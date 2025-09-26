Tassa di soggiorno per i cani, l’Alto Adige ci prova: 1,50 euro al giorno per i turisti a quattro zampe

Dal 2026 in Alto Adige anche i cani potrebbero essere soggetti a una tassa di soggiorno, simile a quella già pagata dai visitatori.

La Giunta provinciale bolzanina, prima in Italia a proporre una misura del genere, ha presentato un disegno di legge che stabilisce un contributo di 1,50 euro al giorno per ogni animale portato dai turisti, mentre i residenti dovranno versare circa 100 euro all’anno per ciascun cane. La decisione finale spetta al Consiglio provinciale, ma se tutto procede come previsto, il provvedimento potrebbe entrare in vigore già dal prossimo anno.

Il motivo? Finanziare interventi mirati come la pulizia delle strade e la creazione di aree dedicate ai cani, con l’obiettivo di rendere più serena la convivenza tra cittadini e animali.

Dal Dna alla tassa diretta

Il provvedimento segna la fine del controverso progetto del Dna obbligatorio per i cani, pensato per identificare i proprietari che non raccoglievano le deiezioni. Una misura che, pur costata tempo e risorse, aveva incontrato scarso successo e molte critiche, tanto da essere definita dal quotidiano inglese The Guardian un’iniziativa “di difficile applicazione”. Ora, al posto dei test genetici, la Provincia punta su un’imposta diretta. Le multe per chi non raccoglie i bisogni restano comunque in vigore: da 200 a 600 euro.

Turismo tra ospitalità e nuove tasse

Il tema si inserisce in un contesto già segnato dall’overtourism. Bolzano, come altre destinazioni di montagna e città d’arte italiane, deve fare i conti con il turismo di massa e gestirne l’impatto. Negli ultimi anni molte località hanno introdotto tariffe o ticket di accesso per i visitatori: dal contributo d’ingresso a Venezia alle tradizionali tasse di soggiorno ormai diffuse in quasi tutte le città turistiche.

Un cane nel centro di Bolzano

In questo scenario, la nuova tassa sui cani colpisce un gruppo specifico di viaggiatori: chi sceglie di portare il proprio animale al seguito, puntando su vacanze pet-friendly. Una decisione che potrebbe influenzare la percezione della destinazione e il modo in cui i turisti organizzano il loro soggiorno.

Critiche e dubbi di legittimità

Le associazioni animaliste hanno espresso preoccupazione per la nuova misura. L’Enpa (Ente nazionale protezione animali) parla di un “messaggio discutibile che rischia di trasformare gli animali in contribuenti”, mentre Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) mette in guardia sul possibile impatto su adozioni e sul rischio di abbandoni. La Lndo Animal Protection segnala anche dubbi di legittimità, ricordando che la tassa sui cani in Italia era stata abolita nel 1991 e che le questioni fiscali rientrano nella competenza statale.

Al centro delle perplessità non c’è solo questa misura, ma anche la percezione della destinazione. Il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, ha espresso dubbi sottolineando che introdurre un'imposta per i cani potrebbe far sembrare la provincia meno accogliente per i viaggiatori con animali al seguito. Anche l’Unione albergatori HGV ha segnalato preoccupazioni simili, evidenziando che potrebbe influire sull’immagine dell’Alto Adige come meta pet-friendly e quindi incidere sulle scelte dei visitatori.