Sagre di qualità 2025: i migliori eventi ‘certificati’ dall’Unione Pro loco. L’elenco regione per regione

Il significato Pro loco sta tutto nelle parole latine che, tradotte letteralmente, significano ‘a favore del luogo’. In Italia sono diffusissime in città grandi e piccole e sono sinonimo di associazioni che si occupano di promuovere iniziative di valorizzazione delle tradizioni, da quelle culturali a quelle enogastronomiche. Non si tratta di semplici street food: gran parte degli eventi si svolgono nelle piazze e nelle strade ma evocano sempre tradizioni secolari, che si diversificano sotto i 1.000 campanili d'Italia. Ora che il fenomeno dell’overtourism è diffuso e i viaggiatori cercano mete più tranquille e vicino a casa, le Pro Loco acquistano con le loro iniziative ancora maggiore rilevanza.

In questo ambito gioca un ruolo fondamentale l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia che ogni anno si occupa di certificare le Sagre di qualità e gli Eventi di qualità. Anche quest'anno, ai primi marzo 2025, in Senato sono state presentate le manifestazioni, verificate dagli ispettori di Unpli per la loro peculiarità e la qualità offerta.

Viste localmente alcune sagre possono sembrare piccola cosa rispetto ad altri eventi. Complessivamente, invece, queste manifestazioni incidono profondamente nella valorizzazione dei territori, nella fruizione anche culturale e nella produzione e vendita degli alimenti a km 0. Molte di esse sono dedicate ad un alimento tipico del territorio, facente parte della tradizione gastronomica di quella specifica località, in grado di richiamare i viaggiatori, come avviene ad esempio per la sagra del tartufo, per quella delle castagne, quello dei pizzoccheri o della polenta, delle specialità di mare, degli arrosticini e via dicendo. Ecco dunque alcuni dati sull'economia delle sagre in Italia nell'arco di un anno. Le Pro Loco organizzano ogni anno in media circa 110.000 eventi e di questi 20.000 sono sagre. Per realizzare le sagre le Pro Locosostengono una spesa complessiva di 700 milioni di euro che ha prodotto, fra effetto diretto, indiretto e indotto, un valore economico e sociale di 2,1 miliardi di euro dal quale tra l'altro sono scaturiti anche 10.500 occupati. Il 70% dei visitatori, pari a 33,6 milioni, sostengono una spesa media che ammonta a 15-16 euro.

Valorizzando il prodotto tipico a km 0 attraverso le sagre, le Pro Loco rappresentano in pieno il Made in Italy. I beni e servizi utilizzati per la realizzazione della sagra arrivano nel 64% dei casi dal comune che ospita l'evento, nel 32% dagli altri comuni della provincia. Alle sagre partecipano 48 milioni di visitatori: il 45% è rappresentato da famiglie, il 31% da giovani e il 24% da anziani. Inoltre, fra sagre e fiere, si calcolano in 7 milioni le ore di volontariato prestate dai componenti delle Pro Loco. Nel solo mese di agosto, in media in Italia si svolgono circa tremila sagre che rappresentano occasioni per stare all'aperto e conoscere il territorio. Leggi anche: Sboccia la primavera: ecco dove sono le fioriture più belle e profumate d'Italia

Volontarie della Pro Loco di Codroipo, citata tra le Sagre di Qualità per 'Sapori'

Le Sagre di qualità, selezionate nel corso del 2024, che entrano dunque a far parte del lungo elenco dell’Unpli, sono 41 a cui si aggiungono 9 eventi di qualità. Ecco quali sono, suddivisi per regione.

Sagra degli gnocchitti – Rosciolo (AQ): La Sagra degli gnocchitti si tiene nel borgo di Rosciolo, in provincia dell'Aquila. Questo evento celebra la tradizione culinaria locale, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare gli "gnocchitti", un tipo di pasta tipico della zona, preparato secondo ricette tradizionali e servito con condimenti locali.

