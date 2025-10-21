L’Orient-Express esplora nuove rotte: ecco le tratta Parigi–Costiera Amalfitana

C’è un nuovo capitolo nella leggenda su rotaie più elegante del mondo. Il Venice Simplon-Orient-Express, simbolo del viaggio d’altri tempi e del lusso senza compromessi, aprirà nel 2026 una rotta inedita: da Parigi alla Costiera Amalfitana. Un itinerario che promette di far rivivere l’età d’oro dei viaggi con stile, gusto e un tocco di follia raffinata.

Eleganza anni Venti e ospitalità senza tempo

Gli storici vagoni del treno, costruiti negli anni Venti e restaurati con una cura quasi maniacale, conservano il fascino di un mondo che non esiste più.

Ottone lucido, velluti blu notte, porcellane decorate, cabine degne di un grand hotel: ogni dettaglio è un omaggio alla bellezza di un’epoca in cui il tempo scorreva più lentamente e il viaggio era parte del sogno.

Dalla Ville Lumière alla terra dei limoni

Parigi

Il debutto è fissato per il 4 maggio 2026. Si parte da Parigi, si attraversano le Alpi e la campagna italiana, per poi arrivare a Pompei dopo una notte di viaggio tra piatti d’alta cucina, vini selezionati e un servizio da cinque stelle. Da lì, gli ospiti potranno visitare le rovine della città romana e raggiungere in barca l’hotel Caruso, a Positano, per due giorni di soggiorno sospesi tra cielo e mare.

LVMH e Belmond: il lusso che unisce treno e hotel

Uno scorcio della Costiera Amalfitana

Dietro l’operazione c’è la mano di Belmond, marchio del gruppo LVMH, custode del patrimonio di lusso ferroviario e alberghiero europeo. Pascal Deyrolle, direttore generale del Venice Simplon-Orient-Express, ha spiegato che questa nuova rotta “permetterà di scoprire la Costiera Amalfitana da una prospettiva che solo l’Orient Express può offrire”.

Prezzo da sogno per un sogno su rotaie

Chi vuole assicurarsi un posto a bordo deve prepararsi a un investimento importante: 8.600 sterline a persona (circa 9.900 euro), cifra che copre pasti gourmet, trasferimenti, escursioni e il soggiorno in hotel.

Un’esperienza per pochi, certo, ma anche un tuffo nel lusso autentico, quello che non si compra a rate.

L’icona del viaggio europeo

Oggi l’Orient Express collega diverse città europee (da Parigi a Portofino, da Ginevra a Venezia, fino a Budapest) e continua a essere considerato una delle icone del viaggio di lusso mondiale.

Questa nuova tratta verso la Costiera Amalfitana aggiunge un tassello prezioso alla leggenda: un ponte ideale tra la raffinatezza parigina e la dolcezza mediterranea, tra l’art déco e il profumo dei limoni di Positano. Un viaggio che non punta solo alla destinazione, ma all’emozione di arrivarci con stile.