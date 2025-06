Roccaverano Dop in festa con la Carrettesca

Nel cuore delle colline piemontesi, il piccolo borgo di Roccaverano in provincia di Asti si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per celebrare il suo tesoro più prezioso: il Roccaverano Dop. Sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 torna la Fiera Carrettesca, giunta alla XXIV edizione, tra degustazioni, eventi culturali, laboratori per bambini e un programma che punta a valorizzare il legame profondo tra un formaggio di eccellenza e il suo territorio d’origine.

Il gusto come esperienza collettiva

La manifestazione si apre sabato sera, alle 19, con un percorso gastronomico in modalità street food curato dalle Pro Loco e con la degustazione guidata di Roccaverano DOP abbinato ai vini del Consorzio Barbera d’Asti e del Monferrato. A scandire l’atmosfera, la musica di DJ Abba. Ma è domenica che l’evento entra nel vivo, con la mostra-mercato dedicata ai produttori del Consorzio e le proposte culinarie delle varie realtà locali. In piazza si potranno assaggiare piatti della tradizione come gli gnocchi al Roccaverano, i ravioli in bianco e la focaccia ripiena tipica di Ovrano, la celebre FocRoc.

In programma anche la masterclass guidata dai Maestri Assaggiatori ONAF, dedicata alle peculiarità organolettiche del Roccaverano DOP. Un’occasione per comprendere da vicino le sfumature di gusto e profumo di un prodotto che cambia con le stagioni e le mani di chi lo produce.

Il riconoscimento a chi promuove il territorio

La Carrettesca 2025 vedrà anche l’investitura di un nuovo Cavaliere del Roccaverano DOP. A ricevere l’onorificenza sarà Claudio Barisone, figura di riferimento nel mondo delle Pro Loco e della gastronomia tradizionale, nonché ideatore della FocRoc. Il Consorzio ha voluto premiare il suo impegno costante nella valorizzazione del formaggio locale anche in contesti nazionali e internazionali, come dimostra la sua attività con i Discepoli Escoffier.

A completare il quadro, due concorsi che mettono al centro la qualità del prodotto: Il Miglior Roccaverano Dop in Tavola, selezionato da una giuria Onaf e Il Miglior Roccaverano Dop in Fiera, scelto dal pubblico tramite degustazione alla cieca. Due premi simbolici che intendono sottolineare l’impegno costante dei produttori per mantenere elevati standard qualitativi.

I bambini protagonisti

Per la prima volta, la Carrettesca dedica ampio spazio anche ai più piccoli. Nei mesi scorsi, circa 60 bambini delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo delle Quattro Valli sono stati coinvolti nel progetto educativo Alla scoperta delle stagioni nel viaggio delle capre e del formaggio. Dopo un percorso in aula, gli alunni hanno realizzato una “mappa stagionale” del Roccaverano DOP. La premiazione del contest avverrà durante l’evento e la scuola vincitrice riceverà un buono per materiale scolastico, mentre i piccoli partecipanti saranno invitati a una visita in azienda con degustazione.

Oltre alla premiazione, durante la Carrettesca i bambini potranno partecipare a laboratori di caseificazione, un’attività pratica e divertente per avvicinarsi alla tradizione casearia,

Il prossimo appuntamento

L’edizione 2025 arriva dopo mesi intensi per il Consorzio del Roccaverano Dop, che ha portato il proprio messaggio anche fuori dal Piemonte. Tra le tappe più significative, la partecipazione a Roma Città del Formaggio, all’iniziativa Albenga in Tavola e al Vinum di Alba, dove il dialogo tra formaggio e vino ha trovato nuove forme di racconto.

Nel borgo, intanto, proseguono le attività alla Scuola del Roccaverano, lo spazio permanente dedicato alla promozione della Dop in piazza Barbero. E già si guarda al prossimo appuntamento: domenica 6 luglio prenderanno il via le Domeniche del Roccaverano Dop, giornate di visita in azienda pensate per chi vuole scoprire da vicino la produzione e incontrare i protagonisti del territorio.