Luoghi del Cuore del Fai: il vincitore e la top 10

Con oltre 72mila voti, oltre 9mila in più rispetto al secondo classificato, il santuario Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, nel Piemonte, si è classificato quest'anno al primo posto tra i 'Luoghi del cuore' del Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano. Seguono, al secondo posto, con quasi 63mila voti, la Fontana Antica di Gallipoli, in provincia di Lecce, in Puglia, e, al terzo posto, con 47 mila preferenze, la chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro, a Lerici (La Spezia), in Liguria. Avranno diritto, rispettivamente, a 70mila, 60mila e 50mila euro, a fronte della presentazione al Fai di concreti progetti di restauro o valorizzazione culturale.

Oltre 2,3 milioni di voti

Ma i numeri di questa dodicesima edizione dei Luoghi del Cuore del Fai, che danno l'opportunità ai singoli e alle comunità di sostenere e difendere il proprio patrimonio culturale, storico e architettonico, dicono anche molto altro. I votanti complessivi sono stati circa 2,3 milioni: un dato altissimo che conferma l'iniziativa promossa da Fai, insieme a Intesa San Paolo, col patrocinio del Ministero della Cultura, quale strumento propulsore di partecipazione e

impegno civico della collettività a difesa dei beni culturali, grazie anche all’implementazione di una nuova piattaforma di voto, con un significativo sviluppo tecnologico che, sottolinea il Fai, ha "ottimizzato la fluidità del processo e garantito un elevato standard di controllo delle votazioni".

Sono stati ben 221 i luoghi che hanno superato la soglia minima di 2.500 voti che garantisce la possibilità di partecipare al Bando (per un valore di 50mila euro) per sostenere progetti di restauro e valorizzazione culturale. Mai così tanti, inoltre, i luoghi che hanno superato i 10.000 voti, che si trovano in ben 13 diverse regioni.

I luoghi del cuore del Fai come welfare culturale

I progetti saranno valutati secondo nuovi criteri, sviluppati in base agli esiti della valutazione dell’impatto de “I Luoghi del Cuore” realizzata nel 2024 da Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, con l’obiettivo di generare positive ricadute culturali, economiche, sociali e ambientali di lungo termine e privilegiare le aree interne del Paese, dove reperire risorse è più difficile e il sostegno de “I Luoghi del Cuore” può dar vita a un vero e proprio welfare culturale.

Il Fai ha inoltre elaborato una ulteriore classifica, con il luogo più votato per ciascuna regione.