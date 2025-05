Le mostre di maggio 2025 in Italia: 8 appuntamenti imperdibili tra clima e sfide globali

C’è un filo rosso che attraversa le mostre di questo maggio 2025, e intreccia l’urgenza della crisi climatica con la forza visionaria dell’arte. Un racconto diffuso che si dipana da Nord a Sud, fra musei, rocche, padiglioni e nuovi spazi culturali. Le immagini del maestro brasiliano Sebastião Salgado, in mostra al Mart di Rovereto, ci spingono ai confini del mondo per mostrare ghiacciai che si assottigliano e paesaggi in bilico, con la potenza poetica e politica di una fotografia che non teme di denunciare.

Nella stessa direzione si muove la Biennale di Architettura di Venezia, firmata da Carlo Ratti, che riporta il cambiamento climatico al centro del dibattito urbano, con quattro nuovi padiglioni pronti a interrogare il nostro modo di abitare il pianeta. L’arte come strumento di lettura e di reazione torna anche ad Assisi, dove la mostra Peace on Earth porta per la prima volta in città l’arte di Banksy: più di cento opere, esposte nella Rocca Maggiore, accendono riflessioni su giustizia, guerra e speranza.

A Roma gli occhi magnetici di Frida Kahlo raccontano una rivoluzione intima e universale, mentre a Milano debutta il 13 maggio “Voce”, il nuovo spazio della Triennale dedicato al suono e alla musica, un progetto immersivo che unisce architettura e tecnologia sensoriale. Maggio è anche il mese della Notte Europea dei Musei: sabato 17 si potranno scoprire collezioni e capolavori sotto una luce inedita, tra atmosfere notturne e biglietti simbolici al costo di 1 euro.

È il momento perfetto per viaggiare inseguendo l’arte, lasciandosi guidare da chi ha scelto di raccontare il mondo con la potenza di un’immagine, di un’installazione, di una visione.