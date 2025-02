Tripadvisor premia le destinazioni più belle del 2025: ecco dove andare secondo i viaggiatori

L’Italia non sale sul podio della classifica delle migliori destinazioni scelte dai viaggiatori ma è l’unico Paese a vantare ben due mete nella top ten dei ‘Best of te best’ con una regione intera, la Sicilia, al quarto posto, e con una città, Roma, al sesto. Anche in Europa, dunque, riesce a competere quale eccellenza perché le uniche due mete che i turisti trovano attrattive senza poi restarne delusi, sono Londra, che è proprio in cima alla classifica, e Parigi, al quinto posto.

Tripadvisor ha annunciato i vincitori del premio Travellers' Choice Best of the Best 2025, riconoscimento che premia le migliori destinazioni, strutture alberghiere, ristoranti ed esperienze turistiche in tutto il mondo. Il riconoscimento si basa sulle recensioni e sui punteggi lasciati dai viaggiatori nel corso di 12 mesi, riflettendo le preferenze reali di chi esplora nuove mete e condivide le proprie esperienze.

Tripadvisor è una delle piattaforme di viaggi più influenti a livello globale, con milioni di recensioni e opinioni su hotel, ristoranti, attrazioni e attività. Gli utenti possono valutare e descrivere le proprie esperienze, fornendo informazioni utili per altri viaggiatori alla ricerca di consigli affidabili.

La selezione dei vincitori avviene attraverso un’analisi approfondita dei dati raccolti sulla piattaforma. Oltre alla quantità e alla qualità delle recensioni ricevute in un periodo di 12 mesi, vengono considerati altri fattori, come la costanza del punteggio medio e il livello generale di soddisfazione degli utenti. Le strutture e le attività prese in esame devono essere presenti su Tripadvisor da almeno un anno e soddisfare requisiti minimi in termini di numero di recensioni e punteggi ricevuti. In alcune categorie, vengono applicati criteri aggiuntivi legati alla tipologia di esperienze offerte. Ecco dunque la classifica delle prime 10 località al mondo premiate dagli utenti nella Travellers' Choice Best of the Best 2025.

Londra è al primo posto nel cuore dei turisti: una veduta di Tamigi, Big Ben e palazzo di Westmister

La motivazione di Tripadivisor: “Dallo stile alla moda di Shoreditch all'atmosfera punk di Camden e all'eleganza di Portobello Road, Londra è tanti mondi in uno. L'energia della città insegna che non esistono due giorni uguali. Esplora siti storici o della famiglia reale, spunta dalla lista delle cose da fare le mete raggiunte, deliziati in ristoranti esclusivi che figurano tra gli stellati Michelin, goditi una pinta di birra in un pub tradizionale, o gironzola per le intricate strade acciottolate alla scoperta di tesori nascosti. A Londra le possibilità sono infinite”.

Bali al secondo posto nella classifica di Tripadvisor tra le mete scelte dagli utenti

La motivazione di Tripadivisor: “Bali è una cartolina vivente, un paradiso indonesiano, in un'atmosfera quasi da favola. Goditi il sole su un tratto di sabbia bianca e fine o entra in contatto con la fauna tropicale avventurandoti sott'acqua lungo la dorsale corallina o il colorato relitto di una nave da guerra della seconda guerra mondiale. Sulla terraferma, la giungla lussureggiante nasconde templi di pietra e ospita scimmie dispettose. Ubud, la "capitale artistica" dell'isola, è il luogo perfetto per assistere a uno spettacolo culturale di danze, partecipare a un workshop sul batik o sulla lavorazione dell'argento oppure ritemprare il corpo e la mente con una lezione di yoga”.