Sagra del Prosciutto Abruzzese e festival del "ddu botte" – Basciano (TE): A Basciano, in provincia di Teramo, si svolge la Sagra del Prosciutto Abruzzese e il festival del "ddu botte". Questa manifestazione combina la degustazione del pregiato prosciutto abruzzese con esibizioni di musica tradizionale, in particolare del "ddu botte", uno strumento musicale tipico dell'Abruzzo.

Tuber magnatum tartufo bianco e nobili virtù – Poggio Umbricchio (TE): Nel borgo di Poggio Umbricchio, frazione di Crognaleto in provincia di Teramo, si tiene l'evento "Tuber Magnatum", dedicato al tartufo bianco e alle sue nobili virtù. Durante la manifestazione, i visitatori possono degustare piatti a base di tartufo bianco, partecipare a laboratori enogastronomici e assistere a eventi culturali legati alla tradizione locale.

Sagra della castagna munnaredda – Tramutola (PZ): A Tramutola, in provincia di Potenza, si celebra la Sagra della castagna munnaredda. Questo evento autunnale è dedicato alla "munnaredda", una varietà locale di castagna, e offre ai partecipanti l'opportunità di assaporare prodotti tipici a base di castagne, oltre a godere di musica, balli tradizionali e mercatini artigianali.

Sagra da pasta di ziti – Belmonte Calabro (CS): La Sagra da pasta di ziti, giunta alla sua 48ª edizione, si svolge ogni 16 agosto a Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza. Questo evento rievoca la tradizione del pranzo nuziale calabrese, dove gli sposi ("ziti") offrivano agli invitati la pasta di ziti condita con sugo di carne di pecora. La pasta viene cotta in grandi pentole sul fuoco a legna, seguendo le antiche usanze locali.

Festa della ciliegia – Campoli del Monte Taburno (BN): A Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, si tiene la Festa della Ciliegia. Durante l'evento, i visitatori possono partecipare a visite guidate nei ciliegeti, degustare prodotti a base di ciliegie e assistere a spettacoli musicali e laboratori didattici. La festa celebra la tradizione agricola locale e promuove la valorizzazione del territorio.

Sagra al borgo di Riardo “la tradizione della carne salsicciara” – Riardo (CE): Nel borgo di Riardo, in provincia di Caserta, si svolge la Sagra al borgo dedicata alla tradizione della carne salsicciara. L'evento celebra la lavorazione tradizionale della carne di maiale, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare salsicce e altri prodotti tipici locali, accompagnati da musica folkloristica e manifestazioni culturali.

Locanda Slow – La locanda della città – Castel San Pietro Terme (BO): A Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, si tiene l'evento "Locanda Slow – La locanda della città". Questa manifestazione promuove la cultura del cibo lento e sostenibile, offrendo degustazioni di prodotti tipici locali, laboratori culinari e incontri con produttori del territorio. L'evento mira a valorizzare le tradizioni enogastronomiche dell'Emilia-Romagna.

Sagra del Tortello nella Lastra – Galeata (FC): Questa sagra celebra il "tortello alla lastra", una specialità locale composta da una sfoglia simile alla piadina, farcita tradizionalmente con patate lesse condite con pancetta, pecorino, noce moscata, pepe e sale. Il nome deriva dalla cottura su una lastra di pietra refrattaria, che conferisce al tortello una particolare ruvidità e sapore.

Sagra del Pollo – Formignana (FE): Evento dedicato alla tradizione culinaria locale, in particolare al pollo preparato secondo ricette tipiche della zona. La sagra offre l'opportunità di degustare piatti tradizionali in un'atmosfera conviviale.

Cioccolandia – Castel San Giovanni (PC): Manifestazione annuale che trasforma il centro storico in un paradiso per gli amanti del cioccolato. Stand e bancarelle propongono una vasta gamma di prodotti artigianali a base di cioccolato, attirando visitatori da tutta la regione.

Festa della Torta Spisigona – Gragnano Trebbiense (PC): Celebrata il secondo fine settimana di settembre, questa festa rende omaggio alla "torta spisigona", un dolce locale riconosciuto come prodotto De.Co. (Denominazione Comunale). Il nome deriva dalla caratteristica forma "pizzicata" della torta. L'evento include stand gastronomici e intrattenimento musicale.

