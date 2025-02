Da nord a sud: i 10 carnevali più famosi d’Italia

Arriva il Carnevale, con tutti i suoi colori e la sua allegria. Anzi, i Carnevali. Già, perché stiamo parlando di una festa che si distingue per la sua non unicità, per le tante sfaccettature che assume a seconda dei posti, a maggior ragione in un Pese come l'Italia dove le tradizioni locali sono molto forti.

Comunemente il Carnevale si fa risalire a festeggiamenti analoghi dell'antica Roma, come i Saturnali e le Lupercale, celebrazioni con maschere, banchetti, danze e giochi che facevano parte di un periodo di gioia e liberazione sociale. Con l'avvento del Cristianesimo, la festa di Carnevale divenne parte integrante della tradizione cristiana, fungendo da periodo di eccessi prima dell'astinenza dettata dalla Quaresima.

Molti dei Carnevali odierni affondando dunque le radici in tempi lontani, in particolari modo quelli più spettacolari e famosi. Ecco quindi una panoramica dei 10 tra i Carnevali italiani più celebri, da nord a sud Italia.