Dubai, negli Emirati Arabi Uniti

La motivazione di Tripadivisor: “Dubai è una destinazione che unisce cultura moderna e storia, avventura e servizi di prim'ordine per lo shopping e l'intrattenimento. Assisti a uno spettacolo al Dubai Opera, ammira la città dall'alto del Burj Khalifa e trascorri un pomeriggio lungo il Dubai Creek tra i suk che vendono oro, tessuti e spezie. Se cerchi il brivido, puoi fluttuare al di sopra delle dune del deserto su una mongolfiera, salire a bordo di una giostra ad alta velocità all'IMG Worlds of Adventure o fare paracadutismo presso Palm Jumeirah.

Sicilia, quarta nella classifica di Tripadvisor come meta preferita al mondo dai turisti

La motivazione di Tripadivisor: “La più grande isola del Mediterraneo è separata dalla terraferma dallo Stretto di Messina. Luogo montuoso, la costa siciliana e le sue piccole isole si stendono ai piedi dei vulcani Etna, Stromboli e Vulcano. Greci, romani, normanni e catalani hanno lasciato il loro segno sull'isola sotto forma di palazzi medievali, castelli gotici e fioriture barocche nel capoluogo, Palermo. La maggior parte delle città principali offre musei interessanti, ma l'Etna e i templi ellenici di Agrigento offrono uno spettacolo unico”. Quest’anno la Sicilia vanta il titolo di Regione europea della Gastronomia ed Agrigento quello di Capitale Europea della Cultura.

Parigi, il capoluogo della Francia resta una meta imprescindibile per il turismo mondiale

La motivazione di Tripadivisor: "Attardarsi in un caffè con dehors sbocconcellando un pain au chocolat, rilassarsi dopo aver passeggiato tutto il giorno lungo la Senna e ammirato meraviglie architettoniche come la Torre Eiffel e l'Arco di Trionfo… la perfetta esperienza parigina combina tempo libero e brio, con tempo a sufficienza per assaporare sia uno squisito piatto sia le mostre al museo del Louvre. Risveglia il tuo spirito nella cattedrale di Notre Dame, vai a caccia di affari al mercatino delle pulci di Montreuil o di cose buone al Marché Biologique Raspail, quindi termina in bellezza con un audace spettacolo al Moulin Rouge”.

Per i viaggiatori di Tripadvisor è Roma il museo a cielo aperto migliore del mondo

La motivazione di Tripadivisor: “Un giorno non è bastato per costruire Roma, ma non basterà neanche per girarla tutta. La città stessa è come la sala espositiva di un gigantesco museo all'aperto, un vero e proprio collage di piazze, mercati all'aperto, e siti storici sbalorditivi. Getta una monetina nella Fontana di Trevi, resta a bocca aperta davanti al Colosseo e al Pantheon e fa' il pieno di cappuccino per un pomeriggio di shopping in Campo de’ Fiori o a Via Veneto. Rifocillati con un piatto di pasta fresca, assaggia dei succulenti carciofi fritti o una tenera coda alla vaccinara e gusta uno dei migliori pasti della tua vita".

Hanoi nella top ten delle migliori destinazioni per Tripadvisor

L'affascinante capitale vietnamita è invecchiata bene, conservando il Quartiere Vecchio, i monumenti e l'architettura coloniale e insieme lasciando spazio a sviluppi moderni. Hanoi si è scrollata via parecchi nomi, compreso Thang Long, o "dragone ascendente", ma non ha dimenticato il suo passato, come attestano il mausoleo di Ho Chi Minh e la prigione Hoa Lo. Laghi, parchi, viali ombrosi e più di 600 templi e pagode aggiungono fascino a questa città, che si esplora facilmente in taxi.

Marrakech tra le 10 località al mondo preferite dai viaggiatori di Tripadvisor

La motivazione di Tripadivisor: “La Città rossa di Marrakech è un posto magico, che pullula di mercati, giardini, palazzi e moschee. Esplorare gli intimi cortili interni e i tortuosi vicoli della storica Medina può prenderti facilmente un giorno intero. Riscopri la tua pace interiore nei quieti Giardini Majorelle oppure ammira la bellezza di una delle moschee cittadine (tieni presente che, a meno che tu sia musulmano, non ti sarà consentito entrarvi)”.

