The Dome, viaggio nella luce: in Danimarca nasce il più grande Skyspace mai realizzato

Nel giugno 2026 il museo ARoS di Aarhus, in Danimarca, aprirà al pubblico “As Seen Below - The Dome”, destinato a diventare il più grande Skyspace mai realizzato da James Turrell (artista statunitense della light art, famoso per installazioni che lavorano con luce e percezione) in un contesto museale.

La scelta non è casuale: il museo danese, già noto per la sua attenzione alle grandi installazioni, ha voluto scommettere su un’opera permanente capace di ridefinire l’identità culturale della città e di attirare visitatori da tutta Europa.

Che cos’è uno Skyspace

Il nome “Skyspace” indica una serie di installazioni ideate da Turrell negli anni ’70 per mostrare stanze monumentali con un’apertura nella parte superiore che incornicia il cielo. Fin qui è facile immaginare qualcosa di minimale e silenzioso (e in effetti lo è) ma quando la luce cambia, il colore si trasforma, il bianco sembra blu e il buio cambia forma.

Turrell, infatti, lavora sul modo in cui l’occhio percepisce il colore, il contrasto e la profondità, al punto che lo spazio stesso diventa un dispositivo ottico. Chi entra in uno Skyspace si trova immerso in un ambiente tranquillo, in cui l’architettura serve solo a guidare lo sguardo verso il cielo e a far emergere le sue variazioni più sottili.

Un'opera di James Turrell (Ansa)

Una cupola grande come il Pantheon

La nuova installazione di Aarhus avrà la forma di una cupola, raggiungibile attraverso un tunnel sotterraneo che conduce a un ambiente completamente spoglio. La sala, alta sedici metri e ampia quaranta, ha quasi le stesse dimensioni del Pantheon di Roma.

All’interno non ci sono elementi decorativi, né supporti tecnologici che distolgono l’attenzione. La luce è l’unica protagonista e cambia nel corso della giornata e delle stagioni, trasformando la sala in un’osservazione continua del cielo.

L’artista ha progettato lo spazio in modo che lo sguardo si sollevi naturalmente verso l’apertura superiore, trasformando un gesto quotidiano in un’esperienza quasi meditativa.

Il nuovo volto di ARoS

Lo Skyspace non è un episodio isolato. Rientra in un progetto di ampliamento che ridisegna parte del museo, con nuove gallerie sotterranee e un’area esterna dedicata all’arte pubblica.

Fin dalla sua apertura, ARoS ha costruito la propria identità sul rapporto tra architettura e percezione: basti pensare alla passerella circolare e panoramica “Your Rainbow Panorama” di Olafur Eliasson, che ha trasformato la sommità del museo in un’icona della città.

Con la nuova cupola di Turrell, Aarhus rafforza la sua immagine di destinazione per chi cerca arte contemporanea fuori dai circuiti più scontati.

Perché Aarhus sta diventando una destinazione culturale

Negli ultimi anni la seconda città della Danimarca ha investito molto nella propria offerta artistica e museale. Il centro storico, compatto e facilmente percorribile a piedi, ospita il museo a cielo aperto Den Gamle By, il Giardino Botanico e una scena gastronomica in crescita.

Il porto è stato trasformato con interventi di architettura contemporanea e nuovi spazi pubblici, mentre poco fuori dal centro si trova il Moesgaard Museum, edificio ipogeo immerso nel paesaggio e dedicato all’archeologia e all’antropologia.

Aarhus è ben collegata con il resto del Paese: da Copenaghen si arriva in treno in circa tre ore, mentre l’aeroporto cittadino consente collegamenti diretti con diverse capitali europee.

Uno scorcio di Aarhus (foto iStock)

Un nuovo punto di riferimento per la luce e lo sguardo

Quando aprirà, “As Seen Below - The Dome” sarà uno dei rari esempi in Europa di architettura concepita esclusivamente per la percezione della luce naturale. La sua monumentalità richiama strutture antiche, ma l’esperienza è completamente contemporanea, essenziale e priva di retorica.

La cupola non racconta nulla: costringe a osservare ciò che solitamente si ignora, cioè il modo in cui la luce modifica il mondo. Per questo motivo, per chi viaggia alla ricerca di musei che non siano semplici contenitori di opere, Aarhus diventerà una tappa quasi obbligata.