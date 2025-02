Olio Officina Festival: a Genova si celebra l’incontro fra olio e mare

L'incontro tra olio e mare è il tema della della 14esima edizione di Olio Officina Festival, in programma ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova da giovedì 27 febbraio a sabato 1 marzo.

Tre giorni di degustazioni, talk, laboratori per conoscere le mille sfumature dell'olio e dei condimenti. E una masterclass di scuola di cucina con l’olio. Ideato e diretto da Luigi Caricato, oleologo, giornalista, scrittore e tra i massimi esperti di olio al mondo, Olio Officina Festival continua ad essere l'unico think tank italiano nel comparto olio da olive. E' qui che appassionati oleofili, curiosi, esperti, operatori del food & beverage e buyer della Gdo, hanno la possibilità di assaggiare, con degustazioni guidate e comparate e laboratori, sia oli extra vergini di oliva sia olive da tavola provenienti da tutta Italia, scoprire le infinite sfumature delle oltre 500 varietà (cultivar/olivigni) coltivate nel nostro paese e anche dal resto del mondo.

Raccolta delle olive

Durante il festival spazio anche per gli oli in abbinamento al cibo, agli aceti e altri condimenti, che saranno protagonisti di racconti esperienziali, degustazioni e ricette. Fitto il calendario di talk-show e conferenze su economia, politica, design e packaging, cultura, moda, arte, letteratura con l'intervento di ospiti di primo piano che danno a Olio Officina Festival un respiro culturale con grande attenzione alle pratiche agronomiche: in un workshop dedicato si insegnerà, anche ai profani, a propagare gli alberi di olivo.

Il tema ‘L'olio e il mare’ si declina anche in progetti innovativi, come la coltivazione degli olivi su piattaforme marine galleggianti, con piante che affonderanno le radici nell'acqua salina in modo da studiare il grado di resistenza alla salinità di diversi olivigni/cultivar. Una iniziativa dall’alto valore ecologico visto che gli olivi apporteranno un effetto benefico, contribuendo in parte a bonificare le acque dalla presenza di nitriti dovuti all’inquinamento dei mari per via dello sversamento di reflui.

La locandina della manifestazione

Gli appuntamenti da non perdere

Il festival si apre giovedì 27 febbraio alle ore 15.30 nell'area comfort del Piano 3 con "Boccone d’Arte" Una preparazione gastronomica realizzata da Paola Chiolini, chef del Ristorante La Balena Bianca di Valle Crosia, in collaborazione con Arte da mangiare mangiare Arte, intorno alle suggestioni dell’artista topylabrys. Una contaminazione di forma, colore e sapore fra acqua, sale e olio, una sperimentazione artistica culinaria per interrogarsi, attraverso il senso del gusto, sul rapporto dell’olio con il mare.

La Sala Assaggi

Nella prima giornata del festival il fotografo Claude Cruells e il presidente di TreeDream Flavio Lenardon presentano ‘Mediterranean divine terroir’, un progetto fotografico diretto e prodotto dall’associazione Anadyomène con l’intento di raccogliere una memoria contemporanea della vite e dell'olivo nei diciannove paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo e catturarne tutta la bellezza.

Il Premio Olio Officina – Cultura dell’Olio quest'anno verrà assegnato giovedì 27 febbraio all’oleologo Aleandro Ottanelli, dell’Università di Firenze, al presidente scuola di assaggio Onaoo Marcello Scoccia, al ceo di Lorenzo Costa fu Eugenio Pio Costa e allo scrittore Carmine Abate. Venerdì 28 febbraio riceverà il premio Valentina Cardone, del laboratorio Chemiservice. Infine, nella giornata di sabato 1 marzo le sorelle Cristiana e Serena Mela, del Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, riceveranno il Premio Personaggio dell’anno 2024.

Venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo ci saranno prove di attività vivaistica con un workshop a cura del vivaista Pietro Vittorio Ussia e dell’agronoma Angela Canale. Inoltre, una mostra delle principali varietà di olive, conservate in soluzione, in barattoli, aiuterà a comprendere le differenze morfologiche dei frutti.