Fiera dell'Aglio – Monticelli d'Ongina (PC): Fiera dedicata all'aglio, prodotto tipico della zona. Durante l'evento, i visitatori possono acquistare aglio fresco e altri prodotti locali, partecipare a degustazioni e assistere a eventi culturali e musicali.

Sagra di S. Antonio con Cicciolata – Casalgrande (RE): Evento che celebra Sant'Antonio con la tradizionale "cicciolata", preparazione a base di ciccioli tipica dell'Emilia-Romagna. La sagra offre stand gastronomici e momenti di convivialità per la comunità locale e i visitatori.

Festa del Tartufo di Cavola – Cavola (RE): Sagra dedicata al tartufo, pregiato fungo ipogeo. Durante l'evento, è possibile degustare piatti a base di tartufo e partecipare a mercati e attività legate alla tradizione culinaria locale.

Tradizion Cjastelane – Castelnovo del Friuli (PN): Manifestazione che celebra le tradizioni locali, con particolare attenzione alla cultura, alla musica e alla gastronomia friulana. L'evento offre ai visitatori l'opportunità di immergersi nelle usanze e nei sapori tipici della regione.

Festa Regionale del Vino Friulano – Bertiolo (UD): Evento enogastronomico che celebra i vini del Friuli. La festa offre degustazioni di vini locali, stand gastronomici con prodotti tipici e intrattenimento musicale, attirando appassionati da tutta la regione.

Sagra del Carciofo Romanesco – Ladispoli (RM): La Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli celebra ogni anno, solitamente ad aprile, il pregiato carciofo locale con stand gastronomici, eventi culturali e spettacoli musicali. La prossima edizione, la 72ª, si terrà dall'11 al 13 aprile 2025.

Sagra delle Fragole – Nemi (RM): Dal 1922, Nemi ospita la Sagra delle Fragole la prima domenica di giugno. Durante l'evento, il borgo si anima con degustazioni di fragole e fragoline di bosco, spettacoli folkloristici e mostre floreali, attirando visitatori da tutta Italia.

Sagra Nazionale del Gorgonzola – Gorgonzola (MI) La città di Gorgonzola dedica una sagra al celebre formaggio erborinato, offrendo ai visitatori degustazioni, mercatini e attività culturali legate alla tradizione casearia locale.

Grande Festa del Tortello Amaro – Castel Goffredo (MN) A Castel Goffredo si celebra il Tortello Amaro, una pasta ripiena aromatizzata con erbe locali. La festa propone degustazioni, eventi culturali e spettacoli, valorizzando la tradizione culinaria del territorio.

Porto San Giorgio, Pro loco in festa

Saperi e Sapori della Mela Rosa dei Monti Azzurri – Monte San Martino (MC) Questo evento autunnale celebra la Mela Rosa dei Monti Azzurri, una varietà locale dall'aroma intenso. La manifestazione offre degustazioni, mercatini e convegni dedicati alla valorizzazione di questo frutto antico.

Festival di Asti

Sagra dell’Agnolotto d’Asino – Calliano (AT) La sagra di Calliano è dedicata all'agnolotto d'asino, un piatto tipico della tradizione piemontese. Durante l'evento, i visitatori possono gustare questa specialità e partecipare a eventi folkloristici e musicali.

Pane al Pane – Montemagno (AT) "Pane al Pane" è una manifestazione che celebra il pane e i prodotti da forno tradizionali di Montemagno. L'evento include degustazioni, laboratori e mostre legate all'arte panificatoria locale.

Festa dell'Uva – Masera (VB) La Festa dell'Uva di Masera, attiva dal 1925, celebra la vendemmia con degustazioni di vini locali, piatti tipici e sfilate folkloristiche, rappresentando una delle manifestazioni più antiche e apprezzate della Val d'Ossola.

Il Grano Arso – Carapelle (FG) Questa sagra celebra la tradizione del grano arso, un tempo cibo dei contadini pugliesi. L'evento offre piatti tipici a base di questa farina dal sapore tostato, oltre a eventi culturali e musicali.

