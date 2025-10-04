Anche Parigi si mobilita contro l'overtourism: affitti brevi ridotti del 40%

Parigi ha deciso che l’ospitalità ha un limite. Il boom degli affitti brevi stava trasformando la capitale in un gigantesco albergo diffuso, con interi quartieri svuotati dei loro abitanti e occupati da un flusso costante di visitatori. L’amministrazione, guidata da Anne Hidalgo, ha reagito con una stretta che, almeno secondo i dati ufficiali del Comune, avrebbe ridotto drasticamente il fenomeno.

L’assessore al turismo, Frédéric Hocquard, ha recentemente annunciato che le case messe a disposizione sui portali online sarebbero scese da 98.000 a 60.000 in un solo anno. Una caduta verticale che il municipio attribuisce alle nuove regole. Hocquard, però, ha chiarito che l’obiettivo non è cancellare il turismo domestico, bensì riportarlo a un livello compatibile con la vita dei residenti: “i parigini devono continuare a trovare un alloggio”, ha detto.

La regola dei 90 giorni e multe salate

La misura chiave è il limite annuale imposto. I proprietari possono affittare la loro abitazione principale ai turisti per un massimo di 90 giorni all'anno. Questa restrizione è stata fondamentale perché ha eliminato la convenienza di trasformare gli immobili in attività commerciali a tempo pieno, spingendo molti appartamenti verso il mercato degli affitti a lungo termine.

A sostegno della norma, il Comune ha introdotto la registrazione obbligatoria degli appartamenti e ha alzato le sanzioni fino a centomila euro. L'amministrazione ha intensificato i controlli, affermando di aver già individuato circa 25.000 alloggi irregolari. Operare fuori dalle norme è quindi diventato un rischio molto costoso.

Che effetto avranno queste misure sui turisti

Il turismo è un pilastro economico in Francia e soprattutto a Parigi, dove genera 15 miliardi di euro di guadagni e sostiene direttamente il 12% dei posti di lavoro. Eppure, anche questo motore ha un limite di sopportazione: i trasporti si congestionano, i servizi si saturano, il patrimonio si consuma.

Per questo motivo, l’obiettivo non è chiudere le porte, ma gestire i flussi con più rigore. A cambiare, infatti, è stata e sarà anche l'accoglienza stessa. Gli uffici di informazione turistici fisici sono stati eliminati. Attualmente, le informazioni si trovano principalmente online o attraverso una rete di 50 chioschi (entro la fine del 2026, per il momento sono una ventina) e operatori esterni. L'esperienza turistica diventa più digitale, riducendo le strutture tradizionali.

Parigi sta cercando di gestire la sua popolarità senza soffocarla. Limitare gli affitti brevi è una mossa politica chiara: la città vuole preservare il diritto di chi la abita, dimostrando che un luogo vivibile è la migliore garanzia per rimanere una meta da sogno per il mondo.