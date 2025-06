Oscar del Cicloturismo 2025: i percorsi più belli in bicicletta

La Liguria conquista il gradino più alto del podio agli Oscar del Cicloturismo 2025, il riconoscimento nazionale assegnato alle migliori destinazioni italiane capaci di valorizzare la mobilità lenta su due ruote.

L'annuncio è arrivato a Trieste, città vincitrice dell’edizione precedente con la Ciclovia Pedemontana: il premio celebra la capacità di offrire esperienze sostenibili e accessibili, capaci di unire turismo, ambiente e sviluppo locale.

La Giornata Mondiale della Bicicletta, 3 giugno, diventa occasione per riflettere sul senso del viaggio e su come la due ruote possa permettere di scoprire il territorio in modo diverso, più locale e green.

Che cosa sono gli Oscar del Cicloturismo

Ogni anno, il Green Road Award viene conferito alle ciclovie candidate dalle Regioni che puntano sul turismo slow e sull’esperienza di viaggio su due ruote.

Il riconoscimento va alle regioni che hanno saputo costruire itinerari ciclabili di qualità, pensati in chiave di mobilità dolce, promozione culturale e rispetto del paesaggio. I criteri valutati comprendono la sicurezza, l’accessibilità, i servizi per i ciclisti e il valore paesaggistico dei tracciati.

Liguria: un sistema integrato tra costa ed entroterra

A trionfare nel 2025 è la Liguria, con la Cycling Riviera, percorso ciclabile di 33 chilometri che collega Ospedaletti a Imperia lungo il tracciato della vecchia ferrovia Genova-Ventimiglia.

Interamente pianeggiante e affacciata sul mare, la ciclovia è stata premiata per la qualità dell’intervento di rigenerazione urbana, la fruibilità per tutti i tipi di utenti e l’integrazione con il paesaggio.

La Cycling Riviera attraversa borghi costieri e tratti naturalistici di grande fascino, valorizzando uno dei litorali più iconici della regione. Un esempio riuscito di mobilità dolce e turismo sostenibile, pensato per attrarre sia cicloturisti esperti, sia famiglie e viaggiatori in cerca di un'esperienza lenta e panoramica.

Basilicata: la Ciclovia Meridiana tra borghi e natura

Il secondo posto degli Oscar del Cicloturismo 2025 è stato assegnato alla Basilicata per la Ciclovia Meridiana, un itinerario ad anello di 295 chilometri che parte da Potenza e si sviluppa all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese.

Il percorso attraversa 22 borghi offrendo un viaggio tra montagne, borghi, siti archeologici e tradizioni culinarie antiche. La ciclovia, che desidera valorizzare l'entroterra lucano in chiave sostenibile, racconta una Basilicata meno conosciuta, sempre più pronta ad accogliere il cicloturismo come leva per lo sviluppo locale.

Puglia: Ciclonica, 350 km tra costa e borghi del Salento

Il terzo gradino del podio agli Oscar del Cicloturismo 2025 è andato alla Puglia, grazie alla Ciclonica: un itinerario ad anello di 350 chilometri che attraversa il cuore del Salento ionico. Con partenza e arrivo a Lecce, il percorso coinvolge dieci comuni, alternando tratti costieri a campagne punteggiate da ulivi secolari, parchi naturali, riserve e borghi dall’anima autentica.

Il percorso è suddiviso in cinque sub-anelli, rendendolo ancora più adatto a diversi livelli di preparazione. Ciclonica, infatti, vuole essere accessibile e fruibile anche da famiglie e cicloturisti alle prime armi: un’idea di mobilità dolce legata all’identità dei territori per un tuffo nella cultura e nel paesaggio salentino.

Le menzioni speciali

Numerosi i riconoscimenti speciali assegnati nell’edizione 2025, a partire dal Lazio, premiato con la menzione ALIS per il GTL – Gran Tour del Lazio: oltre 1.000 chilometri suddivisi in 18 tappe ad anello, tutte collegate a stazioni ferroviarie, che offrono un'esperienza intermodale tra borghi, natura e cultura.

La Lombardia ha ricevuto la menzione di Legambiente per il tratto mantovano della Ciclovia del Sole, 100 chilometri pianeggianti che attraversano il Parco del Mincio, apprezzati per l’elevata qualità costruttiva e i servizi mirati al cicloturismo.

Inoltre, è stato premiato il Piemonte, con la menzione della stampa grazie alla Ciclovia Bar to Bar: 124 chilometri tra Barbaresco e Barolo, un tracciato che unisce e-bike, colline delle Langhe e del Roero, paesaggi UNESCO e tradizioni enogastronomiche.

All’Umbria è andato il Premio Speciale Cammini, per la valorizzazione della Via di Francesco, un itinerario spirituale percorribile anche in bicicletta che attraversa santuari, boschi e piccoli centri.

Infine, tra le destinazioni internazionali, è stata premiata la Slovenia come meta bike friendly per l’attenzione ambientale, l’ottima qualità delle strade e i servizi avanzati per i ciclisti.

Un settore in crescita tra turismo e sostenibilità

Il cicloturismo si conferma uno dei settori più dinamici del turismo italiano, con numeri in crescita costante. Secondo il rapporto Isnart-Legambiente 2024, sono oltre 9 milioni i cicloturisti che ogni anno scelgono l’Italia come meta, con ricadute economiche e ambientali significative per i territori.

Gli Oscar del Cicloturismo mettono in luce una trasformazione in atto: quella di una mobilità più lenta, consapevole e capace di generare valore condiviso, anche fuori dalle rotte più battute.