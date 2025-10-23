A Torino apre il Serial Killer Museum: un’indagine sulla natura del male

La città di Torino si tinge di mistero con l’arrivo del Serial Killer Museum, aperto dal 18 ottobre 2025 nella Galleria Tirrena. Dopo il successo di Firenze, il museo propone un percorso immersivo che esplora i casi di cronaca internazionale, concentrandosi sul lato più oscuro della psiche umana senza scadere nella spettacolarizzazione del crimine.

L’obiettivo è guidare i visitatori in un’indagine sulla natura del male, tra documenti storici, ricostruzioni scenografiche e testimonianze audio.

Piazza San Carlo a Torino

Un percorso tra storia e psicologia

Appena entrati, le sale catturano lo sguardo: luci soffuse, pareti che raccontano storie e installazioni che trasformano ogni passo in un piccolo viaggio nel tempo.

Statue di cera, reperti originali e materiali d’archivio si intrecciano con l’audioguida narrata da Giancarlo De Angeli, accompagnando il pubblico tra racconto e riflessione. Ogni ambiente è progettato per far percepire il confine sottile tra normalità e devianza, invitando a comprendere piuttosto che a giudicare.

Storie di crimine globale e locale

Il filo conduttore del museo sono i casi di cronaca nera, da Ed Gein, ispiratore del personaggio di Hannibal Lecter, a John Wayne Gacy, il clown assassino, fino a Jeffrey Dahmer, noto come il mostro di Milwaukee.

Non mancano figure femminili come Aileen Wuornos, Leonarda Cianciulli e Erzsébet Báthory. Particolare rilievo ha il torinese Franco Fuschi, contadino di giorno e assassino di notte, autore di undici omicidi tra gli anni ’70 e ’90. La sua storia mostra come il male possa nascondersi dietro volti ordinari e ambienti familiari, anche nei paesaggi più tranquilli della provincia piemontese.

Informazioni pratiche per visitare il museo

Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:30, con una visita che dura mediamente meno di un’ora. I biglietti costano 15 euro l’intero, 13 euro se si utilizzano le proprie cuffie e smartphone, e 8 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei, con riduzioni previste per gruppi.

Per dettagli aggiornati e prenotazioni, è consigliabile consultare il sito ufficiale del museo.