte contemporanea, in un contesto che unisce bellezza, ospitalità e cultura.

Gli artisti selezionati per “Onda Creativa 2025”

Ecco tutti gli artisti selezionati: Antonio Costantino, Bandini Blues, Victoria Cojocaru, Carmelo Ventura, Eva Fruci, Giorgia Guaglianone, Giuseppe Curcio, Luca Granato, Maria Neve Vallone, Mariano Monea, Okub Oner, Vanessa Morabito, Arianna Pinna, Loredana Lo Fiego e Maria Grazia Sergi.

Villa Paola e la Costa degli Dei

L’ingresso alla mostra è gratuito, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.30. Un’occasione per visitare Villa Paola e immergersi in un percorso artistico che intreccia passato e presente, spiritualità e visioni contemporanee. Villa Paola non è solo una cornice suggestiva, ma anche un punto di riferimento per chi cerca un’ospitalità di alto livello sulla Costa degli Dei. Con le sue 12 camere, gli arredi eleganti e il ristorante gourmet de’Minimi, guidato dallo chef Emanuele Pucci, rappresenta un esempio perfetto di “quiet luxury”.