Balos Lagoon a Creta, culla di civiltà (Tripadvisor)

La motivazione di Tripadivisor: “L'isola di Creta è un gioiello greco immerso nelle acque turchesi del mare. Le spiagge sono delle lunghe distese dorate di sabbia soffice e ciottoli di pietra liscia. Impossibile poi ignorare la sua portata storica e mitologica: si narra che Creta sia il luogo natale di Zeus, re degli dei, e culla della civiltà moderna europea. I siti storici e archeologici abbondano su tutta l'isola e rappresentano un suggestivo diversivo a una giornata trascorsa in spiaggia”.

Bangkok, decima nella top ten tra le città turistiche migliori al mondo Bagkok

La motivazione di Tripadivisor: “Palazzi dorati, mercati galleggianti, maestose guglie rivestite in porcellana… è il regno magico delle fate? È Bangkok. La capitale della Thailandia è suddivisa in 50 caratteristici quartieri. Visita il mercato di Pratunam o la piazza Siam Square per lo shopping di lusso, quindi rilassati nei giardini di stile europeo del distretto di Dusit. L'area di Thon Buri ospita l'imponente tempio Wat Arun, mentre nel distretto di Phra Nakhon troverai il tempio Wat Pho del Budda Sdraiato. Assapora un piatto di "sticky rice" (riso glutinoso cotto a vapore) al mango prima di ammirare lo splendore aureo del Grande Palazzo Reale”.

Ecco le altre 15 località (fino alla 25esima) nella graduatoria delle destinazioni Best of the best vincitrici del Travellers' Choice.

In undicesima posizione c'è Hoi An, in Vietnam: la particolarità è che nel quattordicesimo giorno di ogni mese lunare la città rinuncia alla luce elettrica per tornare alle tradizionali lanterne colorate. Al dodicesimo posto Barcellona, in Spagna che TripAdvisor definisce città vagamente surreale dal momento che Salvatore Dalì visse qui e che l'architetto Catalano Antoni Gaudì progettò diversi edifici tra cui la Sagrada Familia. In tredicesima posizione Cuzco in Perù dove si possono ammirare la maestosità Inca e il Barocco Andino. Quattordicesima posizione per Siem Reap in Cambogia. Qui templi e rovine sono contenuti all'interno di uno dei più grandi complessi religiosi al mondo, quello della Città Reale reale di Hankore Thom. Quindicesimo posto per Lisbona in Portogallo col consiglio di visitare il museo Marittimo e la torre de' Belén, classificata tra il patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Sedicesima Phuket in Thailandia con le lagune blu, i sai arancioni dei monaci e le Long tail Boat, imbarcazioni tipiche locali. Istanbul, in Turchia, è Diciassettesima. La città è famosa per le sue moschee, i bazar e i bagni turchi.

Non poteva mancare New York City negli Stati Uniti in diciottesima posizione con la Statua della Libertà, Central Park e Metropolitan Museum of Art. Maiorca in Spagna è al diciannovesimo posto, meta ambita per chi è in cerca di spiagge e insenature, villaggi di pescatori e una campagna selvaggia. Al ventesimo posto Edimburgo nel Regno Unito. La capitale della Scozia, premiata dall'Unesco, è famosa per i suoi festival culturali e musicali. In classifica anche il Nepal con Katmandu in ventunesima posizione tra antichi Templi e villaggi particolari. Nuova Delhi in India e in 22esima posizione in questa città tra traffico e da visitare c'è il Forte rosso. Le Maldive rimangono un esperienza e una località che i turisti non vogliono perdersi: è in ventitreesima posizione con le sue spiagge idilliache e le isolette e i suoi atolli nell'Oceano Indiano. A Cancun in Messico si trovano le rovine Maya. Chiude in venticinquesima posizione Mauritius, paradiso tropicale con località molto popolare tra gli amanti delle immersioni.

