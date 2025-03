Giornate Fai di Primavera sabato 22 e domenica 23 marzo: 750 luoghi aperti in tutta Italia, ecco cosa vedere

Tornano le Giornate FAI di Primavera, un appuntamento ormai consolidato che quest’anno si svolgerà nel weekend del 22 e 23 marzo. Il 2025 segna però un traguardo speciale per il Fondo per l’Ambiente Italiano, nato nel 1975 – lo stesso anno del Ministero della Cultura – grazie all’iniziativa di Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli. Da cinquant’anni, infatti, la Fondazione è impegnata nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, collaborando con le istituzioni per la cura e l’apertura al pubblico di luoghi simbolo dell’identità storica, naturale e artistica del Paese.

Le Giornate Fai rappresentano il fulcro di questa missione e i numeri lo dimostrano: in 32 edizioni, l’iniziativa ha permesso di scoprire 16.290 luoghi solitamente inaccessibili, con il contributo di migliaia di volontari in oltre 7.000 città, accogliendo complessivamente 13 milioni di visitatori.

“Da oggi – spiega il presidente del Fai, Marco Magnifico – dobbiamo avere ancora più chiaro che ogni nostra azione sociale ed educativa debba concorrere al rafforzamento di una comune coscienza europea. L’auspicio è che la nostra festosa, concreta e appassionata manifestazione possa essere proposta, vissuta e percepita in questa ottica più ampia, più civile, più militante”.

Anche quest’anno, le Giornate Fai di Primavera attraverseranno l’Italia, da Nord a Sud, aprendo le porte di luoghi insoliti, solitamente inaccessibili o poco conosciuti. L’edizione del cinquantennale offrirà la straordinaria opportunità di visitare 750 luoghi in 400 città, con accesso a contributo libero. In alcuni casi, la partecipazione sarà riservata ai soci Fai, ma sarà possibile iscriversi anche durante l’evento, che rappresenta una raccolta fondi occasionale a sostegno della missione del FAI: ogni donazione contribuirà alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

L’iniziativa, come di consueto, vedrà la collaborazione di associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni, dando vita a una vera e propria mappa italiana del patrimonio nascosto. Un itinerario variegato e sorprendente che permetterà di scoprire borghi, palazzi storici, luoghi di ricerca e innovazione, siti di archeologia industriale, case private, botteghe artigiane, antichi mestieri, luoghi legati ad altre culture, siti in fase di restauro e spazi dove natura e cultura si intrecciano.

Per due giorni, le Giornate FAI di Primavera daranno voce a questi luoghi, invitandoci a riscoprirli e a prendercene cura, perché conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio sono una missione che coinvolge tutti. Tra le tante aperture, alcune saranno riservate ai soci FAI e a chi si iscriverà durante l’evento. Inoltre, verranno riaperti luoghi particolarmente apprezzati e visitati nelle scorse edizioni.

L’elenco completo, gli aggiornamenti e le modalità di partecipazione su www.giornatefai.it.