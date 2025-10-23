Ryanair riduce i voli in Europa: “Colpa delle tasse aeroportuali”

Ryanair ha annunciato una riduzione massiccia dei voli invernali, che interesserà diverse destinazioni europee. La compagnia low-cost punta il dito contro l’aumento delle tasse aeroportuali e dei costi operativi, spiegando che alcune rotte non sono più economicamente sostenibili.

Allo stesso tempo, il vettore prevede di rafforzare i collegamenti in Paesi dove i costi sono più contenuti e c’è potenziale di crescita, come l’Italia.

Michael O'Leary, ceo di Ryanair

Germania: oltre 800.000 posti in meno

In Germania la compagnia ridurrà oltre 800.000 posti e cancellerà 24 rotte tra nove aeroporti, tra cui Berlino, Amburgo e Memmingen. Gli aeroporti di Dortmund, Dresda e Lipsia resteranno chiusi per la stagione invernale.

Ryanair ha sottolineato che l’aumento delle tasse aeroportuali rende alcune operazioni antieconomiche e che la decisione permette di concentrare risorse verso mercati più redditizi.

Spagna: riduzioni soprattutto nelle regioni minori

Anche in Spagna i tagli saranno consistenti: la capacità verrà ridotta di circa 1,2 milioni di posti per l’estate 2026, pari al 10% dell’offerta complessiva.

Le rotte colpite includono in particolare quelle dell’aeroporto delle Asturie. Ryanair ha attribuito la decisione all’incremento delle tasse da parte di Aena, il gestore principale degli aeroporti spagnoli.

Francia: stop a rotte secondarie e aeroporti minori

In Francia Ryanair interromperà 25 rotte e ridurrà di 750.000 posti la capacità invernale. Le operazioni verranno sospese negli aeroporti di Brive, Bergerac e Strasburgo.

Le rotte verso Parigi-Beauvais, Marsiglia e Tolosa subiranno modifiche significative, sempre a causa delle tasse aeroportuali elevate, considerate “non competitive” rispetto ad altri Paesi europei.

Aerei Ryanair a terra

Austria: sospensione di rotte da Vienna

Anche Vienna subirà tagli importanti: le rotte verso Billund, Santander e Tallinn verranno sospese. Tre dei 19 aerei basati nella capitale austriaca saranno ritirati, riducendo ulteriormente la capacità complessiva.

Il vettore a basso costo ha giustificato la decisione con i costi troppo elevati negli scali austriaci, che ostacolano la redditività delle operazioni.

Estonia e Lettonia: riduzione della capacità fino al 40%

In Estonia la capacità dei voli per Tallinn scenderà del 40%, con una diminuzione di oltre 110.000 posti. Cinque rotte internazionali saranno eliminate, comprese quelle verso Milano-Bergamo, Venezia-Treviso e Roma-Ciampino.

Non molto diversa la situazione in Lettonia, dove la capacità per Riga verrà ridotta di 160.000 posti, pari al 20%, con la cancellazione di sette rotte tra cui Berlino, Edimburgo, Danzica, Göteborg e Parigi-Beauvais.

Italia, Svezia, Ungheria e altri Paesi: opportunità di crescita

Nonostante i tagli in altri Paesi, Ryanair prevede di aumentare i voli in Italia, Svezia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Albania e Marocco. La compagnia ha spiegato che questi Paesi riducono i costi aeroportuali per stimolare il traffico aereo, diversamente dalla Lituania, dove le tasse a Vilnius sono aumentate del 30% e a Palanga del 7%, impedendo qualsiasi crescita delle operazioni.

Impatto sui viaggiatori

I passeggeri interessati dai tagli sono stati informati direttamente da Ryanair, che ha messo a disposizione opzioni di rimborso o riprenotazione sul sito ufficiale. La compagnia continuerà a monitorare il mercato europeo e ad adattare le proprie operazioni per ottimizzare costi e profittabilità, spostando capacità verso aeroporti più convenienti.