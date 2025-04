Mostre aprile 2025: 10 appuntamenti imperdibili per un viaggio tra arte e panorami

In viaggio in cerca d’arte e bellezza, tra opere e panorami primaverili che si aprono lungo il cammino. Tra nuovi linguaggi e geografie, tra maestri consacrati e visioni, tra riflessioni sul presente e immersioni poetiche. La selezione di 10 mostre da non perdere questo mese ci porta da Milano a Venezia, da Roma a Napoli, tra narrazioni urbane, sguardi al passato e incursioni ambientali.

Aggiungiamo qui in pillole alcune tappe fuori percorso tra gli eventi da non perdere in questi primi giorni di aprile. A Milano, Miart 2025 – Among Friends dal 4 al 6 aprile a Fiera Milano trasforma la città in un epicentro d’arte moderna e contemporanea con 179 gallerie da 31 paesi. L’evento celebra il centenario di Robert Rauschenberg, tra dialoghi tra maestri del Novecento e talenti emergenti. In parallelo prosegue in città Art Week Milano fino al 6 aprile con mostre e installazioni. Tra le esposizioni Breathtaking del fotografo Fabrizio Ferri al Museo di Storia Naturale denuncia l’impatto devastante della plastica negli oceani con 12 ritratti evocativi, mentre Gian Maria Tosatti propone una doppia mostra tra gli ex Magazzini Raccordati e la Galleria Lia Rumma.

Vale un passaggio a pochi chilometri da Milano, Villa Arconati a Bollate che ospita dal 6 aprile al 12 ottobre la mostra collettiva Arte & Natura: Dentro e Fuori, curata da Diana Segantini. Quaranta artisti internazionali, tra cui Giuseppe Penone e Jannis Kounellis, dialogano con il paesaggio e l’architettura della villa in un percorso tra arte e natura. Mentre a Brescia, il 1° aprile, è stato inaugurato il MUM – Metro Urban Museum, il primo museo di street art in un deposito della metropolitana, con opere di artisti come Peeta, Luca Font e Joys. L’accesso è gratuito e le visite guidate su prenotazione ([email protected]). Infine aggiungete una tappa a Mantova: una delle più celebri opere d’arte e di architettura del Rinascimento italiano Palazzo Te celebra i suoi 500 anni con un anno di eventi, mostre e iniziative.