Festa della Municeddha – Cannole (LE) La Festa della Municeddha di Cannole è dedicata alla "municeddha", una varietà di chiocciola locale. Durante le serate d'agosto, i visitatori possono gustare piatti tradizionali a base di lumache, accompagnati da musica folkloristica e stand gastronomici.

Sagra del Vitello – Triei (OG) La Sagra del Vitello di Triei è un evento enogastronomico che celebra la tradizione culinaria locale, offrendo piatti a base di vitello preparati secondo ricette tradizionali. La manifestazione include intrattenimenti musicali e folkloristici, attirando visitatori desiderosi di scoprire i sapori autentici dell'Ogliastra.

Sagra de su Mustatzzeddu de Tamatiga – Iglesias (SU) Questa sagra è dedicata al "mustatzzeddu de tamatiga", una focaccia tradizionale sarda farcita con pomodori. L'evento offre l'opportunità di degustare questa specialità locale, accompagnata da musica e danze tipiche della regione.

Sagra del Carciofo – Masainas (SU) La Sagra del Carciofo di Masainas celebra il carciofo locale con una serie di eventi gastronomici, mercatini e spettacoli folkloristici. I visitatori possono gustare piatti tradizionali a base di carciofo e scoprire le tradizioni agricole del territorio.

Sagra della Fragola – Maletto (CT) Maletto, noto come "Città della Fragola", ospita annualmente la Sagra della Fragola, dove è possibile degustare fragole fresche e prodotti derivati. L'evento include anche spettacoli, mostre e attività culturali che celebrano la tradizione agricola locale.

Sagra della Ciliegia Gioiello dell'Etna – Sant'Alfio (CT) Questa sagra celebra la ciliegia tipica delle pendici dell'Etna, offrendo degustazioni, mercatini e spettacoli folkloristici. L'evento valorizza la produzione locale e attira numerosi visitatori ogni anno.

Sagra della Mostarda di Fichi d'India – Pedagaggi (SR) La sagra di Pedagaggi è dedicata alla mostarda ricavata dai fichi d'India, un dolce tradizionale siciliano. Durante l'evento, i visitatori possono assaporare questa prelibatezza e partecipare a manifestazioni culturali e musicali.

Sagra della Busiata – Salemi (TP) La Sagra della Busiata celebra la pasta tipica trapanese, la "busiata", con degustazioni, laboratori culinari e spettacoli. L'evento promuove la tradizione gastronomica locale e offre ai visitatori un'immersione nella cultura siciliana.

Festa Patronale e dell'Asparago Bianco di Zambana – Zambana (TN) La Festa Patronale e dell'Asparago Bianco di Zambana è un evento annuale che celebra l'asparago bianco locale, rinomato per la sua qualità. La manifestazione include stand gastronomici, spettacoli, mostre e attività per tutte le età, offrendo un'esperienza unica ai visitatori.

Sagra di Melere – Trichiana (BL) La Sagra di Melere è una tradizionale festa paesana che offre ai visitatori la possibilità di degustare piatti tipici locali, partecipare a eventi culturali e divertirsi con intrattenimenti musicali. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione per la comunità e un'opportunità per scoprire le tradizioni del territorio.

Festa dell'Asparago – Pernumia (PD) La Festa dell'Asparago di Pernumia celebra l'asparago locale con una serie di eventi gastronomici, mercatini e spettacoli folkloristici. I visitatori possono gustare piatti tradizionali a base di asparago e scoprire le tradizioni agricole del territorio.

Sagra di San Matteo - Palio dei Mussi – Riese Pio X (TV) La Sagra di San Matteo è un evento tradizionale che include il "Palio dei Mussi", una gara tra asini che richiama le antiche tradizioni locali. La manifestazione offre stand gastronomici, spettacoli e attività culturali, rappresentando un momento di festa per tutta la comunità.

Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP – Zero Branco (TV) Questa mostra mercato è dedicata al Radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP, con esposizioni, degustazioni e vendita diretta del prodotto. L'evento promuove la conoscenza e la valorizzazione di questa eccellenza orticola veneta.