Innovazione & design al festival

In tutte le edizioni di Olio Officina Festival c'è uno spazio riservato al design degli oli. Oggi infatti la qualità del contenuto non basta più, oltre al gusto è importante 'colpire' anche l'aspetto visivo del consumatore e quindi è importante lavorare sul design dei contenitori e sull’imballaggio. Nell’ambito del festival ci saranno le premiazioni dei contest ‘Forme dell’olio’, ‘Forme dell’aceto’ e ‘Forme Design – Designer dell’anno’, con Mauro Olivieri, presidente della Giuria.

Liguria Gourmet: dal seme alla tavola

Tutta la bellezza scenica e la bontà del cappon magro sarà protagonista giovedì 27 febbraio: il piatto della tradizione ligure condito con l’olio extra vergine di oliva Dop Riviera Ligure nel racconto di chi sta in cucina, Maurizio Pinto, chef di Voltalacarta a Genova, e di chi produce l’olio, Serena Mela, del Frantoio Sant’Agata d’Oneglia. Venerdì 28 febbraio, la stroscia, ricetta tipica ligure abbinata alla crema Nocciole Misto Chiavari, a cura dello chef Genova Gourmet Matteo Losio in collaborazione con Università di Genova e Società Italiana di Nutrizione Umana, con cui si farà un approfondimento sulla valutazione nutrizionale del prodotto, modalità e usi.

Sempre venerdì 28 febbraio, dall'esperienza dello chef stellato Marco Visciola, la creazione di un dolce dedicato e ispirato a un dettaglio di Palazzo Tobia Pallavicino, fiore all'occhiello dei Palazzi dei Rolli di Strada Nuova, "Il dolce dei Rolli". Presenteranno la proposta lo chef Visciola e Anna Galleano, responsabile delle Relazioni Esterne di Camera di Commercio di Genova. Un altro appuntamento, venerdì 28 febbraio, è con il pesto, presentato dall'ideatore del Campionato del Mondo del Pesto al Mortaio, marchio di Camera di Commercio di Genova, Roberto Panizza. Il racconto della sua esperienza di esperto nella creazione artigianale del pesto, accompagnato dal Consorzio Basilico Genovese Dop, eccellenza certificata del territorio e ingrediente imprescindibile della ricetta.

Workshop

Tanti gli appuntamenti a tu per tu con l’olio. Venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo, "A scuola di cucina con l’olio", insieme allo chef Giuseppe Capano, che condurrà anche Olio &Cibo. Masterclass di oli extra vergini di oliva insieme con l’oleologo Francesco Caricato. Venerdì 28 febbraio, Alla scoperta degli oli del mondo, Un viaggio sensoriale, assaggi comparati di oli extra vergini di oliva provenienti da Spagna, Grecia, Tunisia, Marocco, Portogallo, Turchia, California, Argentina, Cile, Brasile, Slovenia e Giordania, con la conduzione di Marcello Scoccia, presidente e capo panel Onaoo, Organizzazione nazionale assaggiatori olio di oliva, e Carlotta Pasetto.

Degustazione di olio extravergine di oliva

Degustazione comparata di olive da tavola, sempre venerdì 28 febbraio, saranno proposte in degustazione le varie tipologie di olive fermentate, assaggiando le rispettive olive deamarizzate, partendo da quelle ottenute con sistema al naturale (Taggiasca, Leccino e Coquillo), per passare a quelle alla Sivigliana (un paio di cultivar), alla Californiana, e alle olive ossidate cacereña. La sessione di assaggio è condotta da Roberto De Andreis, panel leader Labcam, Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia, membro del gruppo olive da tavola presso il Coi.

