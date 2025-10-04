Anche Parigi si mobilita contro l'overtourism: affitti brevi ridotti del 40%
La capitale francese punta a frenare gli affitti brevi: nuove regole, controlli serrati e sanzioni mirano a restituire case ai residenti senza spegnere il turismo
Parigi ha deciso che l’ospitalità ha un limite. Il boom degli affitti brevi stava trasformando la capitale in un gigantesco albergo diffuso, con interi quartieri svuotati dei loro abitanti e occupati da un flusso costante di visitatori. L’amministrazione, guidata da Anne Hidalgo, ha reagito con una stretta che, almeno secondo i dati ufficiali del Comune, avrebbe ridotto drasticamente il fenomeno.
L’assessore al turismo, Frédéric Hocquard, ha recentemente annunciato che le case messe a disposizione sui portali online sarebbero scese da 98.000 a 60.000 in un solo anno. Una caduta verticale che il municipio attribuisce alle nuove regole. Hocquard, però, ha chiarito che l’obiettivo non è cancellare il turismo domestico, bensì riportarlo a un livello compatibile con la vita dei residenti: “i parigini devono continuare a trovare un alloggio”, ha detto.
La regola dei 90 giorni e multe salate
La misura chiave è il limite annuale imposto. I proprietari possono affittare la loro abitazione principale ai turisti per un massimo di 90 giorni all'anno. Questa restrizione è stata fondamentale perché ha eliminato la convenienza di trasformare gli immobili in attività commerciali a tempo pieno, spingendo molti appartamenti verso il mercato degli affitti a lungo termine.
A sostegno della norma, il Comune ha introdotto la registrazione obbligatoria degli appartamenti e ha alzato le sanzioni fino a centomila euro. L'amministrazione ha intensificato i controlli, affermando di aver già individuato circa 25.000 alloggi irregolari. Operare fuori dalle norme è quindi diventato un rischio molto costoso.
Che effetto avranno queste misure sui turisti
Il turismo è un pilastro economico in Francia e soprattutto a Parigi, dove genera 15 miliardi di euro di guadagni e sostiene direttamente il 12% dei posti di lavoro. Eppure, anche questo motore ha un limite di sopportazione: i trasporti si congestionano, i servizi si saturano, il patrimonio si consuma.
Per questo motivo, l’obiettivo non è chiudere le porte, ma gestire i flussi con più rigore. A cambiare, infatti, è stata e sarà anche l'accoglienza stessa. Gli uffici di informazione turistici fisici sono stati eliminati. Attualmente, le informazioni si trovano principalmente online o attraverso una rete di 50 chioschi (entro la fine del 2026, per il momento sono una ventina) e operatori esterni. L'esperienza turistica diventa più digitale, riducendo le strutture tradizionali.
Parigi sta cercando di gestire la sua popolarità senza soffocarla. Limitare gli affitti brevi è una mossa politica chiara: la città vuole preservare il diritto di chi la abita, dimostrando che un luogo vivibile è la migliore garanzia per rimanere una meta da sogno per il mondo.