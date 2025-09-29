Critiche a Qantas: peggio delle low cost, un solo bagno per 90 passeggeri

Il 25 settembre 2025, la compagnia aerea australiana Qantas ha inaugurato i primi voli commerciali con gli Airbus A321XLR, segnando l’inizio di un’importante fase di rinnovamento della flotta. I velivoli “Great Ocean Road” e “Outback Way” hanno preso il volo sulle rotte Sydney - Melbourne e Sydney - Perth, offrendo ai passeggeri cabine più spaziose, sedili più larghi e maggiore efficienza nei consumi rispetto ai vecchi Boeing 737.

Ma non tutto è oro quel che luccica: il vettore ha attirato numerose critiche a causa della gestione delle toilette in classe Economy. Con 180 posti e solo due bagni dedicati, il rapporto è di una toilette ogni 90 passeggeri, un numero inferiore persino a quello di molte compagnie low cost.

Il confronto con le compagnie low cost

Per capire quanto siano pochi i bagni sui nuovi aerei di Qantas, il quotidiano britannico The Guardian ha effettuato un confronto con alcune compagnie low cost, evidenziando che su Ryanair c’è una toilette ogni 66 passeggeri, su Scoot una ogni 60, mentre Jetstar ne offre una ogni 62.

Cabina aereo con passeggeri

Nei nuovi Airbus A321XLR di Qantas, invece, in Economy c’è solo una toilette ogni 90 passeggeri, un dato che può diventare problematico soprattutto sui voli più lunghi come quello che collega Sydney a Perth e viceversa.

La risposta alle critiche e il futuro per i passeggeri

Qantas ha comunque rassicurato i suoi passeggeri: a partire dal quarto A321XLR (che dovrebbe arrivare a dicembre) in poi sarà aggiunta una quarta toilette in Economy, e anche i primi tre aerei verranno aggiornati nei prossimi interventi di manutenzione, previsti entro pochi anni. In questo modo, il rapporto passeggeri/bagno scenderà a una toilette ogni 67 persone.

Nonostante le critiche sui bagni, i nuovi A321XLR rappresentano un chiaro passo avanti per Qantas: cabine più ampie, più spazio per i bagagli e maggiore efficienza nei consumi promettono un’esperienza di volo più confortevole. Con 48 aerei ordinati in totale, la compagnia punta a sostituire gradualmente i vecchi 737 e a espandere l’uso dei nuovi A321XLR su altre rotte nazionali e internazionali.