Mostra dell'Asparago di Badoere IGP – Zero Branco (TV) La mostra celebra l'Asparago di Badoere IGP, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare e acquistare questo prodotto tipico. L'evento include anche stand gastronomici, mercatini e attività culturali legate alla tradizione agricola locale.

Gran Polu – Castelnovo (VI) Il "Gran Polu" è una manifestazione tradizionale di Castelnovo di Isola Vicentina che celebra la cultura e la gastronomia locale. L'evento offre stand gastronomici, spettacoli folkloristici e attività culturali, rappresentando un momento di aggregazione per la comunità e un'opportunità per i visitatori di scoprire le tradizioni del territorio.

Sagra del grano Raddusa

Agliè (TO) - Sagra del Torcetto: La Sagra del Torcetto di Agliè celebra il tradizionale biscotto canavesano, caratterizzato dalla sua forma intrecciata e dal gusto unico. Durante l'evento, i visitatori possono degustare il torcetto insieme ad altri prodotti tipici locali, immersi nell'atmosfera storica del borgo piemontese.

Borgomanero (NO) - Festa dell'Uva: La Festa dell'Uva di Borgomanero è una manifestazione storica che celebra la tradizione vitivinicola del territorio. L'evento prevede sfilate, degustazioni di vini locali e piatti tipici, coinvolgendo la comunità in un'atmosfera festosa.

Castel Rocchero (AT) - Castel Rocchero in Lume: "Castel Rocchero in Lume" è un evento suggestivo in cui il borgo si illumina con migliaia di candele, creando un'atmosfera magica. La manifestazione offre degustazioni di vini locali e specialità gastronomiche, accompagnate da musica e intrattenimenti culturali.

Pro Loco Ferrara (FE) - Autunno Ducale: L'Autunno Ducale è una mostra-mercato che si svolge nelle piazze del centro storico di Ferrara. L'evento propone una rassegna di prodotti enogastronomici autunnali tipici delle terre estensi, piante, fiori e frutti dimenticati, convegni e laboratori dedicati al cibo e alla sostenibilità ambientale, oltre a visite guidate alla città.

Ghisalba (BG) - Sagra del Salame Tipico Bergamasco: La Sagra del Salame Tipico Bergamasco di Ghisalba è dedicata alla promozione del salame bergamasco e delle sue qualità. Durante la manifestazione, si svolge una gara in cui una giuria di esperti valuta i salami in base a diversi criteri, decretando il vincitore. L'evento attira migliaia di visitatori e offre la possibilità di degustare prodotti tipici locali.

Meta - Terra delle Sirene (NA) - Meta Mare in Festa: "Meta Mare in Festa" è una manifestazione che celebra la tradizione marinara di Meta, situata nella Penisola Sorrentina. L'evento offre degustazioni di piatti a base di pesce fresco, spettacoli musicali e attività culturali legate al mare, coinvolgendo residenti e turisti in un'atmosfera festosa.

Mirano (VE) - Fiera de l'Oca e Zogo de l'Oca in Piazza: La Fiera de l'Oca di Mirano è una tradizionale manifestazione che celebra l'oca come simbolo del territorio. L'evento culmina con il "Zogo de l'Oca in Piazza", un grande gioco dell'oca vivente che coinvolge l'intera comunità, rievocando antiche tradizioni e offrendo intrattenimento per tutte le età.

Pignone (SP) - Gli Orti di Pignone – Mostra Mercato: "Gli Orti di Pignone" è una mostra mercato che valorizza i prodotti agricoli locali e le tradizioni rurali del territorio. Durante l'evento, i visitatori possono acquistare ortaggi, frutta e altri prodotti tipici, partecipare a laboratori e degustazioni, scoprendo le eccellenze gastronomiche della zona.

San Carlo (FE) - L'Invasione dei Babbi Natale: "L'Invasione dei Babbi Natale" è un evento natalizio che si svolge a San Carlo, frazione di Ferrara. Durante la manifestazione, centinaia di persone vestite da Babbo Natale invadono le strade del paese, creando un'atmosfera festosa con musica, animazioni e mercatini natalizi, per la gioia di grandi e piccini.