Paestum protagonista del turismo archeologico con la Bmta 2025

Paestum, con i suoi templi dorici e le mura millenarie, si prepara a ospitare la XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. L’evento si svolge presso il Next, l’ex Tabacchificio Cafasso riconvertito in polo culturale e fieristico, e rappresenta una vetrina internazionale per chi opera nel turismo e nella cultura.

La manifestazione riunisce espositori italiani e stranieri, accademici, studenti e professionisti, e offre accesso gratuito previa registrazione, con agevolazioni sui trasporti ferroviari tramite Trenitalia.

Espositori e partecipanti internazionali

Il salone si estende su 5.000 metri quadrati e accoglie circa 120 espositori provenienti da tredici regioni italiane e dieci Paesi esteri, tra cui Siria, Grecia, Cuba, Tunisia e Vaticano.

Durante l’evento, i visitatori possono entrare liberamente nei Parchi Archeologici di Paestum e Velia e partecipare a visite guidate, accompagnati da esperti che illustrano la storia e le caratteristiche dei siti.

Programma culturale e formativo

Il programma della BMTA 2025 alterna conferenze, workshop e laboratori pratici. ArcheoVirtual si concentra sulle applicazioni digitali nel turismo culturale, con realtà aumentata e ricostruzioni virtuali.

ArcheoLavoro offre orientamento professionale a studenti e neolaureati, mentre i Laboratori di Archeologia Sperimentale permettono di osservare e sperimentare tecniche antiche di lavorazione dei materiali.

Le conferenze coinvolgono circa 600 relatori in 150 interventi, trattando temi che spaziano dalla valorizzazione dei patrimoni culturali alla candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco, fino alla promozione internazionale di destinazioni archeologiche.

Premi e riconoscimenti

Durante l’evento vengono consegnati riconoscimenti come l’International Archaeological Discovery Award “Palmyra”, dedicato alle scoperte archeologiche dell’anno, e il Premio Internazionale di Archeologia Subacquea “Sebastiano Tusa”, che riconosce progetti, mostre e contributi innovativi in ambito divulgativo.

La BMTA diventa così occasione per mettere in mostra la ricerca, l’innovazione e le opportunità di collaborazione internazionale nel campo dell’archeologia e del turismo culturale.