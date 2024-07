Roma on fire: corsa delle bighe, gladiatori e l’incendio della città sul set del kolossal Ben Hur

Dalla sfilata delle Legioni alla corsa delle Bighe, dai combattimenti tra Gladiatori all’incendio di Roma, nella cornice del set cinematografico del film Ben Hur, kolossal pluripremiato con 11 Oscar, con la sua fedele riproduzione del Circo Massimo. È lo spettacolo che da giugno a settembre (attualmente è programmato nei week end e nei festivi) animerà le serate (ore 21) nel Parco a tema Roma World, dedicato appunto agli antichi romani. Roma è stata a lungo Caput Mundi e ha dominato e civilizzato, nel bene e nel male, intere civiltà in Europa e nell’intero bacino del Mediterraneo. Film epici come, appunto, Ben Hur (la versione pluripremiata è quella del 1959 con Charlton Heston) e Il Gladiatore (diretto da Ridley Scott e interpretato da Russell Crowe), ma anche numerosi altri film e serie tv dedicati ai personaggi storici, ai costumi e ai momenti più significativi dell’antico Impero, hanno contribuito ad alimentare popolarità e leggende sulla civiltà italica di duemila anni fa. Il richiamo, dunque, per gli italiani ma anche per le migliaia di turisti che affollano sempre la Capitale, è molto forte.

Roma on fire, lo spettacolo

Una ricostruzione scenica della lotta tra gladiatori per lo spettacolo Roma on fire

La serata di Roma On Fire è un’esperienza che comincia con la visita del villaggio dei Legionari, immerso nella natura, all’interno del parco Roma World, e prosegue con la cena tipica in Taberna, ed il suo menù del Gladiatore, lo spettacolo dal vivo e, per chi vuole viverla fino in fondo, la possibilità di pernottare in tenda nel Castrum, ovvero l’Accampamento dei Legionari. Lo spettacolo, sulle tracce de Il Gladiatore, racconta della storia del Generale Massimo: appena rientrato a Roma dalle vittoriose campagne nelle province, scopre che la sua amata è stata catturata e fatta schiava. Ne implora la grazia all’Imperatore, che si rende disponibile a concederla a fronte delle più dure prove. Il generale, dunque, scnderà nell’arena e combatterà contro altri gladiatori, solo per salvare la donna che ama. Roma on fire porta in scena oltre 30 artisti, oltre a bighe, cavalli ed effetti speciali.

Roma World

La ricostruzione dello spettacolo Roma on fire: è l'Imperatore a decretare la vita o la morte dei gladiatori

Roma On Fire è incluso nel Parco a tema Roma World, realizzato ed aperto da Cinecittà World. I frequentatori possono vivere una giornata da Antichi Romani, visitando o ‘frequentando’ una scuola per gladiatori, anche abbigliandosi secondo il costume dell’epoca, assistendo a gare di tiro con l’arco e show di falconeria, partecipando a laboratori di mosaico o seguendo i percorsi nella natura, da soli o col tour botanico, facendo shopping nell’Antico mercato, divertendosi coi giochi per bambini e con gli Animali della Fattoria.

Roma on fire, i biglietti

I biglietti per assistere allo spettacolo Roma on fire, acquistabili sul sito romaworld.it, hanno un costo a partire da €19 (per il singolo accesso; il costo è di 25 euro se acquistato alla cassa; ogni 10 biglietti acquistati, l’undicesimo è gratuito – promozione in corso al momento, da verificare online) e comprende l’accesso a Roma World. È possibile acquistare lo spettacolo Roma on Fire (ore 21) più la Cena del Gladiatore a 39 euro (45 euro in cassa).

Come arrivare a Roma World

Roma World si trova a Roma, in via Irina Alberti, a circa 10 minuti dal Grande Raccordo Anulare (Gra). L’uscita sulla strada statale 148 Pontina è la n.26, per Castel Romano. Quindi seguire la cartellonistica per Cinecittà World. Il parcheggio al parco è a pagamento.

Roma World garantisce anche un servizio navetta a pagamento (7euro) disponibile tutti i giorni di apertura fino ad esaurimento posti (con precedenza per gli acquisti online). Le partenze sono da Stazione Termini (via delle Terme di Diocleziano) alle ore ore 10.00 e alle 14 (1 ora di percorso), e dalla fermata metro B "EUR Palasport" alle ore 10.30 e 14.30 (mezz’ora di percorso), con ritorno da Roma World con partenza alle 15.30 e alle 18.30.

Grazie alla partnership con Roma Servizi per la Mobilità, è possibile raggiungere Cinecittà World utilizzando il Car Sharing Roma: 7 ore di utilizzo gratuito, parcheggio del Parco omaggio e 5 euro di sconto sul biglietto d’ingresso. Grazie alla partnership con ncc.it è possibile arrivare al Parco con il servizio di noleggio con conducente con prezzi scontati.

Credits immagini Roma World Roberto Ceccaroni