Roma, riapre il misterioso Passaggio di Commodo: viaggio nel ventre del Colosseo

Restaurato e aperto al pubblico, il leggendario corridoio rivela il lato più intimo e segreto del monumento simbolo della Città Eterna. La sua funzione era quella di collegare il palco imperiale con l’esterno, offrendo un percorso protetto e discreto

di Redazione Itinerari
14 ottobre 2025
Il Passaggio di Commodo al Colosseo (foto Simona Murrone - Parco archeologico del Colosseo)

Per approfondire:
La nostra Capitale è una città che ama riservare colpi di scena anche a chi è convinto di conoscerla. Il 27 ottobre 2025 segna un’altra di queste sorprese: dopo un restauro durato quasi un anno, il cosiddetto Passaggio di Commodo (un corridoio sotterraneo finora riservato e occultato) sarà finalmente accessibile ai visitatori.

Ma attenzione: come spesso accade nelle grandi “riscoperte” archeologiche, non tutto è limpido e preciso come si vorrebbe. Ecco cosa sappiamo davvero e cosa resta ancora da chiarire.

Dal mito alla pietra: che cos’è il Passaggio di Commodo

Il corridoio non faceva parte del progetto originario del Colosseo. Fu infatti ricavato in seguito, tra la fine del I secolo e l’inizio del II, scavando nelle fondamenta dell’Anfiteatro Flavio.

La sua funzione era quella di collegare il pulvinar, il palco imperiale riservato alle autorità, con l’esterno dell’edificio, offrendo un percorso protetto e discreto.

Perché “Commodo”? L’associazione nasce dalle fonti antiche che raccontano di un attentato all’imperatore proprio in un luogo oscuro dell’arena. E la leggenda vuole che quel buio fosse proprio uno spazio come questo corridoio. Ma va detto: non esiste prova certa che Commodo abbia effettivamente percorso questo passaggio. Il nome è più evocativo che documentato.

Il restauro e l’interpretazione attuale

Durante i lavori (ottobre 2024 – settembre 2025) si è intervenuti su volte, pareti, decori, aggiungendo anche nuova illuminazione e una passerella adatta ai visitatori. Alcuni elementi decorativi antichi sono ancora leggibili: tracce delle grappe metalliche che sostenevano lastre marmoree, intonaci dipinti, stucchi con motivi mitologici (Dioniso, Arianna) e nicchie con scene di spettacolo.

Per ora, il percorso fruibile è lungo circa 30–40 metri. Si prevede che, con un ulteriore intervento entro l’anno, sarà esteso fino a 55 metri, ovvero fino al punto in cui il corridoio proseguiva all’esterno del monumento.

Il Colosseo di Roma

Non è dato sapere con certezza dove portasse originariamente il passaggio: ci sono ipotesi che suggeriscano un collegamento con i palazzi imperiali oppure con strutture vicine come il Ludus Magnus (la scuola dei gladiatori). Al momento della visita, i piccoli gruppi (circa 8 persone) potranno anche affacciarsi su una porta di vetro che lascia intravedere le attività di restauro in corso oltre il tratto aperto.

Un aspetto interessante è che il progetto non si limita alla mera esposizione, ma punta anche all’“accessibilità cognitiva”, grazie a ricostruzioni digitali, video, mappe tattili e giochi di luce che cercano di far rivivere l’esperienza visiva del tempo.

L’esperienza per il viaggiatore

Chi si avventurerà nel Passaggio di Commodo farà qualcosa di più di una semplice visita: attraverserà uno dei punti più intimi e meno conosciuti del Colosseo, calandosi nel silenzio sotterraneo che separa potere, mito e pietra.

Non aspettatevi corridoi enormi e ampi: il percorso è relativamente breve e raccolto, con un’atmosfera che predilige il suggestivo al grandioso. Va anche detto che molti decori sono frammentari, e l’illuminazione moderna compensa il degrado inevitabile del tempo. L’esperienza include un elemento “in progress”: oltre il limite del tratto visitabile, il cantiere prosegue visibile dal vetro e dà la sensazione di un luogo ancora “vivo”.

Inoltre, va considerato che l’apertura è sperimentale e regolata: gruppi ridotti, prenotazioni obbligatorie, orari dedicati. Non sarà una passeggiata casuale, ma un’esperienza ragionata.

L’impatto simbolico: cosa significa questa apertura

Da un punto di vista turistico, è un’operazione di grande richiamo: offrire al pubblico non solo le superfici monumentali già note, ma una sezione sotterranea “segreta” è un modo potente di rinnovare l’attrattiva di uno dei simboli di Roma.

Da un punto di vista culturale, è un passo avanti nella valorizzazione del patrimonio nascosto e anche un messaggio forte sull’accessibilità del nostro passato. L’“Imperatore sommerso” (così potremmo dire) diventa un racconto che si può attraversare.

