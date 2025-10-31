Montopoli in Val d'Arno è il 300esimo Comune bandiera arancione del Touring club italiano

L’assegnazione del marchio genera benefici reali e tangibili: in media +45% di arrivi turistici e +83% di strutture ricettive dall’anno di assegnazione, a conferma di un circolo virtuoso di crescita e valorizzazione che in molti casi va in controtendenza rispetto ai trend nazionali. L

a Bandiera Arancione, infatti, contribuisce a creare una sana economia locale, offre opportunità di occupazione e favorisce il presidio territoriale, contrastando lo spopolamento e l’abbandono dei borghi. I borghi che si fregiano del titolo di Bandiere Arancioni partecipano poi a diversi attività promozionali promosse da Tci, come i luoghi 'Aperti per voi sotto le stelle', a giugno, o la 'Caccia ai Tesori arancioni del Touring', ad inizio ottobre.

La Bandiera arancione numero 300 arriva dopo una serie di assegnazioni tra luglio e inizio ottobre. Gli ultimi 4 borghi elevanti a rango dal Touring, fno al numero 299 sono stati Cella Monte (in provincia di Alessandria), che fa parte del Monferrato degli Infernot, già patrimonio Unesco, e Verduno (in provincia di Cuneo), considerato la “sentinella delle Langhe” per la sua posizione arrocata con vista sui vigneti Unesco, entrambi in Piemonte, e, nel Lazio, Guarcino, per il contesto naturalistico di pregio, e Vico per il centro storico, circondato dalla possente cinta muraria. Le Bandiere Arancioni del Touring sono dunque, ad oggi, 300 e rappresentano l’8% delle oltre 3.600 candidature analizzate nel corso degli anni.