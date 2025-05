Toscana e Navarra: un dialogo al femminile tra paesaggi, cultura e gastronomia

Milano, 29 maggio 2025 - La serata, ospitata nello spazio di Sonia Peronaci a Milano, è diventata molto più di un evento gastronomico. È stata un ponte tra Toscana Promozione Turistica e l’Ente Spagnolo del Turismo a Milano, che insieme hanno dato vita a un format nuovo, pensato per mettere in dialogo due progetti nati per valorizzare il turismo al femminile: Benvenute, per raccontare una Toscana autentica e accogliente per le viaggiatrici, e La Spagna al Femminile, iniziativa che dal 2022 mostra il volto nascosto e creativo della Spagna attraverso le donne che lo animano.

Due chef, due territori, una visione condivisa

In cucina, le mani e le idee di Paola Picchi, cuoca itinerante livornese e fondatrice di Momenti Conviviali, si sono intrecciate con quelle di Goiza Isiegas, chef basca di Pamplona, anima di Akari Gastroteka. La prima ha portato in tavola i profumi della Costa degli Etruschi, interpretando la tradizione con rispetto e creatività: tra i piatti, una crema di ceci e fagioli di Sorana con frittura d’avanzo della rete e una zuppetta di farro e gambero croccante, omaggio alla cucina di recupero e alla memoria contadina.

La seconda ha raccontato la Navarra più autentica, lontana dai circuiti turistici, con piatti ispirati alla stagionalità e alla filiera corta: dall’ajoblanco con asparago bianco e basilico, al croccante di crema di “pochas” con gel di “piparra”, fino ai cristalli di patata con piquillos, guanciale e uova di quaglia marinate. Una cucina che diventa anche gesto sociale e affermazione identitaria. Le due chef, attraverso le loro preparazioni, hanno costruito una narrazione multisensoriale che intrecciando arte, cultura, biodiversità e sostenibilità.

Un racconto in chiave femminile tra Toscana e Navarra

Dietro i piatti, scorrono i paesaggi e le storie dei territori di cui le chef Goiza Isiegas e Paola Picchi sono interpreti. La Navarra, sorprendente e selvaggia, custodisce undici microclimi, foreste che competono con la Selva Nera e deserti dal fascino lunare. Il nord è terra di leggende, streghe e mitologie antiche, mentre il sud narra conquiste e passaggi storici. A rendere ancora più viva questa terra è la sua gastronomia, che si nutre di varietà e identità: basti pensare alla via San Nicola di Pamplona, la strada con più bar al mondo, simbolo della convivialità spagnola.

In questo mosaico di suggestioni, le donne giocano un ruolo centrale. Molte di loro custodiscono e reinventano le tradizioni culinarie, diventando protagoniste silenziose di un sapere spesso trascurato, ma oggi finalmente riconosciuto.

Il racconto si sposta poi in una Toscana diffusa, quella meno battuta, ma autentica, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e una quotidianità che ancora conserva il valore di un semplice buongiorno. Anche qui, il turismo femminile è una forte chiave di lettura, un modo diverso di scoprire il territorio, andando oltre le tappe da cartolina. La Toscana dei borghi diffusi, della campagna, delle colline, delle terme rigeneranti, del valore della lentezza.

Benvenute e La Spagna al Femminile: progetti che costruiscono reti

“Benvenute” nasce nel 2022 come progetto di turismo culturale ed esperienziale al femminile, promosso da professioniste toscane. Al centro, l’idea di un’accoglienza empatica e inclusiva: un turismo che sa ascoltare, che valorizza il dettaglio, che si fonda su una “carta dei lavori dell’accoglienza femminile”: dal sorriso alla cura, dalla sicurezza alla sostenibilità. Oggi il progetto mira a creare una una rete di imprese rosa attive nei settori del turismo, dell’artigianato e della gastronomia, un dato su tutti: sono 380 lady chef mappate. Tra queste, Paola Picchi incarna il volto autentico della cucina toscana, dove prodotti come l’aglione diventano racconto e rituale.

A fare da sfondo, anche la memoria storica: da Caterina de’ Medici a Simonetta Vespucci, da Maria Luisa de’ Medici alla compagna di Vittorio Alfieri, Marie Luise, fino alla riscoperta del Boccaccio, di cui nel 2025 ricorre un anniversario importante, che sarà occasione per promuovere nuovi itinerari culturali e letterari.

“La Spagna al Femminile”, invece, dopo aver attraversato le cucine di Asturie, Galizia, Comunità Valenciana, Castiglia-La Mancia e Aragona, si prepara a esplorare altri linguaggi: arte, scienza, letteratura, design. Nuovi percorsi costruiti sulle storie di donne, destinati a chi viaggia da sola, cercando bellezza e autenticità.

Parte da questo incontro milanese il viaggio verso un turismo fatto di sguardi al femminile tra Toscana e Navarra. Da una cena che ha unito saperi e sapori, ma soprattutto visioni condivise. Due chef, due territori, due progettualità, ma un’unica direzione: quella di un turismo che ascolta e include, che si nutre di autenticità.