Nei giorni 28 febbraio e 1 marzo si terrà un “a tu per tu” con gli oli extra vergini di oliva delle tre riviere, dei Fiori, del Ponente savonese e del Levante, con assaggi comparati a cura del Consorzio dell’olio Dop Riviera Ligure; e assaggi a cura di Maria Viola Bonafini, che presenterà, per il Consorzio dell’olio Dop Garda, gli oli con attestazione di origine delle tre sponde, bresciana, veronese e trentina, del lago.

Annullo filatelico

Cerimonia di timbratura, annulli filatelici di Poste Italiane dedicati a Olio Officina Festival 2025. Il primo bozzetto per annullo sarà presentato venerdì 28 febbraio 2025, dalle ore 11 alle ore 17 dedicato al tema della quattordicesima edizione del festival, “L’olio e il mare”; il secondo, invece, è un omaggio al neologismo ‘Olivigno’ coniato da Luigi Caricato per designare le varietà di olivo. In Italia sono ufficialmente censite 538 olivigni, segno di una grande biodiversità, che va ovviamente tutelata e protetta. I bozzetti sono stati realizzati per Olio Officina Festival dall’artista Stefania Morgante.

Mostre

Come da tradizione, l’Associazione culturale e movimento di pensiero "Arte da mangiare mangiare Arte", partner storico della manifestazione, declina il tema della manifestazione in una grande installazione d’arte. Si tratta di una grande opera realizzata a più mani, dove ogni artista ha lavorato sul concetto d'onda e sulla suggestione derivante dal racconto mitologico della disputa fra Atena dea della sapienza, delle arti e della strategia in battaglia e Poseidone dio del mare. Una disputa per ottenere il patronato su Atene e che ha visto vincitrice Atena con il dono dell’albero d’ulivo agli ateniesi. Oltre alla presentazione de "Boccone d'arte" sempre il 27 febbraio ci sarà la performance dell’artista Roberto Ramirez. Sabato 1 marzo, performance delle portatrici d’acqua dell’architetto Maddalena Ferraresi che per l’occasione proporrà la variante legata all’olio e all’acqua del mare. La mostra è curata da Monica Scardecchia con la direzione artistica di Ornella Piluso. “Onde di terra”, una mostra che collega idealmente terra e mare, è un'esposizione delle ceramiche ispirate all’olivo e al mare, con una serie di opere in cui emerge il grave rischio ambientale che si corre a causa dell'inquinamento delle acque marine e dei suoli agricoli. Ad animare l’ispirazione artistica dell’architetto Frenz Cuttica, sono soprattutto i danni arrecati per mano umana all’ambiente e al pianeta. L'artista piemontese Chiara Galliano propone una serie di acquarelli ispirati a due liquiti di cui non è possibile farne a meno, acqua e olio. Con "Olio, olio" immagina un pianeta oleo-acqueo dove emergono continenti fatti d’olio e lambiti dalle acque marine, acquerellate sul foglio di carta.

Anche il fumetto entra in scena in grande stile per rappresentare l’olio extra vergine di oliva in una veste inedita. La mostra Vita extra ordinaria di Mister Evo, a cura di Paola Zan, comprende i lavori dei disegnatori Andrea Bo, Davide Ceccon, Andrea Cuneo, Roberto Lauciello, Micol Racchi, Jenny Schillaci e Pietro Vanessi. Infine ci sarà anche l'esordio della stilista Vittoria Occhinegro, con due prototipi di outfit ideati per le donne durante la fase di lavoro nei campi. Con "La moda passa per le campagne" l'intento è di creare una linea di abbigliamento pratico e confortevole, senza tuttavia rinunciare a gusto e bellezza per chi lavora in agricoltura.

Olio Officina Festival 2025 in breve

Quando: da giovedì 27 febbraio a sabato 1 marzo 2025 Orari: Giovedì dalle ore 16 alle 19; venerdì e sabato dalle ore 9 alle 19 Dove: Magazzini del Cotone, Porto Antico, Genova, ingresso modulo 10 Come: Ingresso libero, fino a esaurimento posti Info e prenotazioni degustazioni e masterclass (€5 cad.): www.olioofficina.it – [email protected]